Xiaomi 14T Pro, primeras impresiones: la apuesta de Xiaomi por su IA nativa empieza por buen camino

Otoño es la estación preferida de Xiaomi para lanzar sus móviles de gama alta más económica. Llevan ya varios años haciéndolo, siendo los Xiaomi 13T sus últimos exponentes. Ahora, meses después de lanzar los Xiaomi 14 presentan los Xiaomi 14T y 14T Pro con algunos recortes respecto a sus hermanos mayores, pero sin renunciar a prestaciones de altos vuelos.

Los Xiaomi 14T y 14T Pro llegan a Europa y en Xataka ya hemos podido probarlos, especialmente el modelo más avanzado. Y si bien es cierto que no podemos hacer un análisis en profundidad o traer conclusiones definitivas, sí hemos podido cacharrear lo suficiente con él como para prever de qué es capaz.

XIAOMI 14T PRO DIMENSIONES Y PESO 160,4 x 75,1 x 8,39 mm 209 gramos PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución 1,5K de 2.712 x 1.220 144 Hz de refresco HDR10+ Hasta 4.000 nits de brillo pico Dolby Vision PROCESADOR MediaTek Dimensity 9300+ RAM 12 GB ALMACENAMIENTO 256 GB / 512 GB / 1 TB CÁMARA DELANTERA 32 MP f/2,0 CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 MP f/1,6 con OIS Telefoto: 50 MP f/2,0 Gran angular: 12 MP f/2,2 BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida por cable de hasta 120 W Carga rápida inalámbrica de hasta 50 W SOFTWARE Xiaomi HyperOS CONECTIVIDAD Wi-Fi 7 5G Bluetooth 5.4 Dual SIM USB-C OTROS Certificación IP68 Disponible en color titanio azul, titanio gris y titanio negro Hi-Res audio Doble altavoz estéreo con Dolby Atmos PRECIO 12+256 GB: 799 euros 12+512 GB: 899 euros 12+1 TB: 999 euros

Titanio, pantallón y un detalle agradable en el botón

En esta nueva generación 'T', Xiaomi apuesta por el material de titanio para la cubierta del Xiaomi 14T Pro. También en el 14T, aunque en este tienen también una versión en cuero vegano. A priori, el titanio representa una mayor resistencia a golpes y arañazos, aunque el fabricante no especifica de qué modo y al final se usa sólo para la cubierta, manteniendo también el aluminio.

A efectos prácticos, el Xiaomi 14T Pro es un teléfono robusto y así se siente en la mano. No es incómodo, pero sus 6,67 pulgadas no son quizás las más ideales para quien tenga las manos pequeñas o esté dando el salto desde un teléfono de menores dimensiones. En cualquier caso, se agradece que su material y bordes rectos lo hagan resistente en la mano sin ese miedo a que resbale.

El Xiaomi 14T Pro en versión 'gris titanio' atrae huellas con demasiada facilidad

Sí diré que el color negro titanio es de lejos el menos sufrido con las huellas en vistas de cómo quedan las versiones en azul titanio y gris titanio. Quizás haberlo probado en una demo con bastantes personas no sea el escenario más propicio para mantenerse limpio, pero mientras el color negro aguantaba las muchas manos que los toqueteaban, las unidades en azul y el gris se veían llenas de huellas.

Así se ve la textura del botón de acción

Como detalle interesante destaca el tacto rugoso que se ha añadido al botón de acción del dispositivo. No aporta nada a efectos técnicos, pero sí arroja una sensación diferente cuando lo tocamos. Puede parecer algo menor y al final no deja de ser así. Sin embargo aporta una utilidad de cara a identificar rápidamente qué botón estamos pulsando sin necesidad de mirarlo. Esto es algo que se agradece especialmente cuando estrenamos móvil y aún no nos hemos habituado a la disposición de sus botones.

En lo que a pantalla se refiere, poca pega podemos sacar. Se trata de un panel OLED que se ve de escándalo y con una fluidez pasmosa potenciada por los 144 Hz de refresco. Dice Xiaomi que han desarrollado este panel de la mano de TCL y con el objetivo de tener el mayor número de certificaciones de calidad y que "el color se vea como se tiene que ver". Y en eso último coincido.

En lo que he podido trastear con el terminal no he notado ningún tipo de carencia en lo que a color se refiere. Ni muy saturado, ni colores excesivamente suaves. Se ve bien y punto, aunque siempre se podrá adaptar al gusto de cada uno desde los ajustes (como en otros terminales). Al igual que los ángulos de visión, que son buenos en cualquiera de ellos.

Pese a tener picos de brillo de 4.000 nits, estos apenas deberían sostenerse durante unos segundos

Lo que queda pendiente es el brillo, apartado en el cual ha cumplido el Xiaomi 14T Pro, pero con trampa. Y es que las pruebas han sido en interiores, por lo que al final no es la prueba más evidente de estar ante un buen panel. Falta salir a la calle con el terminal y, con luz directa del sol incidiendo sobre el panel, poner en apuros una pantalla que según Xiaomi alcanza los 4.000 nits de brillo pico.

Un procesador potente más allá de los números

Resumen de las posibilidades que aporta el Dimensity 9300+ del Xiaomi 14T Pro (Imagen: MediaTek)

Como periodista tecnológico no puedo evitar fijarme y contar los números del procesador. Que si puntos en pruebas de rendimiento, que si porcentajes de mejora respecto a otro chip, etc. Sin embargo, soy de la creencia de que al final lo importante es saber para qué te servirá el chip. Y el Dimensity 9300+, servirá para mucho.

Este procesador es el SoC más potente jamás creado por MediaTek, una frase muy rimbombante, pero que no por ello deja de ser cierta. El Xiaomi 14T Pro es uno de los primeros que lo estrena y, pese a no haberlo podido probar en profundidad para aportar esos famosos números, lo cierto es que apunta alto sobre el papel.

Xiaomi 14T Pro en versión 'titanio azul'

Se trata de un chip fabricado en un procesado de 4 nanómetros, con ocho núcleos de CPU de hasta 3,4 GHz y hasta 12 de GPU. Un procesador acompañado de una cámara de vapor con el que gestionar la refrigeración y que sigue con la idea de sus antecesores: rivalizar con lo mejor de Qualcomm. Cabe decir que en Xiaomi vemos lo mejor de ambos fabricantes, teniendo los mejores Snapdragon en la serie de Xiaomi 14 y los Dimensity en estos Xiaomi 14T.

El Xiaomi 14T Pro se vende sólo en versiones de 12 GB de memoria RAM, a priori suficientes para la IA

Si nos ceñimos a nuestra experiencia, podemos decir que no hay sorpresas. Ha sido una primera toma de contacto y como con prácticamente cualquier otro smartphone, no ha habido sustos. Permite manejarnos con fluidez por cualquier parte del sistema, tener varias apps abiertas a la vez sin lag y demás. Sus 12 GB de RAM ayudan también a ello.

Sin embargo, la prueba de fuego está por llegar. Eso es probar este dispositivo en condiciones mucho más exigentes, con videojuegos de alta exigencia gráfica, así como en aplicaciones de edición fotográfica o de vídeo, así como en generación de contenido con funciones de IA. Una IA, por cierto, de la que te hablaremos más adelante.

A la IA de Google le sigue la IA propia de Xiaomi

Como ya sucedió en la serie de los Xiaomi 14, el fabricante chino vuelve a colaborar con Google para traer elementos de inteligencia artificial ya conocidos como es el 'Rodea para buscar' o el chatbot de Gemini. La novedad está en que ahora integrarán modelos de IA generativa propia que, a falta de conocer detalles más técnicos, pinta muy bien.

La serie de los Xiaomi 14T seguirá contando con la IA de Google (Imagen: Mundo Xiaomi

Xiaomi divide en tres bloques su IA nativa: Productivity AI con funciones orientadas a notas y grabaciones de voz, Travel AI para un nuevo modo de intérprete cuando viajamos al extranjero y Creative AI para edición de fotografía y vídeo.

En la parte de productividad es llamativo ver como la IA es capaz de diferenciar hasta doce interlocutores en una reunión y trabajar con el contenido haciendo resumenes, sumarios y otros tratamientos relacionados con el contexto de la reunión. Eso sí, exigirá de tener conexión a Internet para ello, por lo que se entiende que eso se procesa en servidores en la nube.

Por otro lado, el modo interprete puede traducir en tiempo real hasta 27 idiomas cuando tenemos conexión, reduciéndose a doce cuando se usa offline. Si bien nos ha faltado probarlo, no parece muy diferente al de otros fabricantes, escuchando primero a uno de los dos hablantes y traduciéndolo al idioma del otro al instante.

Finalmente, destaca la edición de vídeo con IA mediante un simple prompt. Por ejemplo, se le pide que haga un vídeo de recuerdo de las vacaciones, se seleccionan clips de vídeo e imágenes y en unos segundos el dispositivo nos presenta un montaje de todo ese contenido con música de fondo.

Cabe decir que estas nuevas opciones de IA vendrán de serie en los Xiaomi 14T, 14T Pro y Xiaomi MIX Flip. La compañía afirma que en próximos meses se extenderán a otros flagships como los Xiaomi 14, 14 Pro y 14 Ultra, aunque no especifican fechas y tampoco si acabarán aterrizando también en modelos de años anteriores.

Llega la cuarta serie de cámaras de Xiaomi con Leica

Triple cámara y flash del Xiaomi 14T Pro

El año pasado ya vimos como los Xiaomi 13T y 13T Pro eran los primeros de la serie 'T' en apostar por Leica. Como no podía ser de otra forma, los Xiaomi 14T y 14T Pro repiten esa fórmula con una combinación de hardware y software con la que obtener excelentes fotografías.

Sobre el papel ya se presupone que tendrán un corte inferior a los Xiaomi 14 en general y especialmente con respecto al Xiaomi 14 Ultra que seguirá siendo el de mayor rango de Xiaomi en el terreno fotográfico. Sin embargo, apuntan maneras por los ejemplos que nos ha mostrado Xiaomi.

El juego de cámaras del Xiaomi 14T Pro es igual que el del Xiaomi 14 (no-Pro), aunque con una diferencia importante en favor del nuevo y es que su sensor principal es un 32% más luminoso según Xiaomi. Esto, dice el fabricante, ayudará a tomar mejores fotografías de noche. En los ejemplos vistos, se ven espectaculares, aunque nuevamente nos ceñimos a eso de que son únicamente unas primeras impresiones y no hemos podido probar en profundidad esa cámara.

En total son tres sensores los que nos encontramos, siendo de 50 megapíxeles tanto el principal como el telefoto y de 12 megapíxeles. Destacan positivamente elementos como la estabilización óptica de imagen en el principal o el zoom digital de 60 aumentos en el telefoto. Y aunque ya advertimos que es prácticamente igual que el Xiaomi 14 estándar, nos queda aún probar a fondo sus posibilidades.

Batería estándar y una novedad en la carga inalámbrica

Hablar de capacidades de 5.000 mAh de batería no es ya ninguna novedad, aunque tampoco es algo necesariamente negativo. Sigue siendo el estándar de la industria, siendo una capacidad que puede dar incluso para más de una jornada de uso. Lo interesante viene en las capacidades de carga rápida que se incluyen en modelos como este Xiaomi 14T Pro.

Por un lado, 120 W de carga por cable. Desde Xiaomi no concretan el tiempo que tardará el dispositivo en cargar, pero por nuestra experiencia previa intuimos que en unos 20-30 minutos podríamos tenerlo cargado desde el 0% al 100%. La novedad viene en que se admiten hasta 50 W de carga inalámbrica, lo cual tampoco es nuevo en el sector y tampoco en Xiaomi, aunque sí en la gama 'T', dado que nunca antes se había añadido tanta potencia inalámbrica a esta serie.

Xiaomi 14T Pro, todo un desafío para la gama alta

Obviamente es pronto para sacar unas conclusiones claras y evidenciar los parecidos y diferencias del Xiaomi 14T Pro frente a sus competidores. Sobre el papel y por lo que hemos podido probar, parecen muy apetecibles. Aunque no lo tendrán nada fácil.

Pese a tener elementos nuevos, en la mayoría de especificaciones es una versión recortada de unos Xiaomi 14 que ya se encuentran con muy buenos precios

El Xiaomi 14T Pro parte con un precio de 799 euros de salida que lo hace apetecible para quien quiera un móvil de altas prestaciones sin llegar a los 1.000 euros y que, sin ser el más puntero, tenga un buen combo de cámaras, rendimiento y software.

Sin embargo, tendrán la competencia en casa. Y eso es algo que la propia Xiaomi ya debe saber en vistas de que sucede prácticamente cada año. Véanse los Xiaomi 14 y 14 Pro que ya están reduciendo sus precios en muchas tiendas. La serie 'T' trae mejoras interesantes en software con elementos como la IA, pero que a fin de cuentas acabarán llegando a los anteriores. Y por supuesto, está por ver cuanto de lejos o cerca quedan a efectos de rendimiento y fotografía.

