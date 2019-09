TCL Plex, primeras impresiones: una cámara ultraluminosa y un chip dedicado a mejorar el vídeo muestran que la innovación también cabe en la gama media

En el marco del IFA 2019, hemos podido conocer el TCL Plex. Se trata de uno de los lanzamientos más destacados de la feria, no porque compita en las grandes ligas, sino porque es el primer terminal de la compañía china en llegar al continente europeo.

TCL no es para nueva en el sector, pues fabrica los terminales de dos marcas míticas que posee, BlackBerry y Alcatel, junto al terminal de otra que también ha licenciado, Palm. TCL es, además, la segunda compañía del mundo que más televisores vende, por lo que este desembarco europeo con el TCL Plex es relevante, por lo que supone como marca y por lo que promete.

Ficha técnica del TCL Plex

TCL PLEX Características PANTALLA LCD de 6,53 pulgadas FHD+ (1.080 x 2.340 puntos) 19,5:9, 395 PPP y tasa de pantalla del 90% / Asistida por un procesador dedicado CPU Qualcomm Snapdragon 675 GPU Adreno 612 MEMORIA PRINCIPAL 6 GB ALMACENAMIENTO SECUNDARIO 128 GB UFS 2.1 (ampliable mediante tarjeta micro-SD de hasta 256 GB) CÁMARA FRONTAL 24 megapíxeles, apertura f/2.0, sensor de 1/2,8", fotodiodos de 0,9 μm, ángulo de captura de 78,2 ̊ y grabación de vídeo 1080p@30 FPS, 720p@30 FPS y 480p@30 FPS CÁMARAS TRASERAS - Cámara principal: 48 megapíxeles, f/1.8, sensor Sony IMX582, captador de 1/2", tamaño de fotodiodo de 0,8 μm, ángulo de captura de 79 ̊ y grabación de vídeo 4K@30 FPS, 1080p@120 FPS, 720p@240 FPS y super slow-motion 720p@960 FPS

- Gran angular: 16 megapíxeles, f/2.4, sensor S5K3P9, captador de 1/3", tamaño de fotodiodo de 1 μm y ángulo de captura de 123 ̊

- Fotografía nocturna y vídeo: 2 megapíxeles, f/1.8, sensor OV02K, captador de 1/2,8", tamaño de fotodiodo de 2,9 μm y ángulo de captura de 77 ̊ CONECTIVIDAD 4G Cat 6 (400 Mbit/s DL, 75 Mbit/s UL), WiFi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 4G Mobile Hotspot, GPS con A-GPS VoLTE, radio FM, Bluetooth 5.0, USB 2.0 de tipo C, NFC, ranura micro-SD y dual SIM SONIDO Un altavoz con amplificador NXP9890. Compatibilidad AAC+, enhanced AAC+, AAC LC, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis y PCM/WAVE. Doble micrófono con cancelación del ruido. Jack de 3,5 mm. Bluetooth 5.0 aptX SISTEMA OPERATIVO Android 9 Pie (actualizable a Android 10) con interfaz TCL UI SENSORES Acelerómetro, giroscopio, A-GPS, GPS, brújula electrónica, sensor de proximidad, sensor de luz RGB, desbloqueo facial y huella dactilar BATERÍA 3.820 mAh (con Quick Charge 3.0) COLORES Obsidian Black y Opal White DIMENSIONES 162,2 x 76,56 x ~7,99 mm PESO 192 g PRECIO 329 euros

Una apuesta de gama media a la que no le falta de nada, a priori

El TCL Plex es un gama media de su tiempo. Un terminal que desembarcará en Europa sin que su fabricante haya tomado grandes riesgos, aunque sí decisiones atípicas que, antes de poder probarlo en profundidad, ya nos parecen positivas.

Pero, hablando primero de lo que vemos al coger el terminal por primera vez, las sorpresas son pocas, aunque en el buen sentido. El TCL Plex es un hijo de su tiempo, y ello implica contar con bordes cromados, una parte trasera de cristal que cambia de color (y se llena de huellas) dependiendo de la incidencia de la luz, y una parte delantera con marcos muy reducidos (prometen 90% de aprovechamiento del frontal con pantalla), con barbilla en la parte inferior y "dotch" en la parte superior. Esto último no es más que una forma propia de TCL de llamar a la famosa cámara frontal integrada en la pantalla para sustituir al notch, al estilo del Galaxy S10.

En el borde superior, el TCL Plex cuenta con un puerto jack de 3,5 milímetros.

Al haber apostado por un panel LCD del que ahora hablaremos, debajo de su triple cámara trasera encontraremos un lector de huellas cuadrado tradicional: nada de integración en pantalla por el momento. Hay que decir que, viendo cómo funciona de rápido, la solución para esta gama me parece mucho mejor que la de otros fabricantes que, usando lectores en pantallas OLED, consiguen una experiencia pobre.

Pese a ser un terminal grande, con 162 milímetros de altura, no se siente exagerado en mano, donde resulta cómodo por su forma redondeada en la trasera, en unión con los mencionados laterales cromados, que transmiten buenas vibraciones. La sensación general que transmite es de buena construcción. Aun así, ya sabemos que lo que hace unos años nos habría resultado premium, ahora es lo normal en la gama media, y eso es muy bueno. Simplemente, hay que recalcar que los acabados son los esperables en su rango.

Una pantalla que TCL quiere convertir en referencia en su gama con un ingenioso truco

Sobre el papel, el panel LCD de 6,53 pulgadas y resolución FHD+ (1.080 x 2.340 puntos) del TCL Plex es también lo corriente en esta gama, con un aprovechamiento del 90% del frontal (de acuerdo a los cálculos de GSMArena es de un 84%).

Antes de entrar en el panel, destacan su cámara frontal, integrada en el llamado "dotch" y su barbilla inferior que, todo hay que decirlo, podría ser menor a estas alturas, incluso pese a tener en cuenta con que en LCD los bordes tienden a ser mayores que en OLED.

TCL presume de haber fabricado este panel, donde "aprovechan su experiencia con los televisores", y para darle entidad, han incluido un chip dedicado al procesamiento de imagen, el Pixelworks Visual Processor. Con él, la compañía presume de una calibración de color muy precisa y, sobre todo, de la capacidad de convertir vídeo en SDR a HDR en tiempo real, mapeo tonal HDR10, y modos adaptativos para mejorar la calidad de imagen dependiendo de la escena.

¿Qué dicen nuestros ojos en la práctica al ver el TCL Plex? Básicamente, que estamos ante un panel bueno en su gama, con la nitidez que se le presupone, pero sin llevarnos ninguna sorpresa que nos haga pensar que TCL ha implementado una pantalla LCD de gama superior. Lo vemos en cuanto a los colores con un modo natural y otro vivo, es que son ricos, pero no tan precisos como los que podemos ver en una pantalla de referencia en color como la del iPhone XR. En ángulos de visión ocurre lo mismo, no son los mejores pero tampoco desentonan.

Sobre cómo afecta el chip dedicado, lo primero que hay que decir que habrá que probarlo en profundidad, porque los efectos varían según el escenario de uso. La tecnología que lo activa desde ajustes tiene el nombre de NXTVISION, y permite mejorar el color en general. Una vez activada dicha opción, también se puede elegir convertir vídeo de SDR a HDR. Con lo que hemos visto, da para decir que un cielo quemado es insalvable, pero sin embargo, levantando algo las sombras sí logra resultados interesantes.

Ejemplo del efecto que el chip dedicado del TCL Plex logra sobre un vídeo SDR.

Lo mismo ocurre en fotos. Por ejemplo, en una foto de una escena en interiores presente en la galería del terminal, con un grande contraste entre la luz que entraba por una ventana y la sombra en una pared, el TCL Plex muestra más claridad en la sombra que en la foto original al activar NXTVISION, y lo hace de una forma natural y agradable. Sin embargo, también hay escenarios donde más que rango dinámico lo que aporta el sistema es saturación. Tampoco demasiado chillona, pero desde luego no manteniendo la precisión de color del resultado original, por mucho que este pudiera resultar apagado tras comprar con el modo de alto rango dinámico.

Si eres de los usuarios que disfruta de contenidos con más viveza, esta pantalla puede ser para ti. Aun así, habrá que comparar lo que aporta NXTVISION frente a terminales con pantallas AMOLED con modos vivos, y ver con calma si el rango dinámico que se obtiene de verdad mejora contenidos corrientes.

Especificaciones que no están a la última en todo, pero que pueden cumplir en casi cualquier uso

El TCL Plex cuenta en su haber con un Snapdragon 675 como corazón. Este aspecto puede decepcionar a usuarios que esperasen un Snapdragon 710, 712 o 730, más actuales, eficientes y potentes, pero la realidad es que sigue siendo una gran opción, que por ejemplo rinde de maravilla en el Google Pixel 3a XL.

Además, el TCL Plex cuenta con otro factor (cada vez más popular en la gama media) que le da valor como es el aß, hasta hace poco propio de gama alta y que ofrece enormes ventajas en lectura y escritura respecto a las memorias eMMC 5.1. Aquí tenemos 128 GB ampliables con microSD, junto a 6 GB de RAM que deberían garantizar buenas capacidades multitarea.

El Snapdragon 675 está lejos de lo mejor de Qualcomm en la gama media, pero con UFS 2.1 el Plex se pone por delante de otros como el Pixel 3a XL

El rendimiento que nos ha ofrecido en breves pruebas de uso es bueno, pero más allá de conectar a Internet el terminal brevemente con tethering y navegar, no hemos podido instalar benchmarks o juegos para medir hasta dónde llega la optimización que TCL ha hecho de la plataforma de Qualcomm.

En cuanto al software en sí, TCL ha apostado por Android 9 Pie una capa de personalización continuista con lo que tienen terminales hermanos Alcatel. Desde la compañía nos han comentado que se trata de una capa muy limpia (cercana a Android One), pero la realidad es que hay una gran dosis de personalización, cercana a la de otras marcas asiáticas, pero sin resultar demasiado intrusiva.

Así son las tres barras/líneas desde las que se lanzan los gestos en el TCL Plex.

Además del la cámara, que repasaremos más adelante, hay que decir que el software en general del TCL Plex permite personalizar varios apartados. Entre ellos, aunque por defecto llegan los tres botones clásicos de Android, destacan unos gestos que no acaban de convencer. Frente a los del iPhone X, que están siendo adoptados por marcas como Huawei o Xiaomi, TCL ha seguido más el camino de Samsung, y ello implica sustituir botones por tras líneas en la parte superior, accionables con deslizamientos hacia arriba. Estos no son cómodos, y requieren "tirar" hacia arriba más tiempo del deseable para, por ejemplo, desplegar la vista de apps recientes.

Pese a no ir mal, el software del TCL Plex no enamora a primera vista.

Otra función que nos ha llamado la atención del software tiene que ver con el sonido (por cierto, nada llamativo ni reseñable por su único altavoz). El TCL Plex permite ser conectado y enviar sonido a cuatro dispositivos Bluetooth de forma simultánea, lo que habilita al usuario que cuente con altavoces o auriculares de distintas marcas a emparejarlos para, en teoría, obtener un sonido de mayor calidad. Otro caso es compartir el teléfono cuando se viaja pareja, sin tener que recurrir a compartir unos mismos auriculares.

Hemos podido probarlo, y hay que decir que funciona. Sin embargo, con lo que hemos conocido (no es software final), el audio no iba totalmente sincronizado entre cuatro auriculares de TCL, por lo que para reproducción de series o películas no sería válido si no mejora. Sí lo sería para que dos personas escucharan un podcast, aunque en auriculares, no en volumen alto en altavoces.

Tres cámaras que traen de vuelta el concepto de Ultrapíxel

El apartado fotográfico del TCL Plex es de los que la compañía más promociona, y el planteamiento es muy interesante. Han apostado por un conjunto de tres cámaras traseras con dos flash y una delantera, pero más allá de los números, lo importante es lo que trae cada cámara/lente.

En la cámara principal nos encontramos un sensor IMX582 de 48 megapíxeles de Sony, con un tamaño de 1/2" y una apertura de f/1.8. Son cifras normales ya en esta gama, a las que se les puede sacar mucho partido. En segundo lugar, hay una lente gran angular con apertura f/2.4 sobre un sensor de 16 MP de Samsung con tamaño 1/3" y ángulo de captura de 123º.

Por último, y como lo más diferenciado, TCL cuenta con un sensor OV02K10 de OmniVision de tamaño 1/2.8" y centrado en vídeo nocturno. Gracias a ser "grande" y a solo contar con 2 megapíxeles, OmniVision ha conseguido fotodiodos con un tamaño de 2,9 micrómetros, es decir, enorme.

Reducir o contar con pocos megapíxeles junto a un tamaño de sensor aceptable equivale a captar más luz, exactamente lo que HTC planteó con Ultrapixel en el One M8. Sin embargo, frente al planteamiento de la compañía taiwanesa, aquí TCL nos ha contado que solamente emplean esta cámara en vídeo, y no fotografía. Nuestros resultados con ella en vídeo son satisfactorios, aunque la resolución no dé para obtener un gran detalle y sí bastante ruido.

Capturas de un frame de vídeo del TCL Plex (izquierda) y del iPhone XR (derecha) en automático.

En cuanto a luz, del interior de una caja casi oscura que había en la zona de pruebas ha sido capaz de captar en vídeo lo que ni Pixel 2 o iPhone XR eran capaces de mostrar, y aunque sea con el uso de esta lente, es algo reseñable. La pena es la señalada, ni en modo Pro hemos conseguido disparar fotografías procedentes de este sensor.

Pasando por la cámara otra gran angular, las pocas pruebas realizadas apuntan a repetir la realidad del mercado, es decir, ganar versatilidad pero con un rendimiento de lente bajo y con un detalle y luminosidad que dejan que desear. Es decir, a falta de review, diré que no utilizaría esta opción a poco que falte luz. Interesante es sin duda que se puede utilizar sin problemas para vídeo.

Con un procesado no demasiado agresivo con el ruido, el TCL Plex logra resultados donde sus competidores suelen caer estrepitosamente

Y para el final dejamos la cámara principal de 48 megapíxeles, que aunque permite disparar a su máxima resolución, TCL la utiliza con la técnica del pixel binning, es decir, combinando cuatro píxeles del sensor en uno para ganar luminosidad sin perder detalle. No hay sensor teleobjetivo, por lo que aunque la interfaz muestra un botón de zoom 2X, realmente se trata todo de zoom digital.

Este sensor se encarga también del modo retrato, que aunque perfila aceptablemente con buena luz, no le da a los rostros un nivel de detalle alto en la mayoría de tomas que hemos realizado, y si lo da, como en el caso que vemos, el procesado no es nada natural.

Para las condiciones de luz de la escena el recorte no es malo, pero el detalle de la cara está exagerado y presenta un exceso de contraste. Esta fue la mejor de varias tomas, que solían ser peores.

La cámara no es rápida, ni tampoco lo es el disparo, con lo que su uso no es demasiado agradable. Por lo que hemos visto, el TCL Plex es uno de esos terminales que pueden llegar a sacar buenas fotos, pero el pulso requerido para ello estará muy lejos del de terminales no muy lejanos en precio.

La parte más reseñable de la aplicación de cámara, además de la personalización que permite para ordenar los modos, es la detección (desactivable) de escena nocturna, capaz de obtener tomas con mucho ruido en entornos de 1 lux con el sensor principal, pero con más detalle que un iPhone XR o Pixel 2 XL con Night Sight.

iPhone XR

Fotografía del Pixel 2 con Night Sight. Más luz, pero mucho menos detalle y con enormes problemas de enfoque.

De izquierda a derecha: TCL Plex, iPhone XR y Pixel 2. 100% de ampliación

Si se quiere sacar incluso más luz, existe un modo Súper Noche que tarda unos segundos en capturar, pero que obtiene tomas muy iluminadas. Personalmente no me ha convencido por tener que esperar, pero sobre todo porque la mayor luz no compensa la introducción de artefactos y pérdida de detalle, que da lugar a tomas lavadas.

El modo Súper Noche captura más luz, pero introduce artefactos que hacen las fotos muy artificiales y prácticamente inusuales. Es mejor el disparo automático con detección de escena nocturna.

TCL Plex, la opinión de Xataka

Vuelvo a repetirme para decir que hay que esperar a que el software se trabaje algo más (se lanzará en octubre), pero también recalco que TCL ha hecho apuestas interesantes que normalmente son inéditas en estas gamas, y en general incluso en las más altas.

Con el chip de procesamiento de imágenes dedicado, la compañía muestra que quiere potenciar el apartado multimedia en una gama media que suele ser muy genérica, y a muchos usuarios les encantarán los vibrantes resultados que produce sobre los vídeos e imágenes que hemos visualizado. Por otra parte, está la apuesta por la fotografía y el vídeo nocturno, apartados en los que no logra sobresalir, pero donde sí se superan umbrales que competidores no hacen con el mismo sensor de 48 MP, o que ni se plantean alcanzar, como la luz captada en vídeo por el sensor de 2 megapíxeles.

TCL nos ha comentado que el Plex es el primer terminal, pero que el papel de la línea en Europa será de mucho más calado que el protagonizado por este lanzamiento, y que los planes pasan por ir creciendo. Se aplaude que desde el nacimiento se apueste por lo distinto, aunque lo que le valga al mercado acabe siendo no lo más arriesgado, sino lo mejor.