Samsung imagina un futuro smartphone con pantalla lateral extraíble para ampliar su tamaño en un 50%

Ahora mismo Samsung está enfrentando una serie de problemas para poder lanzar el que será su primer dispositivo plegable, el conocido como Galaxy Fold, que después de algunos fallos de diseño tuvo que posponer su lanzamiento.

Ahora, gracias a una patente descubierta por los chicos de Let's Go Digital, nos enteramos de una nueva propuesta de diseño que plantea la idea de tener un smartphone que se transforma en tablet, pero usando un interesante mecanismo de pantalla lateral extraíble.

La patente, presentada por Samsung a finales de 2018 en la KIPO (Oficina Coreana de Propiedad Intelectual), fue aprobada en mayo de este 2019 y otorgada a la compañía en junio pasado, cuando se hizo pública.

Lamentablemente, se trata de una patente de diseño, por lo que no especifica detalles técnicos de un futuro smartphone ni una descripción de cómo se usaría este nuevo mecanismo, pero sí nos da una idea de lo que está barajando Samsung para el futuro de sus dispositivos.

Luce más práctico que la pantalla plegable, aunque menos espectacular

La patente muestra 14 bocetos y su objetivo es proteger la idea de Samsung, la cual nos muestra un smartphone de formato barra cuya característica especial sería el poder ampliar el tamaño de su pantalla en un 50%. Contaría con un mecanismo que permitiría guardar parte del panel ya sea debajo o de forma enrollada, esta parte no se especifica en el documento.

Esta parte oculta de la pantalla se desplegaría por medio de un mecanismo basado en un raíl, que permitiría jalar la pantalla por el lado derecho para extenderla. En la patente se muestra que la parte desplegada también contaría con una especie de marco que la protegería y mantendría fija en su posición y formato.

Un detalle interesante, es que se ve que la pantalla mantiene un agujero central para las cámaras y ésta no se mueve, por lo que esta parte se mantendría fija en todo momento, mientras que la parte restante del panel es la que se ocultaría y extendería a través del mecanismo con raíles.

Aunque no se especifica en la patente, Lets's Go Digital apuesta por una configuración de triple cámara en la parte trasera, cuyo módulo estaría ubicado en la parte superior derecha, dejando así espacio para el mecanismo de la pantalla. Let's Go Digital también menciona que esta patente podría ser para el próximo Samsung Galaxy S11, pero la patente no hace ninguna referencia a esto.

Hay que recordar que estamos ante una patente y por ello nada nos garantiza que la veremos hecha realidad en un futuro, por lo que hay que tomar toda esta información con reservas. Sin embargo, nos sirve como una interesante muestra de innovación que está planteando Samsung para un futuro dispositivo, y que la verdad no luce muy descabellada.

Renders | Let's Go Digital