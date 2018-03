La lucha por el derecho a reparar avanza en California, centro del universo tecnológico

Si alguna vez has 'destripado' tu portátil o smartphone sabrás que la tarea no suele ser sencilla. En los últimos tiempos, de hecho, reparar nuestros dispositivos es cada vez más difícil, algo que en Estados Unidos ha hecho que aparezca el movimiento por el derecho a reparar ('Right to Repair').

Algunos estados en EE.UU. ya abogan por una legislación que defienda los derechos de los consumidores en este ámbito, y el último estado en sumarse a estas propuestas es California, algo especialmente significativo teniendo en cuenta que Silicon Valley es el corazón del mundo tecnológico.

Más recursos para reparaciones no oficiales

La propuesta proviene de Susan Talamantes Eggman, y como en los 17 estados que ya cuentan con este tipo de propuestas de ley aprobadas o en vías de estarlo la idea es la de defender el derecho de los usuarios a reparar sus dispositivos.

Las implicaciones son enormes sobre todo en Estados Unidos, ya que los fabricantes cada vez ponen más barreras a estas operaciones para tratar de forzar a los usuarios a acudir siempre a servicios oficiales o autorizados. Con esta regulación se plantean alternativas que facilitarían los procesos de reparación independientes tanto por parte de los usuarios como por parte de servicios técnicos no oficialmente autorizados.

Las empresas tecnológicas tendrían que proporcionar guías para esos procesos —hay quien afortunadamente ya lo hace—, así como garantizar la producción y distribución de piezas y componentes de sustitución. Como explicaba Kit Walsh, de la EFF, "esta legislación es clave para proteger las tiendas de reparación independientes y el mercado competitivo de las reparaciones, lo que supondría mejor servicio a precios más bajos".

