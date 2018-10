La legendaria Palm renace con un "miniteléfono" Android y con el apoyo del jugador de la NBA Stephen Curry

Puede que a algunos de nuestros lectores no les suene mucho una empresa llamada Palm, pero a muchos otros seguramente esta marca les traiga muchos recuerdos. A finales de los 90 las PDA de Palm se convirtieron en esos gadgets que todos queríamos tener, y la firma acabó intentando entrar en el segmento móvil sin éxito.

Años después, no obstante, volverá a intentarlo. Palm reaparece con unos curiosos (y modestos) móviles basados en Android que destacan por ser muy pequeños. Tras esa reaparición están ex-ingenieros de Samsung, pero también una celebridad que quiere intentarlo en el mundo de la tecnología: Stephen Curry, el conocido jugador de Golden State Warriors en la NBA.

Ficha técnica del móvil de Palm

Hace tiempo que los móviles cada vez más grandes, pero la renovada Palm ha querido ir totalmente en el sentido contrario y nos brinda un dispositivo que es muy pequeño: menos de 10 cm de altura y una pantalla de 3,3 pulgadas que es casi la mitad de lo que ofrecen por ejemplo los nuevos iPhone XS Max.

Teléfono Palm Pantalla LCD 3,3 pulgadas 720p, 445 ppp, Gorilla Glass 3 Procesador Snapdragon 435 RAM 3 GB RAM Almacenamiento 32 GB Cámara trasera 12 megapíxeles con flash Cámara frontal 8 megapíxeles Batería 800 mAh Conectividad GPS, WiFi 802.11n, Bluetooth 4.2 LE, USB-C Otros Reconocimiento facial, resistente al agua y polvo (IP68) Dimensiones y peso 50,6 x 96,6 x 7,4 mm, 62,5 g Precio 349 dólares

No es el único dato que sorprende de estos dispositivos. El interior también es "pequeño" en especificaciones, porque contamos con un procesador Qualcomm Snapdragon 845, 3 GB de RAM y 32 GB de capacidad no ampliables. El apartado fotográfico está cubierto con una cámara de 12 Mpíxeles con flash y una cámara frontal de 8 Mpíxeles que además ofrece el único sistema de autenticación biométrica: el reconocimiento facial.

No existe reconocimiento de iris ni lector de huella dactilar, algo que plantea dudas sobre la seguridad real que ofrece ese reconocimiento facial, así que será más que recomendable activar el bloqueo por PIN, patrón o contraseña si queremos asegurarnos de que ningún curioso accede a nuestros contenidos.

Junto a esas especificaciones sorprende también la conectividad WiFi (802.11n, nada del mucho más extendido 802.11ac), aunque sí contamos con resistencia al agua y al polvo o el soporte Bluetooth que da una opción a los amantes de la música, que no cuentan con jack de auriculares. Tampoco con NFC, por cierto, así que tendremos que olvidarnos de poder realizar pagos móviles con él.

La batería de 800 mAh es otro de los elementos destacables de esa configuración, y sus responsables aseguran que con ella es posible alcanzar los 3 días en espera: es probable que su autonomía en uso sea reducida.

Un teléfono que parece de otro tiempo

Todo en este teléfono Palm nos recuerda a los inicios de la era de los smartphones modernos. Aquel iPhone original no se diferenciaba demasiado en tamaño de este modo (su pantalla era de 3,5 pulgadas), pero esta empresa parece haber querido retomar el concepto de los teléfonos compactos y pequeños.

El teléfono de Palm, flanqueado por un iPhone XS Max y un Samsung Galaxy Note 9. Fuente: USA Today

La marca Palm vuelve a escena con nuevos propietarios. La startup Palm Ventures la ha licenciado a través de TCL, que posee tanto esta marca como BlacBerry. Los co-fundadores de Palm Ventures, Howard Nuk y Dennis Miloseski, trabajaron previamente como ingenieros en Samsung, y han acabado apostando por un concepto distinto al que se maneja en la actualidad.

El dispositivo no cuenta más que con el botón de encendido —nada de controles de volumen—. En la parte baja tenemos un único botón capacitivo, pero es curioso como ese botón es el que hace también de botón de inicio al pulsarlo dos veces. Si lo pulsamos durante unos instantes, nos lleva al gestor de ventanas abiertas.

En la parte inferior cuenta con un conector USB-C, que será el que utilicemos para cargarlo o para conectar auriculares con cable si disponemos de unos que usen este conector, o bien cualesquiera auriculares con conector de 3,5 mm a través de un adaptador.

El móvil parece orientado a que usemos menos estos dispositivos. Aunque cuenta con la anterior versión de Android (8.1) y no la nueva Android 9 (Pie), el software copia esa característica de la nueva versión de Android destinada a informarnos de cuánto usamos diversas aplicaciones y ponernos límites de tiempo en ellas.

Cuenta con el llamado "Life Mode" que se activa mediante un icono con forma de palmera y que habilita de golpe el modo "No molestar" y el modo de ahorro de energía. En ese modo con la pantalla apagada no tendremos acceso a redes móviles o de datos, una opción curiosa que desde luego evitará que lleguen notificaciones si no encendemos el móvil de forma deliberada.

Verizon en un lado, Steve Curry en el otro

El dispositivo se venderá en Estados Unidos en exclusiva a través de Verizon, algo que es irónico si tenemos en cuenta que esta operadora no quiso comercializar el Palm Pre cuando se lanzó. Ese lanzamiento obligará a que el móvil preinstale varias aplicaciones de la operadora que harán que el dispositivo cuente con bloatware desde el primer momento, algo que también parece de otra época.

El enfoque de Palm Ventures Group con este teléfono que lanzan en colaboración con Verizon es casi el de "un teléfono de batalla" para fines de semana y escapadas. Verizon cuenta con un sistema "Dual Number" que permite redireccionar llamadas y mensajes entre ambos pagando 10 dólares más al mes.

Así, si te incomoda llevarte todo el tiempo tu teléfono habitual, el teléfono de Palm se coloca como una alternativa curiosa para ese escenario, aunque con limitaciones. Por ejemplo, el de que ese sistema dual no funciona si tienes un iPhone, pero además tendrás que usar esas aplicaciones nativas de Verizon para la mensajería SMS, por ejemplo.

El dispositivo tiene además tras su desarrollo a toda una celebridad mundial: el jugador de baloncesto Stephen Curry, que lleva años jugando en Golden State Warriors de la NBA y que además de haber invertido en la empresa ha participado en el diseño de accesorios para el móvil y será un apoyo comercial extraordinario para el lanzamiento del dispositivo.

Curry estará por tanto involucrado en el marketing del producto además de ofrecer su opinión en la fabricación de carcasas, fundas, brazaletes y otros accesorios que tratarán de captar parte de ese gigantesco pastel del que otras marcas tanto se benefician.

Precio y disponibilidad del teléfono Palm

El nuevo teléfono de Palm se comercializará el próximo mes de noviembre en Estados Unidos, y su precio será de 349,99 dólares.