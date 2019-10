Pusieron una máquina a doblar y desdoblar el Galaxy Fold para ver cuándo dejaba de funcionar la pantalla

Samsung aseguró que el Galaxy Fold estaba listo para soportar más de 200.000 dobleces y nos lo mostró en vídeo. Era el equivalente a utilizarlo cinco años en un uso regular, abriendo y cerrando el móvil 100 veces al día. Pero eso fue en el mes de marzo, pocas semanas antes que Samsung tuviera que retirar el producto porque las primeras unidades empezaron a mostrar defectos al cabo de poco tiempo. El fabricante retiró el dispositivo para solucionar estos problemas y ahora, a partir del 18 de octubre, volverá a estar disponible.

El nuevo Galaxy Fold ha mejorado la bisagra y reforzado los bordes para que la pantalla no se dañe al doblarlo. Unas mejoras que han conseguido que al menos durante estas semanas no se haya vuelto a escuchar hablar de problemas. Si bien, esa sensación de fragilidad parece inherente a las pantallas flexibles, tal es así que la propia Samsung coloca todo tipo de advertencias para llevar cuidado al usarlo.

Ahora, desde CNET han querido comprobar la resistencia del Samsung Galaxy Fold y lo han sometido a un duro test. Retransmitiéndolo en directo, han utilizado una máquina para doblar y desdoblar el Galaxy Fold hasta que se rompe la pantalla. El objetivo era comprobar si sobrevivía a los 200.000 pliegues, una cifra que no ha alcanzado pero donde sí se muestra que el móvil de Samsung es capaz de aguantar miles de veces.

Para ello han contactado con SquareTrade Inc, una compañía de San Francisco que dispone de una máquina capaz de automatizar el pliegue. Inicialmente estaba previsto aguantar algo más, pero el test finalizó tras 119.380 pliegues.

119,380 folds in, we've lost half of the screen and the hinge has lots its satisfying snappiness. Keep watching here: https://t.co/VupObDxttw pic.twitter.com/Z627VRfpWR