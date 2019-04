El OnePlus 7 enseña su pantalla curva, sin agujero y sin notch mientras presume de cámara triple con sensor de 48 MP incluido

La presentación del OnePlus 7 es inminente, y aunque la firma apenas ha dado datos sobre este nuevo terminal, las filtraciones se van acumulando y en ellas podemos ya adivinar algunas de sus características diferenciales.

En una última imagen aparecida en Twitter se puede ver la pantalla sin marcos en la que no hay ni notch ni agujero. En otra captura reciente se podía apreciar la curvatura lateral de esa pantalla —muy à la Samsung— pero es que además tenemos apuntes en el terreno hardware, dominado por una cámara triple en la que destaca el sensor de 48 Mpíxeles.

Ya hace semanas que esa pantalla sin marcos, muescas o agujeros parecía la opción clara para un OnePlus 7 que acudirá a una cámara selfie "periscopio" retráctil que ya vimos por ejemplo en el Vivo Nex.

BTW, I have just got the model numbers of the OnePlus 7 Variants confirmed so here they are:

GM1901,03,05 -> OnePlus 7

GM1911,13,15,17 -> OnePlus 7 Pro

GM1920 -> OnePlus 7 Pro 5G

PS: Still not 100% Sure, maybe for development only.https://t.co/UnInwWs7FI#OnePlus7 #OnePlus7Pro pic.twitter.com/kYvjLyBkLC