Moto Z3 Play, primeras impresiones: el nuevo representante de la familia Moto Z sube un escalón hacia la gama alta

La gama media de Motorola creció este año con la llegada del Moto G6 pero el fabricante aún tenía más cosas que enseñarnos. Uno de esos ases bajo la manga que Lenovo acaba de estrenar es el Moto Z3 Play, un digno sucesor del súper gama media que conocimos el pasado 2017.

Antes de analizarlo a fondo, hemos podido echarle un vistazo al nuevo Z3 Play para contaros cuáles son nuestras primeras impresiones sobre él, pero ya os adelantamos que lo que hemos podido apreciar hasta ahora, promete. Vamos a contaros más a fondo cuáles han sido estas primeras sensaciones con el Moto Z3 Play en nuestras manos.

Diseño bañado en cristal y adiós al jack de audio

Nada más sacar el Z3 Play de la caja percibimos las evidentes diferencias físicas respecto a su predecesor. Para empezar, el nuevo teléfono llega con una trasera completamente cubierta en cristal, algo que ya es casi una seña de identidad en los terminales premium. Pero a pesar de lo bonito y suave del acabado, no podemos obviar que es un auténtico imán de huellas, un precio a pagar por lucir una trasera brillante.

Pero en el caso de este teléfono modular es posible que no veamos tanto esta parte de su cuerpo, ya que seguramente la acabemos cubriendo con un Moto Mod como el que incluye en la caja. Se trata del Moto Power Pack, un Mod que hace las veces de batería externa, muy útil y que se acopla y desacopla con bastante facilidad.

En mano el teléfono sorprende por su ligereza (sin Moto Mod, con él ya es otra cosa) a pesar de haber elevado el tamaño de la pantalla hasta las seis pulgadas. Pero además de ligero, el Z3 Play es muy estrecho, algo de agradecer a la hora de sostenerlo pero que hace que la cámara sobresalga demasiado cuando no lleva Moto Mod aplicado, con el riesgo de arañazos en la lente que eso conlleva.

Otro de los cambios generacionales aplicado al diseño llega con el jack de audio. Lenovo elimina esta entrada, algo que puede preocupar a los que tenemos auriculares con conector de 3,5 mm, pero que la compañía "solventa" añadiendo en la caja un adaptador de USB type-C a mini jack y también unos auriculares con este tipo de conector clásico.

Pantalla que crece y brilla

Decíamos unas líneas más arriba que la pantalla del Z3 Play crece hasta las seis pulgadas de diagonal, pero también sube el ratio de aspecto hasta los 18:9. Se trata de un panel SuperAMOLED con resolución FullHD+ en el que no encontramos notch, pero que reduce considerablemente los marcos gracias al cambio de posición del sensor de huellas que ahora pasa al lateral.

Las primeras impresiones con la pantalla han sido las esperadas por su tecnología: nitidez impecable, ángulos de visión buenos incluso forzando y sobre todo brillo, mucho brillo. Pese a que la versión de Android del teléfono es prácticamente pura, sí que encontramos ajustes de pantalla proporcionados por el fabricante, concretamente relativos a la temperatura del color.

Como decimos, las primeras visualizaciones han sido muy buenas, pero juzgaremos su rendimiento más a fondo cuando pasemos el Z3 Play por nuestra mesa de análisis y ya os contaremos con detalle si su pantalla cumple con las expectativas que, a priori, nos muestra.

Sensores con buena respuesta

Motorola coloca en este teléfono un SoC de gama media, el Snapdragon 636 al que acompañan 4 GB de RAM para que bombee bien en multitarea y alta demanda de recursos. Hemos podido probarlo con una de estas últimas aplicaciones exigentes, concretamente con el juego Asphalt 8 y diremos que no hemos percibido lags ni caídas de fps, por lo que en una primera toma de contacto parece que resuelve bastante bien, aunque tendremos que hacerle más "perrerías" para ver hasta dónde llega.

Android 8.1 Oreo es la versión elegida por Motorola para este gama media y aunque no contamos con apenas con personalización, sí se añaden algunas aplicaciones propias como Moto Display o Moto Actions o algunos ajustes de personalización para la navegación gestual o ajustar parámetros de pantalla.

Y siguiendo con el rendimiento, en este teléfono llegan dos sistemas de reconocimiento biométricos. Por un lado el sensor de huellas que para aprovechar mejor el frontal Motorola pasa al lateral derecho del teléfono. La posición puede gustar más o menos, pero a mí me personalmente me ha parecido cómoda a la hora de desbloquear con el móvil en mano, aunque no tanto cuando está sobre una superficie.

El sensor de huellas funciona muy bien, es rápido tanto al reconocer la huella como al desbloquear el teléfono. Lo mismo podemos decir del reconocimiento facial: fácil de activar y reconoce de manera rápida y precisa nuestra cara, incluso en ángulos algo más forzados, pero tenemos que probarlo a fondo en todo tipo de condiciones lumínicas para ver cómo responde.

Dualidad en la familia Moto Z

Para el apartado fotográfico también tenemos cambios respecto al Moto Z2 Play, y es que ahora tenemos una cámara doble trasera con un sensor principal de 12 megapíxeles y un sensor secundario cinco megapíxeles que nos ofrece modo retrato y que además, incluye Google Lens integrado para obtener información sobre objetos y lugares.

Las primeras muestras tomadas con la cámara del Z3 nos dejan con ganas de exprimirla más a fondo, tanto por los resultados como por lo sencillo de su software que además incluye modos nuevos como el Modo YouTube Life que se integra con el servicio de Google.

La cámara frontal es 8 megapíxeles, con una lente gran angular de apertura f/2.0, cámara que además de servirnos para el sistema de reconocimiento facial también parece que nos va a dejar unos selfies de calidad, aunque lo veremos con detalle muy pronto.

El Moto Z3 Play promete

En rasgos generales estas primeras impresiones con el Moto Z3 Play son muy buenas. Motorola añade cambios en la familia para subirla un peldaño más hacia el segmento premium, con ese acabado en cristal y los detalles de añadir el adaptador a mini jack para compensar por eliminarlo.

La cámara también nos ha dejado con buen saber de boca con el pequeño aperitivo de prueba que hemos hecho, pero además tenemos ganas de saber si Motorola ha enmendado algunos puntos débiles que veíamos en el modelo anterior como la autonomía. Pronto saldremos de dudas y os lo contaremos todo en nuestro análisis a fondo del Moto Z3 Play.

