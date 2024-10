OPPO Find X8 y Find X8 Pro: los nuevos gama alta de OPPO no escatiman en potencia y cámaras (ni en IA)

No ha pasado ni un año desde que OPPO anunciase sus OPPO Find X7 y X7 Ultra. Fue a principios de enero, un par de días después de Reyes, y la marca ni ha esperado a que termine octubre para anunciar su nueva hornada de terminales de gama alta: los OPPO Find X8 y X8 Pro (no hay Ultra, por el momento). Dos smartphones armados hasta los dientes con lo último de MediaTek y una ficha técnica que no tiene mala pinta.

Cabe destacar que los dispositivos han sido presentados en China y que las especificaciones mostradas son las de los modelos de dicho mercado. Desconocemos si OPPO tiene intención de traer sus nuevos móviles al Viejo Continente y, de hacerlo, si tendrán las mismas características. Actualizaremos este texto en el caso de que así sea. Dicho lo cual, veamos qué traen los OPPO Find X8 bajo el brazo.

Ficha técnica de los OPPO Find X8 y Find X8 Pro



oppo find x8 oppo find x8 pro dimensiones y peso 157,35 X 764,33 X 7,85 mm 193 gramos 162,27 x 76,67 x 8,24 mm 215 gramos pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas Resolución 2.760 x 1.256 píxeles 460 PPI DCI-P3 Brillo típico: 800 nits Brillo máximo: 4.500 nits Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 240 Hz Dolby Vision HDR Vivid AMOLED de 6,78 pulgadas Resolución 2.780 x 1.264 píxeles 450 PPI DCI-P3 Brillo típico: 800 nits Brillo máximo: 4.500 nits Tasa de refresco: 120 Hz Muestreo táctil: 240 Hz Dolby Vision HDR Vivid procesador MediaTek Dimensity 9400 GPU Inmortalis-G925 MediaTek Dimensity 9400 GPU Inmortalis-G925 memoria ram 12, 16 GB LPDDR5x 12, 16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 256, 512 GB, 1 TB UFS 4.0 cámara trasera Angular: 50 MP, f/1.8, lentes 6P, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 120º, lentes 6P Retrato Hasselblad: 50 MP, f/2.6, lente 1G3P Zoom óptico 3x Zoom digital 120x Vídeo 4K@60FPS, Dolby Vision HDR Angular: 50 MP, f/1.6, lentes 7P, OIS Gran angular: 50 MP, f/2.0, FOV 120º, lentes 6P Retrato Hasselblad: 50 MP, f/2.6, lente 1G3P Telefoto: 50 MP, f/4.3, lente 1G3P, OIS Zoom óptico 6x Zoom digital 120x Vídeo 4K@60FPS, Dolby Vision HDR cámara delantera 32 MP, f/2.4, lentes 5P 32 MP, f/2.4, lentes 5P batería 5.630 mAh Carga rápida 80W Carga rápida inalámbrica 50W 5.910 mAh Carga rápida 80W Carga rápida inalámbrica 50W sistema operativo 32 MP, f/2.4, lentes 5P 32 MP, f/2.4, lentes 5P conectividAD Dual nanoSIM 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 USB tipo C NFC GPS doble banda Dual nanoSIM 5G SA/NSA WiFi 7 Bluetooth 5.4 USB tipo C NFC GPS doble banda OTROS Lector de huellas en pantalla Reconocimiento facial Sensor infrarrojos Inteligencia artificial Resistencia IP68/69 Lector de huellas en pantalla Reconocimiento facial Sensor infrarrojos Inteligencia artificial Resistencia IP68/69 PRECIO Desde 4.199 yuanes Desde 544 euros al cambio Desde 5.299 yuanes Desde 687 euros al cambio

Parecidos razonables

Comenzamos por el exterior con lo que es evidente: ambos dispositivos se parecen mucho. Obviando los colores y el tamaño (el Find X8 Pro es más grande y pesado), el acabado de la trasera de ambos terminales es muy parecido, con un generoso módulo de cámaras que ya viene siendo marca de la casa y un grosor de alrededor de ocho milímetros. Ahora bien, el OPPO Find X8 Pro tiene más curvas que el modelo estándar. No solo en los laterales, sino también en la pantalla.

Tanto la pantalla como los laterales del OPPO Find X8 son planos. OPPO, de hecho, asegura haber reducido los marcos de la pantalla a 1,45 milímetros, lo que se traduce en un aprovechamiento más alto. El OPPO Find X8 Pro, sin embargo, monta un panel "microcurvado ultrafino". No es curvo del todo, pero sí tiene cierta angulación en los laterales para mejorar la inmersión.

Ambos modelos comparten gran parte de las especificaciones de la pantalla, en tanto que incorporan paneles AMOLED con resolución FullHD+, hasta 4.500 nits de brillo máximo (que seguramente solo alcancemos en zonas concretas de la pantalla y en contextos muy particulares) y 120 Hz de tasa de refresco. Por supuesto, tiene 10-bit de profundidad de color y son compatibles con el espacio de color DCI-P3. No tienen mala pinta, al menos sobre el papel.

MediaTek al volante

Tanto el OPPO Find X8 como su hermano Pro comparten motor. Ambos smartphones incorporan el nuevo MediaTek Dimensity 9400, un chip con todas las papeletas para plantarle cara a uno de los grandes exponentes del mercado: el A18 Pro de Apple. Es un chip con muchísimo potencial y OPPO parece dispuesta a querer sacarle provecho.

El resto del conjunto no se queda corto. Los dos hermanos montan hasta 16 GB de memoria RAM LPDDR5x y hasta 1 TB de almacenamiento interno UFS 4.0. En el mundo Android y, por ahora, no hay componentes más rápidos. En cuanto a la batería, 5.630 mAh para el OPPO Find X8 y 5.910 mAh para el Find X8 Pro. Son cifras espectaculares, más aún si tenemos en cuenta el grosor de los móviles. Los dos tienen carga rápida de 80W y carga inalámbrica de 50W, por cierto.

Por otro lado, OPPO no ha dejado pasar la oportunidad para meter cabeza en la inteligencia artificial. La firma china ha montado una serie de tecnologías que permiten eliminar reflejos en las fotos, reducir el desenfoque por movimiento, aumentar la resolución y eliminar objetos. Además, la compañía ha incorporado una especie de ChatGPT llamado OPPO AI que permite responder preguntas, detectar lo que hay en pantalla y ofrecer información, transcribir notas de audio, etc.

Zoom óptico para todos

Nos acercamos al final, no sin antes hablar de la cámara. El motivo es sencillo: es donde está la gran diferencia entre ambos modelos. Hasselblad vuelve a hacer acto de presencia en la fotografía, concretamente en el sensor dedicado a retratos. Este sensor combina fotografía computacional y una serie de tonos clásicos para ofrecer efectos en los retratos y acabados más llamativos.

Este sensor tiene una resolución de 50 megapíxeles, al igual que el angular y el gran angular con 120º de campo de visión. La diferencia en estos términos es que el angular del Find X8 Pro es algo más luminoso y tiene lentes 7P, pero por lo demás son iguales. Ahora bien, el OPPO Find X8 Pro tiene algo que el Find X8 no tiene, y eso es un telefoto.

La gran diferencia entre ambos modelos es que el OPPO Find X8 Pro tiene un telefoto con zoom óptico de seis aumentos

El OPPO Find X8 tiene tres cámaras, pero el Find X8 Pro monta cuatro. La cuarta es un telefoto de 50 megapíxeles. ¿Eso en qué se traduce? En un zoom óptico más potente: seis aumentos ópticos frente a los tres del modelo no-Pro. Esto ofrece más versatilidad y coloca al Find X8 Pro entre los máximos exponentes de la fotografía móvil. Siempre sobre el papel, claro, de momento solo podemos juzgar las especificaciones en una ficha técnica.

Los selfies, por su parte, quedan en manos de un sensor de 32 megapíxeles con apertura f/2.4. Este sensor es igual para los dos modelos. Finalmente, cabe destacar que ambos terminales son capaces de grabar vídeo en 4K a 60 FPS con Dolby Vision HDR.

Versiones y precio de los OPPO Find X8 y Find X8 Pro

Como indicábamos anteriormente, los OPPO Find X8 han sido anunciados en China y, por el momento, allí se quedan. No sabemos si OPPO tiene planes de lanzarlos en España, pero de hacerlo actualizaremos con la información pertinente. Los precios en China y al cambio son los que siguen:



12/256 GB 12/512 GB 16/256 GB 16/512 GB 16 GB/1 TB OPPO Find X8 4.199 yuanes 544 euros al cambio 4.699 yuanes 609 euros al cambio 4.399 yuanes 570 euros al cambio 4.999 yuanes 648 euros al cambio 5.499 yuanes 713 euros al cambio oppo find x8 pro 5.299 yuanes 687 euros al cambio 5.699 yuanes 739 euros al cambio - 5.999 yuanes 778 euros al cambio 6.999 yuanes 907 euros al cambio

Imágenes | OPPO

