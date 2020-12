LineageOS maravilla: resucita al Samsung Galaxy S2 de 2011, pero también pone Android en la RPi 4 y en terminales (muy) baratos

La mayoría de los fabricantes lanzan sus terminales Android con la versión más reciente que pueden instalar en ellos, pero el soporte de nuevas versiones de esta plataforma es muy irregular, y en muchas ocasiones es raro ver más de una o dos grandes actualizaciones a nuevas versiones de Android.

Eso no significa que no podamos tener lo último de lo último, y en muchos casos LineageOS, la ROM personalizada por excelencia, es capaz de permitirnos darle nueva vida a nuestro dispositivo de hace tres o cuatro años. El "milagro" no es ese, sino que LineageOS sea capaz hoy en día de revivir terminales como el Samsung Galaxy S2 que se lanzó en 2011, de ser una opción excepcional para terminales muy (pero muy) baratos o incluso de ofrecer un escritorio Android en las polivalentes Raspberry Pi 4.

Reviviendo a las viejas glorias de la movilidad

En 2011 llegaba el Galaxy S2 (o S II), el buque insignia de una Samsung que se posicionaba como la referencia clara del mercado Android. Contaba con una pantalla Super AMOLED de 4,3 pulgadas y 800x480 píxeles, un Exynos 4210 dual-core, 1 GB de RAM y 16 o 32 GB de capacidad, además de 1.650 mAh de batería y una cámara de 8 MP f/2.6 que para la época era una pequeña maravilla. ¿Su otro detalle importante? Que el sistema operativo preinstalado era Android 2.3.4 'Gingerbread'.

Este terminal llegó a tener actualizaciones oficiales hasta Android 4.1 'Jelly Bean', pero a partir de entonces Samsung dejó de ofrecer nuevas grandes actualizaciones, y el teléfono, como tantos otros, quedó a merced de un mercado inmisericorde en el que lo normal era cambiar de móvil cada dos años como mucho.

Lo curioso es que si aún tenéis ese móvil guardado en algún cajón (o si lo seguís utilizando, que también puede ser) estáis de enhorabuena, porque podéis darle una nueva vida gracias a la versión no oficial de LineageOS 18.1 que un desarrollador (o "cocinero", como se les suele conocer) ha preparado para que este terminal pueda disfrutar de las ventajas de esta ROM basada en Android 11. Alucinante.

Este es un buen ejemplo de cómo LineageOS permite rescatar dispositivos del pasado sin aparentes problemas. El soporte a viejos dispositivos sigue siendo excepcional, y entre los móviles míticos en los que aún puedes instalar este sistema operativo están el Xiaomi Mi 3 (2013), LG Nexus 4 (2012), HTC One (2013), LG G2 (2013), Motorola Moto G (2013), y cómo no uno de los referentes de la comunidad de cocineros, el OnePlus One (2014).

Y eso si solo tenemos en cuenta el soporte oficial, porque el Galaxy S2 es un ejemplo de ese otro soporte "oficioso" que cocineros que van por libre acaban ofreciendo a terminales que quieren seguir soportando. Aquí hay ejemplos como el del mítico HTC HD2 de 2009 que no tiene versión tan actual, pero que sí es posible actualizar a LineageOS 15.1 (basado en Android 8.1), algo alucinante para un terminal que ya tiene 11 años de vida.

También móviles muy baratos (por ser antiguos) o hasta la Rasbperry Pi 4

Ese soporte prodigioso de LineageOS a móviles "defenestrados" por sus propios fabricantes no solo se queda ahí: esta ROM se ha convertido además en una forma singular de potenciar terminales muy baratos que en realidad lo son no porque sean modestos, sino porque son ya casi reliquias que muchos usuarios se los quieran quitar de encima.

En Reddit comentaban hace tiempo algunos ejemplos que pueden dar buen servicio a sus propietarios como un Galaxy S5, un ZTE Axon mini, un Nexus 5 o un Moto G4 Play. Muchos de ellos se pueden conseguir por 50 euros o menos si sabemos buscar.

Pero es que LineageOS también sorprende por su versatilidad a la hora de plantear alternativas en otras plataformas como la Raspberry Pi 4, que hace unas semanas también recibió una versión preliminar de Android 11 en este miniPC que teóricamente no está orientado a correr este sistema operativo. Maravilloso.

Vía | XDA Developers