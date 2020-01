El Motorola Razr llega a España: precio y disponibilidad oficial del teléfono plegable

El nuevo Motorola Razr fue sin duda uno de los teléfonos que más sorprendieron a lo largo de 2019. Lo vimos por primera vez y de forma oficial en noviembre de 2019 cuando pudimos tener unas primeras impresiones con él. Una vuelta al pasado recuperando un diseño mítico en los terminales de Motorola. Ahora llega a España de forma oficial.

El Motorola Razr destaca por su diseño plegable que esconde en su interior una pantalla también plegable. La primera de la marca y la prueba de que Lenovo (propietaria de Motorola) también quiere apostar por este nuevo mercado de pantallas. Su pantalla secundaria o el diseño de la bisagra son algunos de los otros puntos fuerte este teléfono.

Ficha técnica del Motorola Razr

Motorola Razr Pantalla principal pOLED plegable de 6,2 pulgadas con resolución HD 2142 x 876 píxeles y relación de aspecto 21:9 Cinemavision Pantalla externa gOLED de 2,7 pulgadas con resolución de 600 x 800 píxeles y relación de aspecto 4:3 Procesador Qualcomm Snapdragon 710 Octa-Core a 2,2 GHz RAM 6 GB Almacenamiento 128 GB internos Batería 2510 mAh (no extraíble y con carga rápida TurboPower de 15W) Cámara principal 16 MP, f/1.7, Dual Pixel AF, Laser AF, CCT con Flash Dual LED Cámara frontal 5 MP, f/2.0 Sistema Operativo Android 9.0 Pie Dimensiones Desplegado: 72 x 172 x 6,9 mm Plegado: 72 x 94 x 14 mm Peso 205 gramos Conectividad eSIM, 4G LTE, USB-C, Bluetooth 5.0, WiFi Dual Band 802.11 a/b/g/n/ac Precio 1.499 dólares Disponibilidad Enero 2020

Un clásico adaptado a las tecnologías actuales

Nostalgia pura es lo que evoca este terminal de Motorola. El Motorola Razr original tuvo una popularidad tremenda hace años y ahora la marca busca recuperar parte de ese éxito con este nuevo teléfono, estrategia que también han seguido otros como Nokia. En el caso de Motorola apostando por especificaciones más adecuadas al mercado actual: pantalla flexible, sensor de huellas, Android 9.0 Pie...

La pantalla principal (porque hay dos) nos ofrece 6,2 pulgadas en su panel pOLED y una resolución de 2.142 x 876 píxeles. Por su formato nos encontramos ante una relación de aspecto 21:9 al estar desplegada al completo. Pero también hay una pantalla secundaria, más escueta en especificaciones y pensada para notificaciones. La encontramos en la tapa del teléfono, al igual que en el modelo original, esta pantalla es de tan sólo 2,7 pulgadas en un panel gOLED de resolución 600 x 800 píxeles. Principalmente notificaciones, hora y fecha es lo que vamos a ver en ella.

La bisagra que pliega el teléfono es importante tenerla en cuenta, uno de los mayores secretos de los fabricantes ahora mismo. En el caso del Motorola Razr, en nuestras primeras impresiones, cerraba y abría con bastante naturalidad, aunque tendía a cerrarse si el teléfono no estaba del todo abierta, algo que en principio tiene sentido. Si deja marca o no en la pantalla tras un uso prolongado sólo con el tiempo lo podremos saber, Lenovo asegura que no tras realizar pruebas en sus laboratorios.

En resto de especificaciones del Motorola Razr encontramos un procesador Qualcomm Snapdragon 710 Octa-Core a 2,2 GHz, una RAM de 6 Gb y 128 GB de almacenamiento interno. La batería por su parte llega a los 2510 mAh y ofrece la posibilidad de carga rápida mediante TurboPower a 15W. Por último, en el apartado de cámaras encontramos una principal de 16 MP y una secundaria de 5 MP, con f/1.7 y f/2.0 de apertura respectivamente.

Precio y disponibilidad del Motorola Razr

Tal y como acaba de anunciar Motorola, el nuevo Motorola Razr llega a España este próximo 31 de enero para reserva y 10 de febrero en tiendas. Las tiendas que lo tendrán en esta primera instancia son Movistar, Orange y El Corte Inglés.

Su precio final es de 1.599 euros (recomendado por el fabricante). No hay distintas versiones y colores, pues sólo tenemos un acabado y sin opciones de configurar la RAM o el almacenamiento. Por especificaciones entra en una gama media, aunque su pantalla plegable y el diseño en sí hacen que su precio suba mucho más de lo que estamos acostumbrados a ver en un gama media. Habrá que ver cuál es su acogida.