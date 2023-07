Este Nubia Red Magic 8 Pro+ tiene 24 GB de memoria RAM. La pregunta es para qué

Mucho ha llovido desde que en 2011 el Motorola Altrix 4G se convirtiese en el primer smartphone vendido masivamente que presumía de tener 1 GB de RAM. Aquella capacidad de memoria —que también integró el Galaxy SII— era por entonces asombrosa, pero la cosa avanzó rápidamente. De hecho tras esos lanzamientos nos preguntábamos si no era demasiado pronto para los móviles con 2 GB de RAM. En 2015 la cuestión era si los 4 GB de RAM en móviles que ya estaban aquí servían para algo o eran solo marketing.

Ahora deberíamos hacernos esa pregunta ligeramente cambiada: ¿no es demasiado pronto para móviles con 24 GB? Es más. ¿Tiene sentido un móvil con esta cantidad de memoria? Eso es precisamente lo que trata de demostrar el nuevo Nubia Red Magic 8 Pro+, un terminal que en su variante más ambiciosa presume de contar precisamente con esa cantidad de memoria RAM. La pregunta, claro, es para qué podríamos necesitarla.

La orientación del Red Magic 8 Pro+ es clara: gaming. Esa orientación es también el gran argumento para esa decisión de diseño que desde luego sorprende: aunque ya habíamos visto diversos terminales con 12 y hasta 16 GB de RAM, este es el primero que presume de contar con 24 GB de RAM. Es, eso sí, una versión solo disponible en China, y que allí tiene un precio de

Esa cantidad de memoria es de hecho superior a la que la mayoría de usuarios tienen en sus PCs y portátiles. Lo normal en estos tiempos es contar con 16 GB de RAM, algo que por ejemplo se ve claramente en la base de datos de Steam: según los datos recolectados por esta plataforma —totalmente orientada a gamers de PC y portátil— uno de cada dos usuarios dispone de esos 16 GB de RAM, y solo uno de cada cinco tiene más de 16 GB.

Pero claro, un PC o portátil con un sistema operativo de PC o portátil se supone que debe estar preparado para hacer más cosas de lo que las hace un móvil. Y sobre todo, a hacer más cosas a la vez: mientras que en los móviles lo normal es que todo se centre en una sola aplicación maximizada en pantalla, en nuestros ordenadores estamos acostumbrados a ejecutar varias tareas o por ejemplo tener varias instancias de un navegador con muchísimas pestañas abiertas en ellas.

Eso hace que sea inevitable plantear esa comparación con el móvil de Nubia. ¿Hay alguna situación en la que esos 24 GB vayan a ser necesarios? Es cierto que hay juegos muy exigentes y que hacen uso de la memoria de forma intensiva para los enormes recursos que se utilizan en esos juegos (texturas, por ejemplo), pero también lo es que los desarrolladores de videojuegos móviles saben en qué márgenes se mueve la industria: no tendría desarrollar un juego que usa tanta memoria que solo unos pocos móviles podrían ejecutarlo con solvencia.

Tampoco es que el sistema operativo creado por Google esté pensado para aprovechar grandes cantidades de RAM. De hecho lo que hace constantemente es tratar de liberar la que puede para seguir funcionando incluso en terminales con poca RAM. Así, cuando pasamos de una aplicación a otra, Android realiza lo que llama la "recolección de basura"; liberando memoria de aplicaciones que ya no están activas. Eso hace a su vez que cuando cambiemos de una aplicación a otra la aplicación se relance como si no hubiera estado abierta antes (aunque a nosotros no nos lo parezca).

Tampoco parece haber otros escenarios en los que esa memoria no resulte excesiva: sin duda será útil si navegamos de forma especialmente intensiva en el móvil y tenemos una gran cantidad de aplicaciones en segundo plano, pero a priori no parece que los 24 GB vayan a poder aprovecharse de forma fácil en escenarios convencionales.

Al menos, no en la actualidad.

Esa es una apreciación importante, porque aunque 24 GB parecen muchos GB hoy en día, puede que no nos parezcan tantos dentro de dos años, cuando este móvil —armado hasta los dientes en todo lo demás— siga dando guerra. Puede que entonces sí comiencen a surgir escenarios de uso que saquen buen provecho de esa capacidad de memoria RAM.

Entre ellos está por ejemplo el mundo de la inteligencia artificial. Poder correr un chatbot del estilo de ChatGPT en local se verá muy beneficiado por esos 24 GB de RAM. No digamos tampoco la capacidad de generar imágenes con modelos como Stable Diffusion: Qualcomm ya presentó recientemente una demostración técnica en la que precisamente habilitaba esa capacidad en un prototipo del que no dio muchos detalles.

Hay otras posibilidades, y entre ellas está desde luego la de plantear móviles que aprovechen mejor ese margen de maniobra para convertirse en verdaderos PCs de escritorio. Desarrollos como Samsung DeX lo permiten, y aunque este fabricante parece haber dejado esta opción un poco en segundo plano, ya se habla de cómo los Pixel 8 podrían volver a impulsar ese "modo escritorio" que convierte nuestros móviles en singulares PCs de sobremesa.

Y luego, por supuesto, está el hecho de que nunca viene mal tener todo el margen de maniobra que podamos permitirnos. Es probable que a corto plazo no vayamos a sacar partido de esos asombrosos 24 GB de RAM del Nubia Red Magic 8 Pro+, pero nunca se sabe qué puede pasar en el futuro.

