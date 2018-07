Xiaomi Mi A2, primeras impresiones: así es la experiencia con el que aspira a móvil ganga de 2018

No es posible medir en qué magnitud se esperaban estos móviles, pero el hecho de que su fabricante plantease el evento en un lugar de gran aforo y pensando en los fans propios ya dice mucho. Con esas mismas ganas hemos ido a la zona de demo para traeros con el máximo detalle posible las primeras impresiones del Xiaomi Mi A2, uno de los nuevos móviles de Xiaomi pensados para ganar en relación/calidad precio en 2018.

En el evento hemos podido comprobar que la quiniela se cumplía y que al igual que el Xioami Mi A1 fue una versión con Android One del Xiaomi Mi 5X, el Xiaomi Mi A2 lo es del Xiaomi Mi 6X. La novedad este año es que hay una versión Lite (por debajo a nivel de hardware) que hace algo más que provocarnos déjà vu con respecto del Mi A1, al integrar unas características similares y un precio de salida que a día de hoy casi empata con éste. Pero vayamos a lo que nos ocupa en este artículo, que es transmitiros de la manera más fidedigna posible nuestras sensaciones con el terminal.

Xiaomi Mi A2, primeras impresiones en vídeo

Un diseño renovado sin caer en modas e integrando una pantalla mejor

Parece que la línea A de Xiaomi esté pensada para establecerse más allá de aquel primer y exitoso modelo e ir consolidando un estilo en adición a que lo que los distinga sea llevar Android One. En este caso tenemos, con el Mi A2 Lite, dos terminales construidos en aluminio, pero con un acabado mate que llama la atención a distintos niveles.

Por una parte se desmarca de las traseras de cristal que ahora están de moda (también al ir implementando la carga inalámbrica), y por otra favorece el buen agarre al no resbalar. Esto lo logra gracias a un acabado en mate que casi da la sensación de estar sosteniendo un terminal de plástico de calidad, también por lo ligero que es.

En cuanto a los cambios en el diseño con respecto al Mi A1, tenemos una ligera evolución en lo referente al frontal, ya que hablamos de unos marcos más reducidos. Las bandas siguen coronando la parte superior del terminal y envolviendo la base de una manera bastante discreta (sobre todo en el modelo en negro), y lo que hay distinto en la parte trasera es que las cámaras toman la disposición y ubicación heredada del Xiaomi Mi 8, el Mi MiX 2S y el resto de terminales de la marca que las posicionan en la esquina superior izquierda, en vertical y sobresaliendo, a lo iPhone X.

Quizás el lector de huellas esté un poco más disimulado que en el Mi A1, pero está en la misma ubicación (central, y muy cómoda para colocar el dedo) y tiene la misma forma. Eso sí, al ser terminales de prueba no lo hemos podido probar y tendremos que esperar a poder analizarlo en profundidad.

La pantalla crece en diagonal con respecto al Mi A1 para subir de las 5,5 pulgadas a las 6, aunque no ha implicado una diferencia notable de tamaño a priori. Eso sí, ahora tenemos resolución FullHD+, lo cual hemos comprobado en un panel que parece estar a la altura a nivel de brillo, color y nitidez, con buena experiencia en la visualización de texto, fotos, vídeos y cualquier tipo de contenido.

En cuanto a la sensibilidad táctil nos ha parecido que está en un nivel correcto, así como en cuanto a ángulos de visión. La pantalla va recubierta de Gorilla Glass 5 2.5D pero no da la sensación de que la pantalla está "lejos" de la yema de los dedos como ocurre en algunos terminales de gama media y de entrada.

Mismo espíritu en software, mejor esqueleto de hardware

En el corazón de este terminal tenemos el Snapdragon 660, dando un salto evolutivo con respecto a su antecesor que afecta también a la memoria RAM y de almacenamiento. Ahora el móvil viene con modelos de 4 ó 6 GB de RAM y hasta 128 GB de almacenamiento, sin implementar el NFC, eliminando el jack de audio y manteniendo la batería.

No hemos notado ningún "lag", cierre inesperado o comportamiento irregular en el funcionamiento del Mi A2

Habrá que esperar a poder buscarle las cosquillas en cuanto a rendimiento y exigencia gráfica con apps pesadas, pero de momento nos ha parecido que Android One se mueve muy bien en esta iteración del Mi A1, sin que hayamos visto ningún lag, cierre inesperado o comportamiento irregular. Buen despliegue de la multitarea (tarda lo esperado en un móvil de gama media con respecto a uno más potente) y buen funcionamiento de la doble ventana incluso con apps multimedia, con buena respuesta también con los cierres y aperturas de apps.

Apenas hay personalización en los móviles de Xiaomi con Android One. Un par de apps y la de cámara.

Aprovechando que intentábamos hacerlo trabajar algo más que con la navegación web o las pocas apps disponibles en un terminal de prueba, hemos reproducido algunos vídeos para comprobar qué tal reproduce el audio. Las condiciones no son para nada las adecuadas para valorar la calidad del sonido, para esto tendremos que esperar al análisis en profundidad, pero sí podemos decir que tiene bastante potencia como para hacerse oír en el hacinado y acústicamente contaminado ambiente de la demo.

Modo retrato para las dos cámaras y app de la casa

De la autonomía no vamos a poder hablar aún tratándose de móviles de prueba conectados a un cable de alimentación en todo momento, aunque viendo que precisamente la batería casi no ha cambiado en cuanto a capacidad (de hecho, son 3.000 mAh del Mi A2 frente a 3.80 mAh del Mi A1) y se ha mantenido prácticamente igual en cuanto a miliamperios/hora, no esperamos que haya mucha diferencia. Tenemos además una pantalla con una resolución mayor, aunque los procesadores también suelen cuidar algo más el consumo con las evoluciones, y ya veremos si se notan las diferencias en el análisis a fondo.

Lo que sí hemos podido probar de manera preliminar es la cámara, pudiendo comprobar que Xiaomi asoma la patita en cuanto a software propio con su app propia. App que es bastante cercana a la que vemos en otros modelos de la marca en cuanto a interfaz y distribución de los elementos, pero que pese a tener teóricamente la influencia de la inteligencia artificial en la realización y procesado de las fotografías (según ha enfatizado Xiaomi en la presentación) no está el botón para su aplicación a voluntad del usuario como sí lo está en la app del Xiaomi Mi 8.

Dejando a un lado este aspecto (que ya trataremos de desgranar en el análisis a fondo), la app dispara sin retraso aparente incluso tirando de HDR. En las condiciones que hemos estado no apreciamos mucha diferencia entre estos modos, tampoco en la cámara frontal, así que puede que encaje con lo que hemos visto en los ejemplos de la presentación a que no parece un modo muy agresivo.

La calidad aparente de las fotografías es buena y la app dispara sin retrasos

La calidad aparente de las fotografías es buena dado lo que podría esperarse en ese ambiente y con los sensores que monta. Algo de pérdida de detalle debido a la iluminación poco conveniente que se acentúa en el vídeo (con algo de ruido, nada fuera de lo esperado), pero buen resultado también en el modo retrato, con algún contorno borroso si el fondo no tenía mucho contraste con el objeto en primer plano, y aplicándose con sencillez (sin exigencias en cuanto a marcar el objeto principal o en cuanto a iluminación).

Una segunda generación que no deja buen sabor de boca

Nos ha gustado bastante este Xiaomi Mi A2 en esta primera toma de contacto que hemos podido realizar. Tenemos ganas de probarlo a fondo y ver si es un digno rival de otras propuestas de gama media y especificaciones similares, sobre todo a nivel de cámara y rendimiento, con ese efecto retrato que el Mi A1 ya resolvía muy bien.

Por el momento nos quedamos con la sensación de que sí se tratará de un terminal que suponga un duro contrincante en el ring de la gama media, siendo un terminal ligero, bonito, con componentes al día y con las ventajas que puede tener no optar por MIUI (que suele ser mayor fluidez, aunque por otro lado nos deja sin bastantes añadidos en cuanto a personalización). A falta de tener un análisis tras probarlo con más tiempo, le damos buena nota en esta toma de contacto.

En Xataka | El verdadero sucesor del teléfono-chollo de Xiaomi no es el Xiaomi Mi A2, sino el Xiaomi Mi A2 Lite