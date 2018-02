Tabi Kaeru: el juego que causa furor en Asia va de esperar que una rana vuelva de viaje

Una rana viajera cuyo juego ya ha sido descargado por más de 30 millones de asiáticos, la mayoría chinos. Está solo en japonés pero causa furor. Te contamos qué hay que hacer para jugar con Tabi Kaeru (Journey Frog) y por qué es de todo menos un juego cualquiera.

Un juego que consiste en estar esperando

Los caminos de los juegos móviles son a veces inescrutables. Si te dijeran que sale un juego con gráficos más sencillos imposibles, y que va de una rana que sale de viaje y a la que debes esperar pacientemente, ¿darías un duro por ella?

Así de sencilla es la mecánica detrás de Tabi Kaeru (solo disponible en japonés), uno de los juegos que desde hace meses es la sensación entre los jóvenes asiáticos. La rana, a la que adoptas al iniciar el juego, permanece en su casita tranquilamente hasta que le da por irse de turismo.

Durante ese viaje, la mayor parte por Japón, el jugador no tiene ni idea de cuándo regresará. Al hacerlo nos traerá postales y puede que algún recuerdo de su viaje. Es toda la interacción que tenemos cuando nuestra rana se pone en plan mochilera.

Mientras está en casa nuestra misión será exclusivamente alimentarla y comprarle en la tienda elementos para sus próximas aventuras, como una tienda de campaña, mochilas, linternas y demás parafernalia viajera.

Las fotos y regalos que nuestra rana nos trae cuando regresa de sus viajes son los elementos que van sumando en nuestra cuenta del juego

De conversación y compartir sus momentos, esta rana tiene poco. En realidad mientras tratamos de que nada le falte, ella se dedicará a descansar, leer, comer y planificar su siguiente aventura. Cuando tenga lo necesario y esté lista, se embarcará en su siguiente viaje y volveremos a quedarnos a la espera de noticias de ella.

Tú preocupado por si está bien y ella dedicándose solo a leer

Para comprar los objetos que nuestra rana necesita en sus aventuras, debemos tener suficiente dinero virtual. Se consigue recogiendo del jardín tréboles. Pero hay maneras, de pago, para acelerar ese proceso, algo que parece que está siendo un éxito dentro del juego por la obsesión de los chinos y japoneses con el juego (y sus ranas virtuales)

Debería ayudar a tener más paciencia pero en realidad causa ansiedad

Todo lo que hay detrás de la mecánica de Tabi Kaeru debería aportar tranquilidad, despreocupación y cierto "mindfulness" a los jugadores. Frente a la mensajería y otros juegos de acción, Tabi Kaeru se basa en esperar pacientemente y sin aspirar a hacer mucho más. Bastan unos segundos en el juego cada cierto tiempo para avanzar.

Adolescentes que de repente se convierten en padres de una rana que les desvela con su desidia en sus acciones

Sin embargo entre los jóvenes asiáticos este juego tan tranquilo les causa ansiedad. Que si la rana no vuelve, que si no ha traído muchas fotos, ¿se le olvidará comprarme un recuerdo de su visita a un templo? ... así una y otra vez, como se puede leer en foros con más de 400 millones de visitas a los temas relacionados con la rana viajera. ¿Y en casa? Pues que si no me come bien, no se levanta de la cama, ¿cuando saldrá de viaje otra vez? ¿Volverá o ya no regresará nunca? ...

Si en las fotos que te envía tu rana no hay amigos de viaje, ¿tendrá problemas para establecer amistades? ¿Qué será de ella en el futuro?

A número 1 en Asia sin saber programar

Desde que Tabi Kaeru se lanzó allá por el mes de noviembre de 2017, el juego ha conseguido un total de más de 30 millones de descargas. Durante sus dos primeras semanas fue la aplicación más descargada en China, y lo mismo ocurrió en otros paises asiáticos como Taiwan, Malasia o su pais natal, Japón.

Curiosamente ni la mecánica del juego es una novedad ni la empresa creadora del mismo una novata. Hit-Point es una compañía responsable de Neko Atsume, una famosa aplicación para móviles lanzada en 2014 y en la que había que recoger gatos que atraíamos con diferentes elementos.

En esta ocasión la idea surgió de una joven trabajadora de la empresa, Mayuko Uemura, de solo 26 años y sin experiencia como programadora. Su inspiración, según cuenta, su pasión por los viajes y la sensación de estar esperando a que alguien regrese.

La idea del juego fue de una empleada de la compañía apasionada de los viajes y la sensación detrás de esperar a que alguien regrese de una aventura

Por ahora, el juego, que es gratuito, solo está disponible en japonés, tanto para iOS como para Android. En China, donde consiguió más de 20 millones de descargas, por ahora está retirada de la tienda de Apple debido a que, con su éxito, proliferaron sin control decenas de imitaciones que han resultado ser un fraude.