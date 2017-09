Nuevos datos del iPhone X: tendrá 3 GB de RAM y batería de 2.716 mAh

Por fin han sido revelaas dos importantes características del nuevo iPhone X de Apple, su memoria RAM y la capacidad de su batería. Los datos no los ha dado Apple, que sigue con su política de opacidad en cuanto a las especificaciones técnicas, sino que los hemos conocido gracias a un trámite de telecomunicaciones en China.

Las presentaciones ante la autoridad china de telecomunicaciones, conocida como TENAA, han desvelado que el iPhone X contará con 3 GB de memoria RAM y 2.716 mAh de batería. De esta manera, se confirma que el nuevo buque insignia de Apple tendrá más batería que los iPhone 8 y 8 Plus, y la misma RAM que llevamos tiempo viendo en la familia Plus.

Esta ha sido la RAM y batería de los últimos iPhone

iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus Memoria RAM 3 GB 2 GB 3 GB 2 GB 3 GB Batería 2.716 mAh 1.821 mAh 2.691 mAh 1.960 mAh 2.900 mAh

Para entrar en contexto hemos creado este pequeño cuadro en el que podemos comparar la memoria RAM y la capacidad de la batería del móvil sin marcos de Apple con los datos de sus predecesores. Hemos incluído los iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone8 e iPhone 8 Plus.

Como vemos, lo primero que llama la atención es que utilizará los mismos 3 GB de memoria RAM que llevamos viendo en las versiones Plus desde el iPhone 7 Plus. Por lo tanto, en este aspecto no podemos decir que haya habido una gran evolución con respecto al resto de modelos de este año y los del año pasado.

En cuanto a la capacidad de la batería tenemos buenas y malas noticias. Por una parte vemos que sus 2.716 mAh sobrepasan ampliamente los 1.821 mAh del iPhone 8, y son ligeramente superiores a los 2.691 mAh del iPhone 8 Plus. Su capacidad también supera a los números del iPhone 7, aunque queda notablemente detrás de la capacidad del iPhone 7 Plus.

Sin embargo, estos números de la capacidad de batería no debería repercutir directamente en la diferencia de autonomía entre el iPhone X y el iPhone 7 Plus, ya que el iPhone más moderno de Apple contará con su sorprendente nuevo procesador A11 Bionic que debería mejorar el consumo. En cualquier caso, esto lo confirmaremos o desmentiremos cuando podamos probarlo a fondo y hacer nuestro análisis.

