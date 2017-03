WhatsApp se rinde: los usuarios añoran los estados en texto y confirma su vuelta en la próxima actualización

Dentro de toda la snapchatización que los servicios de Zuckerberg están sufriendo desde hace un tiempo, el último añadido lo incorporó WhatsApp con una nueva forma de actualizar estado al más puro estilo Snapchat. La novedad al parecer no tuvo buena acogida y tras los rumores de que habría una vuelta atrás, finalmente WhatsApp confirma que los estados en texto volverán con la próxima actualización en ambas plataformas.

Las pistas ya las iban dando las betas de la app, por las cuales anticipamos que habría una vuelta a las viejas costumbres cuando vimos coexistir ambos tipos de estados. De este modo, los usuarios no estaremos obligados a grabar o subir fotografías para indicar el estado a nuestros contactos.

Una retirada (parcial) a tiempo siempre es una victoria

No ha habido por el momento una publicación en su blog, pero en The Next Web se han hecho eco de una comunicación desde la compañía en la que hoy confirmaba esta vuelta a los estados en texto y hacía referencia a las peticiones de los usuarios. También explicaba que los nuevos estados se mantendrían, como anticipaban las betas.

Hemos sabido por nuestros usuarios que se estaba echando de menos el poder establecer un estado sólo de texto en su perfil, así que hemos integrado esta característica en las opciones de perfil. Ahora, la actualización aparecerá al lado del nombre del perfil cada vez que se vean contactos, así como al crear un chat o al observar la información de un grupo. Al mismo tiempo, seguiremos manteniendo los nuevos estados, los cuales proporcionan maneras divertidas de compartir fotos, vídeos o GIFs con amigos y familia a lo largo del día.

La actualización llegará a los smartphones Android a lo largo de la próxima semana, tardando un poco más en la app de iOS. De este modo, podremos volver a tener nuestra indicación de texto permanente si no nos acababa de gustar el estado efímero, el cual implicaba tener que actualizarlo al durar sólo 24 horas.