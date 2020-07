Moto G 5G Plus: 5G y la promesa de una autonomía de hasta 2 días en este nuevo móvil de gama media

Hace pocos días teníamos novedades de Motorola con el Moto One Fusion, pero no era lo único que el fabricante preparaba para el verano. En el evento de hoy han presentado el nuevo Moto G 5G Plus, una nueva alternativa de gama media para quien busque el soporte de conectividad 5G.

En esta ocasión dejan a un lado el diseño de la cámara frontal con pop-up para integrar no una, sino dos cámaras frontales en la pantalla. Además, mantiene la batería de 5.000 mAh que hemos visto en anteriores Motorola de este año, aunque esta vez con el procesador de Qualcomm que trae de la mano el módem 5G.

Ficha técnica del Moto G 5G Plus

Moto G 5G Pantalla 6,7" FullHD+ 90Hz Dimensiones y peso Por determinar Procesador Snapdragon 765 RAM 4 /6 GB Almacenamiento 64 / 128 GB Cámara frontal 16 MP + 8 MP gran angular Cámara trasera 48 MP

8 MP gran angular

5 MP macro

2 MP profundidad Batería 5.000 mAh Sistema operativo Android 10 Conectividad 5G

Wi-Fi

Bluetooth 5.0 Otros Lector de huellas lateral Precio 4 GB + 64 GB: 349 euros

6 GB + 128 GB: 399 euros

Dos pequeñas ventanas en las 6,7 pulgadas FullHD+

Los colores vivos siguen contagiando las traseras de la mayoría de móviles actuales y este nuevo Moto no es una excepción también hablando del prominente módulo para las cuatro cámaras traseras que mantiene el tono y que queda en una esquina. El lector de huellas está en el lateral, teniendo como siempre el logo de la marca en la parte trasera y con un flash alargado y bastante peculiar en su forma.

En esta ocasión optan por los agujeros en pantalla para las cámaras frontales, un panel de 6,7 pulgadas y resolución FullHD+. Los agujeros dan la impresión de ser algo más pequeños que otras inserciones de la marca y queda en lo que solemos ver en los móviles de gama media actuales, con el añadido de los 90 hercios de tasa de refresco.

5G y una autonomía de hasta dos días

Una de las principales diferencias con los otros Motorola de gama media que vimos hace poco es el procesador, sobre todo al ser la opción con 5G para la gama media por excelencia de Qualcomm. Se trata del Snapdragon 765G, habiendo dos opciones según memoria de 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento y 6 GB y 128 GB. La batería es de 5.000 mAh, que según la marca puede dar autonomías de hasta dos días, con carga rápida de 20 W, y también dispone de NFC y minijack.

Hablando de las cámaras, el nuevo Motorola integra una cámara principal con un sensor de 48 megapíxeles (con tecnología Quad Pixel para dar imágenes de 12 megapíxeles), un gran angular con sensor de 8 megapíxeles, el sensor de profundidad de 2 megapíxeles y una lente macro. No vemos teleobjetivo, sino una de las apuestas más habituales en los móviles de gama media quizás menos ambiciosos en fotografía.

Eso sí, como hemos visto en el inicio hay dos cámaras frontales. Se trata de una lente estándar con un sensor de 16 megapíxeles y una gran angular con un sensor de la misma resolución que la trasera, de 8 megapíxeles.

Precio y disponibilidad del Motorola Moto G 5G Plus

El Moto G 5G Plus viene, como hemos comentado, en dos versiones según las memorias:

Moto G 5G Plus con 4 GB + 64 GB: 349 euros.

Moto G 5G Plus con 6 GB + 128 GB: 399 euros.

Estará disponible a partir del 8 de julio en el mercado europeo. Por ahora el modelo que llega a España es el de color azul, pero estaremos atentos para actualizar esta información si más adelante hubiese alguna otra variante.

Toda la información | Motorola