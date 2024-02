MWC 2024: qué empresas estarán y todo lo que esperamos del gran evento de telefonía móvil

Comienza la cuenta atrás. El próximo 26 de febrero arranca el Mobile World Congress 2024 en Barcelona, el evento más importante de España sobre tecnología móvil. Si bien lleva unos años siendo una feria tímida, todo apunta a que este año habrá algo más de jugo.

Novedades a nivel de inteligencia artificial, el mejor teléfono de Xiaomi hasta la fecha, o el móvil con mayor batería del mundo son tan solo algunas de las novedades que esperamos ver en esta feria.

Cuándo arranca el Mobile World Congress 2024. El MWC dará el pistoletazo de salida el próximo 26 de febrero, acabando el 29 de febrero. La edición de este año prevé la presencia de 95.000 asistentes, y cerca de 2.400 expositores en los que móviles, robótica e IA serán protagonistas.

La cifra de asistentes es inferior a la de los años pre-pandemia, pero superior a 2022 y 2023, por lo que se espera una feria repleta de expertos en tecnología y novedades.

Novedades en el Mobile World Congress 2024

No todos los fabricantes han desvelado sus planes para el MWC 2024, aunque tenemos confirmaciones en hardware por algunos que no han querido guardar sorpresas.

Xiaomi. Poco a poco, los fabricantes han ido desvelando algunas de las novedades que veremos en hardware. Uno de los principales protagonistas será Xiaomi, que desvelará de forma oficial el Xiaomi 14 Ultra.

Sobre este teléfono ya se ha desvelado su diseño, muy similar al del modelo que pudimos probar a fondo el año pasado. También sabemos que tendrá sensores fotográficos de primer nivel. Entre ellos, doble periscopio de 75mm y 120mm con sensor IMX858. Un disparo al pie de Samsung para ganar en zoom.

Lei Jun también ha dejado caer en sus redes sociales que habrá novedades relacionadas con el SU7, su primer coche eléctrico, en el MWC. No tenemos claro si se aventurarán a mostrarlo en la feria, pero sin duda será uno de los protagonistas de la feria bajo el hashtag #HumanCarHome.

Samsung, la apuesta será por "tecnologías digitales, de inteligencia artificial y en la nube". Teniendo en cuenta que la familia Samsung Galaxy S24 ha sido un antes y un después a nivel de IA, es más que probable que veamos tecnologías similares aplicadas a otros productos de la compañía.

Honor. Otro de los gigantes en el Mobile, con uno de los mayores stands. Allí veremos al Honor Magic 6 Pro, el mejor teléfono de la compañía hasta la fecha presentado en China, pero sin noticias aún sobre su llegada internacional. También será el momento de presentar el Honor Magic V2, teléfono que pudimos

Nokia y HMD. Nokia suele aprovechar el marco del MWC para anunciar algunos de sus productos. Es probable que, en el marco de la feria, veamos algunas de sus principales novedades en telefonía para este año. Es un stand a seguir ya que hace no demasiado, HMD anunció que lanzaría teléfonos bajo su marca.

HMD Global anunciará novedades el 26 de febrero, por lo que tocará estar especialmente atentos ya que todo apunta a que conoceremos algunos de los planes de esta nueva dupla: móviles Nokia y móviles HMD.

Nothing. La compañía no suele tener presencia destacable en el Mobile, algo que podría cambiar este año. El Nothing Phone 2a será su próximo gran lanzamiento, y es más que probable que podamos conocerlo de primera mano en el stand de la compañía.

IA aplicada a todo. 2024 es el año de la IA. Y si algo tenemos claro, es que el MWC 2024 será la máxima expresión de ello. Esperamos ver inteligencia artificial aplicada a productos de hogar, accesorios, móviles y todo producto en el que se la pueda integrar.

Será curioso conocer las distintas propuestas de las marcas en este territorio, ya que diferenciarse en IA será la clave para vender producto en 2024.

Un boom en robótica. La robótica apunta a ser otro de los principales topics en este MWC 2024. Las compañías aún no han confirmado cómo explotarán este terreno, pero esperamos ver un Mobile en el que la IA también se aplique a robótica, dejando por el camino más soluciones.

Más allá de los planes de las compañías en cuanto a soluciones, desde el propio MWC24 se ha diseñado programa repleto de charlas y mesas redondas sobre las últimas tendencias tecnológicas. Para estar al día sobre las charlas y otros eventos del MWC ya se puede consultar la agenda completa.

Como todos los años, el equipo de Xataka estará de forma presencial en el Mobile World Congress 2024 para contaros las últimas noticias, novedades y dispositivos que se lancen en la feria.

Imagen | Xataka

En Xataka | Xataka se estrena como Media Partner del MWC Barcelona 2024: sigue con nosotros todas las novedades