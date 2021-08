Las operadoras no pueden limitar el tethering, el streaming, ni impedirte usar tu SIM en un router MiFi

En verano hacemos uso extensivo de las opciones que teóricamente nos da nuestro móvil para sacar provecho de nuestra cuota de datos: compartimos la conexión con el portátil vía tethering, pero también usamos esas cuotas para ver contenidos en streaming.

Algunas operadoras lo han puesto difícil en el pasado y han tratado de limitar el tethering, el streaming o incluso han tratado de impedir que usásemos la tarjeta SIM en un router MiFi, pero la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETELECO) ha dejado claro que de eso nada, y que imperan los principios de la neutralidad en la red que la Unión Europea ya marcó en el pasado.

Son mis datos y me los llevo donde quiero

Lo de limitar el tethering no es nuevo, pero es una de las medidas que las operadoras ponían en marcha hace tiempo para tratar de evitar la saturación en redes por un mal uso de los bonos de datos.

El problema para esas operadoras se ha agravado con la llegada de las tarifas ilimitadas (aunque esas tarifas suelan tener letra pequeña), y eso ha hecho que algunas traten de poner trabas al uso libre de unos datos por los que hemos pagado.

SETELECO ha reconocido el derecho de los usuarios a emplear el dispositivo que ellos quieran para acceder a internet, y eso significa que por ejemplo podremos colocar nuestra SIM donde queramos, tanto si es en nuestro móvil como en un portátil con ese tipo de opción o, por qué no, en un router MiFi.

Así lo indican en Banda Ancha, donde nos recuerdan que el artículo 3.1 del reglamento TSM (UE 2015/2120) lo deja claro desde hace tiempo:

"Los usuarios finales tendrán derecho a acceder a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección, con independencia de la ubicación del usuario final o del proveedor o de la ubicación, origen o destino de la información, contenido, aplicación o servicio, a través de su servicio de acceso a Internet".

En el informe anual de SETELECO se recogen y analizan las limitaciones impuestas por las operadoras a los clientes en el último año, y allí los responsables de este organismo se muestran contrarios a restringir el tethering. Para esta entidad prohibirlo "es contrario a la normativa sobre la Neutralidad de la Red".

Orange es uno de los casos recientes que más dieron que hablar, y tras las protestas por restringir el tethering la operadora tuvo que dar marcha atrás. El toque de atención sirvió para solventar el problema a los usuarios, aunque de momento no ha habido sanciones ni en este ni en otros caos similares.

Esa búsqueda de la Neutralidad en la Red hace que en el informe de SETELECO también se revele que no se debe ralentizar la conexión de los datos móviles cuando la SIM está colocada en un router.

Esa práctica es otra de las que las operadoras planteaban para evitar la saturación del tráfico y se une a la de esa sospecha de discriminación de compresión de datos. Eso provocaría un empeoramiento de la calidad del streaming de contenidos, pero aquí las operadoras indican que analizan la capacidad del dispositivo de reescalar el vídeo y ahorran datos ofreciendo el tráfico indispensable.

Es cierto que el Considerando 11 del Reglamento TSM indica que no se "prohíben las técnicas no discriminatorias de compresión de datos que reduzcan el tamaño de un fichero de datos sin dar lugar a ninguna modificación del contenido", pero el BEREC NN Evaluation 2018 ya protestaba y afirmaba que esa ralentización (throttling) del tráfico no entraba en esa definición.

Sin embargo las operadoras identifican ese tráfico y lo pasan por un optimizador de vídeo aplicando Adaptative Bit Rate (ABR), algo que según los responsables de las operadoras que respondieron a las demandas del informe de SETELECO permite regular la calidad de vídeo a una determiada resolución de imagen.

Más información | Informe anual SETELECO (PDF)