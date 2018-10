Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro, todo lo que sabemos (o creemos saber) hasta ahora

2018 aún aguarda sorpresas por parte de los grandes fabricantes de smartphones. Samsung, Apple, LG, Sony o Google ya nos han mostrado cuáles son sus apuestas, pero aún no sabemos muy bien qué tiene Huawei preparado. Con su evento confirmado para el próximo 16 de octubre, es probable que veamos los nuevos Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro. Y hay muchas novedades que se esperan en estos dos teléfonos.

Para el evento de Huawei aún quedan unos días, pero las diferentes filtraciones y rumores que han circulado por la red en las últimas semanas nos dan una idea aproximada de qué podemos esperar. Todo indica que el fabricante asiático apostará por mantener aquello que tan bien le ha funcionado en el Huawei P20 y mejorará aspectos como el procesador gracias a la introducción del nuevo Kirin 980 presentado en el IFA de Berlin.

Lateral del Huawei Mate 20 Pro. Vía WinFuture.

A continuación hemos recopilado prácticamente todos los rumores factibles de los próximos Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro, no obstante, hay que tener en cuenta que siguen siendo rumores. No hay nada confirmado oficialmente por Huawei más allá del evento el próximo 16 de octubre.

Especificaciones técnicas de Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro, por confirmar

El periodista Roland Quandt de WinFuture ha sido el responsable de la filtración más importante que tenemos de los próximos teléfonos de Huawei. Según indica, estas podrían ser las especificaciones de los nuevos terminales:

Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Pro Pantalla –– OLED de 6,39 pulgadas Procesador Kirin 980 Kirin 980 Tarjeta gráfica Mali-G76 Mali-G76 RAM 6/8 GB 6/8 GB Memoria 128/256/512 GB, ampliables con tarjeta 'nanoSD' de hasta 256 GB 128/256/512 GB, ampliables con tarjeta 'nanoSD' de hasta 256 GB Sistema operativo Android 9.0 Pie con EMUI 9.0 Android 9.0 Pie con EMUI 9.0 Batería –– 4.200 mAh con carga rápida del 70% en 30 minutos. Cámara trasera –– Tres cámaras de 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/2.4) y 8 MP Cámara frontal –– –– Otros Sensor de huellas. Reconocimiento facial. Posibilidad de ejercer como base de carga inalámbrica. Precio 800 euros aprox. 1.100 euros aprox.

Uno sin apenas notch, el otro con reconocimiento facial

El notch ha sido adoptado por la mayoría de fabricantes (a excepción de Samsung entre los grandes), y Huawei parece ser que seguirá apostando por él en sus nuevos teléfonos. Eso sí, será de diferente tamaño y con diferentes funciones según el modelo.

En el Huawei Mate 20, según los renders realizados por XDA, tendrá un notch minúsculo, suficiente para incluir la cámara frontal. Este diseño recuerda especialmente al Essential Phone, que tan sólo cuenta con el notch para la cámara frontal y sin que el auricular u otros elementos interfieran con la pantalla. Un sensor de huellas en la parte trasera será el encargado de desbloquear el teléfono.

Render del Huawei Mate 20 según las filtraciones de software. Vía XDA.

Por otro lado, el Huawei Mate 20 sí que presentará un notch más grande. Las filtraciones nos indican que este buque insignia de Huawei contará con reconocimiento facial. Para ello necesita de un sensor de infrarrojos que haga un mapeo 3D del rostro. Este sensor VSCEL será similar al utilizado por Apple en sus iPhone con Face ID y estará incorporado en el notch. No hay rastro del sensor de huellas. Lo que sí que se mantiene es un marco inferior en ambos modelos.

Notch del Huawei Mate 20 Pro. Vía WinFuture.

Un procesador Kirin 980 repleto de inteligencia artificial

Poco a poco los procesadores Kirin de Huawei han demostrado que pueden ser una alternativa más que decente a los Qualcomm que montan la mayoría de fabricantes Android. En gran parte por la apuesta que hace el fabricante asiático por la inteligencia artificial. Los nuevos Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro vendrán con un procesador Kirin en su interior, según se indica, con el nuevo Kirin 980.

Los núcleos del Kirin 980 y sus funciones.

Kirin 980 es el primer procesador de 7 nanómetros para Android, 7 nanómetros que como ya hemos visto en Apple con los iPhone de este año, supone un salto considerable en potencia y eficiencia. El chip Kirin 980 utiliza dos núcleos Cortex A76 a 2,6 GHz (para acciones que requieran potencia), otros dos núcleos Cortex A76 a 1,92 GHz (para las actividades normales) y cuatro núcleos más Cortex A55 a 1,8 GHz (para el ahorro energético).

Por otra parte, la GPU del Kirin 980 es una Mali-G76. Sobre el papel Huawei indicaba que supone una mejora de rendimiento del 46% respecto a la generación anterior y un 178% de mejora de la eficiencia energética. Pero una vez más, se trata de números sobre el papel, el Kirin 980 aún no viene en ningún teléfono, por lo que no hemos podido comprobar estas mejoras.

Con el propósito de ofrecer la mejor cámara del mercado

La triple cámara del Huawei P20 ya nos dejó un muy buen sabor de boca, especialmente ese zoom híbrido de cinco aumentos. En estos nuevos teléfonos, supuestamente, se mantiene la triple cámara. Eso sí, ahora deja de estar alineada a un lateral y en vertical, el conjunto de cámaras y flash pasa a estar en el centro y formando un cuadrado.

De estas tres cámaras, con sensores Leica, la primera tendrá 40 MP y una apertura de f/1.8 La segunda de las cámaras sería de 20 MP, con una apertura de f/2.4 y equipada para conseguir aumentos ópticos. La última de las cámaras ofrecerá 8 MP con un sensor de gran angular. Este sensor de gran angular, según se ha podido saber a partir de imágenes filtradas que se han tomado con el Huawei Mate 20 Pro, tendrá un "modo macro" que promete poder tomar fotografías a una distancia de 2,5 cm.

Las tres cámaras del Huawei Mate 20 Pro. Vía WinFuture.

No todo es hardware y lentes en la fotografía móvil. Al igual que el resto de grandes fabricantes, Huawei está apostando por la fotografía computacional para optimizar y mejorar sus imágenes. La edición automática por software es algo que otros fabricantes tienen bien implementado en sus cámaras, claro ejemplo de ello es Google con los Pixel. Seguramente ese procesador Kirin 980 tendrá mucho que hacer en las imágenes tomadas con los nuevos Huawei Mate 20 y Huawei Mate 20 Pro.

Una batería capaz de ofrecer carga inalámbrica y un nuevo formato de memoria extraíble

De la batería del Huawei Mate 20 no hay muchos detalles, pero sí de la que vendrá dentro de los Huawei Mate 20 Pro. Según WinFuture, contará con una capacidad de 4.200 mAh. Es una capacidad considerable, pero además parece ser que vendrá con una serie de extras. Por ejemplo, un cargador de 40 vatios para cargar más rápidamente el teléfono mediante el estándar SuperCharge. Esta enrome batería parece ser que podrá cargarse hasta el 70% en 30 minutos.

El Huawei Mate 20 Pro podría hacer de base de carga inalámbrica. Vía WinFuture.

Lo que va a ser interesante, si es que se cumple, es la carga inalámbrica. Una carga inalámbrica inversa que permitiría a la batería del Huawei Mate 20 Pro hacer la función de base de carga para alimentar a otros dispositivos inalámbricos. Por ejemplo para cargar unos auriculares inalámbricos con tan sólo reposarlos sobre la parte trasera del teléfono. De ser cierto será el primer smartphone en incorporar algo así.

Como ya vimos, el Huawei P20 Pro no cuenta con ranura para tarjeta microSD, y el Huawei Mate 20 Pro seguramente tampoco la tenga. No significa esto que no se pueda incrementar el almacenamiento, pues parece ser que Huawei ha preparado un formato propio llamado nanoSD. Como se intuye por su nombre, es una memoria extraíble menor que la microSD. Que sea propia de Huawei conlleva inconvenientes como el hecho de que no puedes utilizar memorias ya adquiridas anteriormente o que el precio seguramente sea más alto que el que podamos encontrar en las microSD.

Huawei Mate 20 Pro en color crepúsculo, negro y azul. Vía WinFuture.

Precios ya propios de la gama alta

Además de todas las posibles características de estos nuevos teléfonos estrella de Huawei, también se han desvelado los posibles precios que tendrían. Una fuente polaca ha obtenido los precios en la moneda local. Al convertirlos a euros son, efectivamente, precios altos que uno ya espera en la gama alta en pleno 2018.

El Huawei Mate 20 se situaría en los 800 euros si hacemos la conversión directa a euros. Pero claro, los impuestos son distintos en cada país y región, además de que el cambio de divisas siempre conlleva un ligero aumento. Es probable que el precio definitivo en España se situe más cerca de los 850 euros que de los 800 euros.

Huawei Mate 20 Pro en su variante azul. Vía WinFuture.

Por su parte, el Huawei Mate 20 Pro asciende hasta los 1.100 euros al cambiar la divisa polaca en euros. Una vez más, el precio seguramente se vea ligeramente incrementado. De todos modos, el precio definitivo es complicado de asegurar hasta que no veamos las configuraciones en las que llegarán los dispositivos y las ofertas que tendrán las tiendas de terceros.

Huawei Freebuds 2 y Huawei Watch GT como complementos

Los Huawei Freebuds, que sospechosamente se parecen a los AirPods, se presentaron hace un tiempo. Ahora la compañía estaría preparando una segunda versión, los Freebuds 2. Esta nueva generación contarán con carga inalámbrica para el estuche. Seguramente como característica para promocionar al Huawei Mate 20 Pro y esa posible función de base de carga inalámbrica que hemos visto anteriormente.

Huawei Watch GT. Vía @mcontrearas.

Además de los auriculares, WinFuture ha desvelado el que puede ser el nuevo reloj inteligente de Huawei, el Huawei Watch GT. Este reloj inteligente mantiene la forma circular para recordar a un reloj analógico. Como características destacables tendría una pantalla OLED y algo realmente curioso, no contaría con Wear OS de Google. La mayoría de fabricantes de relojes inteligentes han abandonado la plataforma de Google por un apropia, y Huawei paree ser que será la siguiente en hacerlo.

Este próximo martes 16 de octubre saldremos de dudas cuando sea celebre el evento oficial de Huawei. Tanto los teléfonos como los auriculares y el reloj posiblemente hagan acto de presencia en la presentación y podremos finalmente saber todas las especificaciones y detalles.