Huawei Mate XS 2: la evolución de la bestia plegable con más potencia y batería, a cambio de un gran sacrificio

Huawei acaba de presentar la renovación de su Huawei Mate XS, el dispositivo plegable de la compañía. La nueva generación recibe el nombre de Huawei Mate XS 2, un dispositivo que llega con procesador de Qualcomm, un nuevo sistema de refrigeración y un diseño algo más refinado respecto a la generación anterior. Estas son sus especificaciones y características técnicas.

Ficha técnica del Huawei Mate XS 2

HUAWEI MATE XS 2 DIMENSIONES Y PESO Largo: 156,5 mm

Ancho: 139,3 mm expandido, 75,5 mm plegado

Grosor: 5,4-11,1 mm expandido, 11,1 mm plegado

255 gramos PANTALLA OLED

Desplegado: 7,8 pulgadas, 120Hz, 2840 × 2200

Plegado: 6,5 pulgadas PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 888 4G MEMORIA INTERNA 8 / 12 GB MEMORIA RAM 256 / 512 GB CÁMARA TRASERA 50 MP

13 MP ultra gran angular

8 MP teleobjetivo 3X CÁMARA DELANTERA 10,1 MP SOFTWARE HarmonyOS BATERÍA 4.488mAh

Carga rápida de 66W CONECTIVIDAD 4G

Bluetooth

WiFi de triple banda PRECIO Desde 1.438,73 euros

La esencia XS sigue presente

Huawei sigue con su diseño distinto al resto de plegables para su Mate XS 2. Destacan los materiales de construcción, y es que este dispositivo está fabricado en aleación de titanio aerospacial (el mismo que utiliza Apple), en combinación con fibra de vidrio. Se ha reforzado la bisagra y la propia estructura de la pantalla, para prometer una buena durabilidad ante los pliegues.

El procesador que monta es de la generación anterior, el Snapdragon 888 4G sin opción para usar 5G por el veto estadounidense. Una dura pérdida para el Mate XS 2, ya que su antecesor sí podía usar 5G con su procesador Kirin. Una importante desventaja competitiva frente a sus rivales, que intenta paliar con la primera tecnología de WiFi tribanda. Funciona así en una banda de 2,4 GHz y dos bandas de 5 GHz, para mejorar la conexión (siempre que el router lo permita).

Pero la protagonista es la pantalla, plegable, sin aparente pliegue y con dos formatos. Desplegado es un móvil de 7,8 pulgadas, con un formato más similar al de una tablet que al de un teléfono al uso. Cuando está plegado es un teléfono en formato bastante vertical, al estilo del Samsung Galaxy Z Fold 3.

No obstante, este dispositivo no cuenta con dos pantallas, si no con una sola que se pliega y despliega. Al plegarse baja hasta las 6,5 pulgadas, pero mantiene la alta tasa de refresco de 120 Hz. La resolución máxima desplegado es de 2480 × 2200 píxeles, y cuando está plegado baja a los 2480 × 1176 píxeles.

La batería que lo alimenta es de 4.600mAh (4.880mAh en la edición coleccionista), acompañada por una carga rápida de 66W. El apartado fotográfico se compone de tres sensores, principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 13 y un teleobjetivo de 8 megapíxeles que promete tres aumentos de forma óptica.

No hay rastro de los servicios de Google en este teléfono, que llega con HarmonyOS 2, sin detallarse en qué versión de Android se han basado para este teléfono.

Versiones y precio del Huawei Mate XS 2

El Huawei Mate XS 2 se ha puesto a la venta en China a un precio que roza los 1.500 euros. Así quedan los precios para el resto de versiones, sin noticias por el momento sobre la llegada oficial de este teléfono a territorio europeo.

Huawei Mate XS 2 de 8 + 256 GB | 9.999 yuanes, unos 1.438,73 euros al cambio

| 9.999 yuanes, unos 1.438,73 euros al cambio Huawei Mate XS 2 de 12 + 256 GB | 11,499 yuanes, unos 1.655,97 euros al cambio

| 11,499 yuanes, unos 1.655,97 euros al cambio Huawei Mate XS 2 de 12 + 512 GB | 12,999 yuanes, unos 1.871,98 euros al cambio

