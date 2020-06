Los iPhone 12 no incluirán el cargador en la caja, según adelanta Ming-Chi Kuo

Si la historia sigue su curso y si no hay grandes retrasos, a finales de año deberíamos conocer los iPhone 12. Poco a poco, estos dispositivos han empezado a dibujarse a base de filtraciones y rumores, siendo uno de los más recientes el que asegura que no se incluirán EarPods en la caja. Sin embargo, parece que no será lo único que no haga acto de presencia en la caja de los iPhone 12, ya que de acuerdo a Kuo, tampoco se incluirá el cargador.

Según el conocido analista de TF International, Apple no solo dejará de incluir el cargador en la caja, sino que dejará de fabricar los adaptadores de 5W y 18W. En su lugar, la compañía comenzará a producir un cargador de 20W que se venderá como un accesorio aparte. Será parecido al actual modelo de 18W, es decir, con USB tipo C Power Delivery, pero se tendrá que comprar por separado.

Reducir costes

Tal y como exponen en MacRumors, donde se hacen eco de las predicciones de Kuo, uno de los motivos por los que Apple dejará de incluir auriculares y cargador es para mantener el precio de los iPhone 12 a la altura de los iPhone 11.

Según Kuo, el coste de producción de los nuevos iPhone 12 será más alto debido a la implementación de 5G, pero estima que Apple los venderá a un precio similar a los iPhone 11. Eliminar estos dos accesorios (si es que el cargador se puede considerar un accesorio) ayudaría a reducir los costes, aunque sea ligeramente.

Hay otro argumento, que es el medioambiental, aunque habrá que ver si Apple lo esgrime. La compañía de la manzana siempre ha presumido de su filosofía sostenible y, de alguna forma, eliminar el cargador y los auriculares podría ayudar a reducir los residuos electrónicos.

Por otro lado, se espera que Apple sí incluya el cable USB tipo C - Lightning, lo que permitiría aprovechar el cargador stock de los iPhone 11 con los nuevos iPhone 12. Kuo adelanta que Apple también dejará de incluir el cargador de 5W en el iPhone SE (2020) a finales de año, si bien seguirá incluyendo el de 12W en los iPad de esta generación.

Finalmente, y repasando los rumores más recientes, se espera que los iPhone 12 tengan una pantalla de 120 Hz con ajuste dinámico, zoom óptico de tres aumentos y el chip A14. Se espera, además, que la línea iPhone 12 conste de cuatro dispositivos de diferentes tamaños, todos ellos equipado con tecnología 5G.

Vía | MacRumors