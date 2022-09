El Motorola Moto Edge 30 Ultra llega a España: este es el precio oficial del primer móvil con cámara de 200 megapíxeles

Hace tan solo unos días Motorola dio a conocer su nueva hornada de smartphones de la gama Edge 30. Hablamos, cómo no, de los Motorola Moto Edge 30 Neo, Edge 30 Fusion y Edge 30 Ultra, siendo este último el más llamativo gracias a su cámara de 200 megapíxeles. Es, de hecho, el primer móvil que monta un sensor de semejante resolución.

Pues estos son los dispositivos que nos interesan hoy, puesto que la compañía los acaba de lanzar en el mercado español. De esa forma, ya conocemos sus precios y disponibilidad oficiales, así que, sin más preámbulos, vamos a repasarlos.

Ficha técnica de los Motorola Moto Edge 30 Ultra, Fusion y Neo



motorola moto edge 30 neo MOTOROLA moto EDGE 30 fusion MOTOROLA moto EDGE 30 ultra DIMENSIONES Y PESO 152,9 x 71,2 x 7,75 mm 155 gramos 158,48 x 71,99 x 7,45 mm 175 gramos 161,76 x 73,5 x 8,39 mm 198,5 gramos pantalla pOLED de 6,28 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 419 ppp Formato 20:9 120 Hz Muestreo táctil: 240 Hz DCI-P3 pOLED de 6,55 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 402 ppp Formato 20:9 144 Hz Muestreo táctil: 360 Hz 1.100 nits HDR10+ DCI-P3 Gorilla Glass 5 pOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.400 x 1.080 píxeles) 394 ppp Formato 20:9 144 Hz Muestreo táctil: 360 Hz 1.250 nits HDR10+ Gorilla Glass 5 procesador Snapdragon 695 5G Snapdragon 888+ 5G Snapdragon 8+ Gen 1 memoria ram 8 GB 8 GB LPDDR5 12 GB LPDDR5 almacenamiento intenerno 128 GB 128 GB UFS 3.1 256 GB UFS 3.1 cámara trasera 64 MP f/1.8 Gran angular 13 MP, 120º, f/2.2 Sensor de profundidad 50 MP f/1.8 Gran angular 13 MP, 120º, f/2.2 Sensor de profundidad 200 MP f/1.9 Gran angular 50 MP, 114º, f/2.2 12 MP, telefoto x2 cámara delantera 32 MP f/2.45 32 MP f/2.45 60 MP f/2.2 BATERÍA 4020 mAh Carga rápida 68W Carga inalámbrica 5W 4400 mAh Carga rápida 68 W 4610 mAh Carga rápida 125W Carga inalámbrica 50W Carga inversa sistema operativo Android 12 con MyUX Android 12 con MyUX Android 12 con MyUX conectividad 5G Wi-Fi 802.11 /ac Bluetooth 5.1 USB-C NFC GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo 5G Wi-Fi 802.11 /ax Bluetooth 5.2 USB-C NFC GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo 5G Wi-Fi 802.11 /ax Bluetooth 5.2 USB-C NFC GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo otros IP52 Altavoces estéreo Dolby Atmos Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial IP52 Altavoces estéreo Dolby Atmos Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial IP52 Altavoces estéreo Dolby Atmos Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial precio 399,00 euros 599,00 euros 899,00 euros

Lo más potente de Motorola hasta la fecha

El Motorola Moto Edge 30 Ultra es un terminal bastante grande, con una generosa pantalla pOLED de 6,67 pulgadas a 144 Hz y ligeramente curvado por los laterales. En la parte trasera encontramos un acabado sencillo, pero elegante, donde destaca el módulo que aloja, entre otros, el sensor de 200 megapíxeles.

En su interior encontramos lo último de Qualcomm, el Snapdragon 8+ Gen 1, junto a 12 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, por lo que a priori no va escaso de potencia bruta. Se completa con Android 12, 4.610 mAh de batería, carga rápida de 125W y 50W de carga inalámbrica.

Motorola Moto Edge 30 Ultra

No obstante, lo más llamativo es su sensor de 200 megapíxeles, uno de sus principales reclamos (aunque ya sabemos que más megapíxeles no es sinónimo de más calidad). El móvil no saca fotos de 200 megapíxeles en automático, sino que combina 16 píxeles en uno para sacar fotos más pequeñas, pero con mejor iluminación. Le acompañan un gran angular de 50 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles.

Motorola Moto Edge 30 Fusion.

Este modelo Ultra no llega solo, sino que lo hace de la mano de dos escuderos: el Moto Edge 30 Fusion y el Moto Edge 30 Neo. El Moto Edge 30 Fusion también incorpora especificaciones de gama alta (del año pasado, eso sí) y una ficha técnica bastante competente para su precio, al menos sobre el papel.

Motorola Moto Edge 30 Neo.

El Motorola Edge 30 Neo, por su parte, sí es algo más modesto. Monta un Snapdragon 695 5G, enmarcándose así en la gama media. No obstante, no sacrifica elementos como la tasa de refresco de 120 Hz, la pantalla OLED, la resistencia al agua, la carga rápida de 68W o una cámara principal de alta resolución.

Precio y disponibilidad oficiales de los Motorola Moto Edge 30 Neo, Fusion y Ultra

Los Motorola Moto Edge 30 Neo, Fusion y Ultra se pueden conseguir desde ya. El Moto Edge 30 Ultra está disponible en una única versión de 12/256 GB cuyo precio es de 899 euros. Su hermano pequeño, el Moto Edge 30 Fusion, se queda en 599 euros, y el más modesto de la gama, el Moto Edge 30 Neo, se queda en 399 euros.