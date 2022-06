iPadOS 16 recibirá un importantísimo cambio: nueva multitarea y ventanas redimensionables, según Mark Gurman

La próxima versión de iPadOS podría marcar un antes y un después en la forma en la que se utilizan los iPads. Según Mark Gurman, la compañía de Cupertino anunciará la próxima semana en su Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) cambios significativos en el mencionado sistema operativo.

El analista de Bloomberg señala que los cambios que llegarán con iPadOS16 harán que el iPad se parezca menos a un móvil y más a un ordenador. De ser así, Apple finalmente permitiría que los usuarios aprovechen mejor todas las posibilidades que brinda el cada vez más poderoso hardware de sus tablets.

Buscando inspiración en macOS

Las mejoras de la próxima actualización de iPadOS incluirán una nueva interfaz multitarea. Esta permitirá ver qué aplicaciones están abiertas y cambiar fácilmente entre ellas. Por ejemplo, será un punto a favor para quienes utilizan los iPads como herramienta de productividad y manejan muchas aplicaciones al mismo tiempo.

Además, hay una característica que hará que utilizar una tableta de Apple con iPadOS 16 sea completamente diferente: la posibilidad de redimensionar las "ventanas" de las apps. Esto último coincide con una una solicitud de patente presentada por la compañía de Cupertino y varios meses de rumores en ese sentido.

Cabe señalar que Apple no ha hecho referencia estas posibles mejoras de iPadOS 16. La compañía de Cupertino intenta evitar a toda costa las filtraciones, aunque no siempre pude. ¿Veremos iPads más parecidos a ordenadores? Por lo pronto no tenemos la certeza, pero la "respuesta" oficial de la compañía está muy, muy cerca.

El próximo lunes 6 de junio dará inicio la WWDC, el evento donde además de conocer todas las novedades de iPadOS 16, también se revelarán los detalles de iOS 16, watchOS 9, tvOS 16 y macOS 13. Como de costumbre, podrás seguir la cobertura con nosotros, aquí en Xataka.

