Vivo V21 y Vivo V21 5G: su cámara delantera de 44 MP con OIS promete unos selfies de escándalo

Vivo acaba de lanzar dos nuevos smartphones de los más peculiares, los Vivo V21 y Vivo V21 5G. A efectos prácticos, los dos móviles son exactamente iguales salvo por el hecho de que , como indica su propio nombre, el Vivo V21 5G es compatible con redes 5G, mientras que el Vivo V21 es un terminal con 4G. En cualquier caso, lo más llamativo no es la conectividad, sino su cámara selfie.

Y es que Vivo ha implementado en sus nuevos dispositivos una cámara delantera de 44 megapíxeles con estabilización óptica de imagen. Esto no es algo que veamos todos los días en móviles de gama media como los que hoy nos ocupan. Los vamos a conocer mejor enseguida, no sin antes destacar que han sido lanzados en Malasia y que, por ahora, no hay noticias sobre su llegada al mercado internacional y/o español.

Ficha técnica de los Vivo V21 y Vivo V21 5G

VIVO V21 VIVO V21 5G DIMENSIONES Y PESO 159,68 x 73,9 x 7,29 mm

175 gramos 159,68 x 73,9 x 7,29 mm

175 gramos PANTALLA AMOLED de 6,44 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.404 x 1.080 píxeles)

90 Hz AMOLED de 6,44 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.404 x 1.080 píxeles)

90 Hz PROCESADOR MediaTek Dimensity 800U MediaTek Dimensity 800U MEMORIA RAM 8 GB LPDDR4

3 GB Extended Ram 8 GB LPDDR4

3 GB Extended Ram ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 2.2

MicroSD 128 GB UFS 2.2

MicroSD CÁMARA TRASERA 64 MP OIS f/1.9

Gran angular 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 64 MP OIS f/1.9

Gran angular 8 MP f/2.2

Macro 2 MP f/2.4 CÁMARA DELANTERA 44 MP f/2.0 OIS 44 MP f/2.0 OIS BATERÍA 4.000 mAh

Carga rápida 33W 4.000 mAh

Carga rápida 33W SISTEMA OPERATIVO Android 11 con Funtouch OS 11.1 Android 11 con Funtouch OS 11.1 CONECTIVIDAD WiFi 2,4/5 GHz

Bluetooth 5.1

4G

GPS

USB tipo C WiFi 2,4/5 GHz

Bluetooth 5.1

5G

4G

GPS

USB tipo C OTROS Lector de huellas en pantalla

Flash LED doble delantero Lector de huellas en pantalla

Flash LED doble delantero PRECIO 322 euros al cambio N/D

Ligeros y delgados, pero sin sacrificar hercios

Comenzamos con el apartado estético. Los Vivo V21 tiene una trasera sencilla disponible en color holográfico (azul/rosa) y negro con matices morados. No encontramos nada más allá del nombre de la compañía y el módulo de la cámara trasera, donde encontramos tres lentes y el flash LED. Llama la atención su escaso grosor, de tan solo 7,29 milímetros, y su peso, de 176 gramos. Sobre el papel, son terminales ligeros y bastante delgados.

Si le damos la vuelta al dispositivo y echamos un vistazo a su pantalla veremos un panel AMOLED de 6,44 pulgadas con resolución FullHD+ (2.404 x 1.080 píxeles) y 90 Hz que, curiosamente, no tiene una perforación en la pantalla, sino que tiene una pequeña muesca con forma de U, a.k.a. un pequeño notch. Bajo la pantalla encontramos el sensor de huellas, como era de esperar.

MediaTek y cámara frontal de 44 MP

Pasamos así al motor. Los nuevos Vivo V21 y V21 5G comparten el procesador, un MediaTek Dimensity 800U. La principal diferencia es que uno es compatible con redes 5G (y promete hasta 2,3 Gbps de velocidad de descarga) y el otro es compatiblemente solamente con redes 4G. Le acompañan 8 GB de memoria RAM LPDDR4, aunque Vivo ha implementado una tecnología llamada Extended Ram que puede coger hasta 3 GB de memoria externa para usarla como RAM. El almacenamiento interno es de 128 GB UFS 2.2.

A todo ello le da vida una batería de 4.000 mAh (lo que explica el grosor) y Android 11 con Funtouch OS 11.1, la capa de personalización de Vivo. Es curioso que no hayan apostado directamente por Origin OS, la capa que fue anunciada a finales de 2020. Los dispositivos, además, cuentan con un sistema de carga rápida de 33W que, de acuerdo a la marca, recarga el 63% de la batería en 30 minutos.

Y llegamos así a la cámara. En la parte trasera encontramos una configuración bastante conocida y frecuente: un sensor principal de 64 megapíxeles con OIS, un gran angular de ocho megapíxeles y un macro de dos megapíxeles. Nada fuera de lo normal. Lo curioso está en la cámara delantera, donde encontramos un sensor de 44 megapíxeles con doble flash LED (ocultos en el marco) y estabilización óptica.

Dicho flash funciona en la grabación de vídeo (algo enfocado a apps como Tiktok, por ejemplo). La cámara, además, es capaz de grabar vídeos en 4K, pero desde Vivo advierten que OIS y EIS (estabilización óptica y digital, respetivamente) no son compatibles con la grabación de vídeo en 4K a 30 FPS, por lo que cabe esperar que solo se pueda aprovechar al grabar vídeos en FullHD o inferior.

Versiones y precio de los Vivo V21 y Vivo V21 5G

Como indiciábamos anteriormente, los Vivo V21 y Vivo V21 5G han sido presentados en Malasia y, por ahora, no hay noticias sobre su posible llegada a España u otros mercados. Por ahora solo sabemos el precio del Vivo V21 estándar, que es de 1.599 ringit, que es aproximadamente unos 322 euros. Para saber el precio del Vivo V21 5G tocará esperar un poco.

