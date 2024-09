Este móvil pasa de una pantalla normal a tinta electrónica con un botón. Lo hemos probado y te encantará si lees mucho

Si bien TCL tiene gran presencia en el mercado europeo con su catálogo de televisores y electrodomésticos, su oferta en smartphones deja que desear hoy día. No es para menos, pues su inversión en este mercado hace tiempo que dejó de ser tan extensa como la de los grandes fabricantes del momento en este sector. Sin embargo, durante los últimos años hemos presenciado alguna que otra característica interesante de sus teléfonos que, si bien no han sido determinantes como para impulsar sus ventas, sí parece que buscan un factor que logre diferenciarse de la competencia.

Desde hace varios años, TCL ha trabajado en su serie de teléfonos y tablets NXTPAPER, dispositivos que combinan algunas de las ventajas que podemos ver en los libros electrónicos. De esta manera, la compañía ofrece la posibilidad de convertir sus teléfonos móviles en un pequeño eBook gracias a dos características clave: su pantalla mate y de tacto rugoso y su modo que imita la tecnología de pantalla de tinta electrónica que podemos encontrar en eBooks.

Ficha técnica de los TCL 50 NXTPAPER 5G y 50 PRO NXTPAPER 5G



TCL 50 NXTPAPER 5G TCL 50 PRO NXTPAPER 5G DIMENSIONES Y PESO 167,6 x 75,5 x 7,99 mm 196 g 167,6 x 75,5 x 7,99 mm 196 g pantalla 6,8 pulgadas FHD+ (1080 x 2460 pixels), 396 PI 120 Hz 20.5:9 NTSC 95% 6,8 pulgadas FHD+ (1080 x 2460 pixels), 396 PI 120 Hz 20.5:9 NTSC 95% PROCESADOR MediaTek Dimensity 6300 Octa-Core, 2 x A76+6 x A55 MediaTek Dimensity 6300 Octa-Core, 2 x A76+6 x A55 GPU ARM G57 MC2 ARM G57 MC2 memoria ram 8 GB 8 GB almacenamiento 256 GB (231 GB disponible) 512 GB (486 GB disponible) micro sd Hasta 2 TB Hasta 2 TB CÁMARAS 108 MP f1,75 8 MP (utrapanorámica) f2,2, FOV 120° 2 MP (macro) f2,4, FOV 88.9° 8 MP (frontal) f2,0, FOV 77.8° 108 MP f1,75 8 MP (utrapanorámica) f2,2, FOV 120° 2 MP (macro) f2,4, FOV 88.9° 32 MP (frontal) f2,0, FOV 71.5° batería 5.010 mAh 5.010 mAh tiempo de carga completa 1,7 horas 1,7 horas conectividad Bluetooth 5.3 NFC Bluetooth 5.3 NFC posicionamiento GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS puerto jack Sí Sí altavoces 2 2 teclas laterales NXTPAPER, volumen, lector de huellas y encendido NXTPAPER, volumen, lector de huellas y encendido colores Moon Gray y Midnight Blue Moon Gray y Midnight Blue precio 229,99 euros 279,99 euros

Una apuesta modesta, pero llena de sorpresas

Recientemente pudimos viajar a Berlín durante el IFA 2024 para probar de primera mano sus nuevos dispositivos TCL 50 5G y 50 Pro 5G de la gama NXTPAPER, que son los últimos que se suman al catálogo de la firma. Bajo estas líneas te contamos qué tal nos han parecido tras poderlos probar a puerta cerrada.

Que TCL no se encuentre dentro de la lista de grandes nombres cuando hablamos de smartphones es evidente, pues en su estrategia comercial llevan años centrándose, casi exclusivamente, en la gama de entrada de teléfonos móviles. De esta manera, durante los últimos años, la compañía ha estado ofreciendo smartphones asequibles de precio a su público.

(Casi) toda la gama de colores de los nuevos TCL 50 y 50 Pro NXTPAPER

Nada que ver en otros segmentos como en el de las Smart TVs, donde a pesar de que también ofrecen televisores asequibles, en su catálogo podemos encontrar también propuestas tan completas y avanzadas como el X955 MAX de 115 pulgadas o el reciente X11H, que se trata del televisor de más alta gama de la compañía, por el momento.

Sin embargo, en esta modesta apuesta por la telefonía, en comparación a otros sectores, nos hemos encontrado con funciones muy interesantes o, como poco, llamativas. Nos referimos a los dispositivos NXTPAPER, donde la marca centra sus esfuerzos en ofrecer pequeños libros de bolsillo en formato smartphone.

Los TCL 50 y 50 Pro son muy similares entre sí, ya que sus diferencias prácticamente se reducen en: capacidad de almacenamiento interno y disposición de sus cámaras. En diseño tampoco hay diferencias, encontrándonos así con un terminal en el que su superficie está, prácticamente en su totalidad, construida en plástico, botones laterales, diseño rectangular y un trío de cámaras en la parte posterior encapsuladas en disposición circular.

Según la compañía, se inspiraron en la superficie lunar para el tacto y diseño de la parte posterior del dispositivo

Cabe destacar que ambos dispositivos cuentan con conector de jack para auriculares, algo que hoy día no es cmún ver en dispositivos móviles. Además, su lector de huellas dactilar se encuentra en la parte lateral.

Sí es bastante peculiar la gama de colores en las que están disponibles, pues no hablamos de los típicos modelos en negro o en blanco, ya que para estas versiones, se ha contado con un diseño específico inspirado en la superficie lunar con tacto rugoso y agradable a la vista. Las demás versiones: violeta, dorado y azul, ofrecían un diseño en una mezcla entre plástico brillante y rugoso.

Pantalla mate que protege nuestra vista y un modo que simula la tinta electrónica

En la pantalla nos encontramos con un notch solamente para la cámara frontal situada en la mitad superior, y un panel mate con tecnología anti-glare, una de las principales particularidades de los teléfonos y tablets NXTPAPER de TCL. Esto hace que se eliminen, en gran medida, los reflejos provocados por la luz incidente, pudiendo ver de forma más clara todos los elementos en pantalla.

Las pantallas anti-glare tienen sus firmes adeptos y detractores por una simple razón: eliminan los reflejos a costa de sacrificar el contraste y brillo del panel. No obstante, en estos teléfonos móviles tienen un propósito: imitar lo máximo posible la experiencia de un libro en papel y proteger nuestra vista mientras leemos en estos dispositivos.

El milagroso interruptor que cambia la pantalla al modo de 'tinta electrónica'

Eso sí, cabe destacar que, a pleno sol, nos será complicado utilizar el dispositivo, ya que a la pantalla anti-glare hay que sumarle su escaso brillo en comparación a otros terminales, pues la entrega de brillo alcanza un máximo de 650 nits. No es la intención de TCL tampoco de presentar un dispositivo muy avanzado, ya que como hemos recordado antes, se trata de una apuesta modesta y distinta. Solamente hay que fijarse en el precio de estos terminales para darnos cuenta de esto (229€ y 299€ respectivamente).

Repasando brevemente la hoja de especificaciones técnicas para su pantalla, el panel cuenta con un tamaño de 6,8 pulgadas, resolución FHD+ con tecnología IPS LCD, y 120 Hz de frecuencia de refresco. Aquí nos olvidamos de la tecnología OLED, por lo que es evidente que nos encontramos con un panel más bien modesto y preparado para lo que realmente quiere impulsar TCL: dispositivos que protejan la visión del usuario mientras proceden a leer. La compañía busca así satisfacer a una audiencia muy concreta, la cual impone su salud ocular frente al resto de características y tiene especial afición por la lectura.

Disposición de cámaras en la versión en azul del TCL 50 Pro

Quizás lo que más llama la atención de estos dispositivos móviles es la adición de un pequeño interruptor en el lateral para pasar directamente al modo de “tinta electrónica”. Esto no implica que, mágicamente, el dispositivo transforme la tecnología de su pantalla en aquella que podemos encontrar en los libros electrónicos con tinta inyectada, pero sí da el pego especialmente bien, ya que simula esta experiencia en combinación a su pantalla mate.

De esta manera, cuando subimos o bajamos el interruptor, tenemos para escoger tres modos de panel: Colour paper mode, Ink paper mode y Max Ink mode. El primero de ellos es el estándar, por lo que pocas palabras le podemos reservar al respecto. Sin embargo, si seleccionamos alguno de los dos últimos modos, la interfaz y el tema se tornarán de blanco y bordes negros para las aplicaciones y elementos en pantalla, simulando así la experiencia de un libro electrónico.

Pantalla mate anti-reflejos del TCL 50 Pro NXTPAPER

La transición hacia estos modos se realiza además a través de una breve y agradable animación en pantalla que la transforma en blanco. La principal diferencia entre el modo Ink paper y Max Ink es que, en el primero, podremos utilizar nuestro dispositivo con total normalidad mientras que, en Max Ink, todas las aplicaciones se borrarán de nuestra interfaz para dar espacio únicamente aquellas que hayamos permitido previamente. Además, en este último modo, aparecen por defecto las aplicaciones de lectura para que las tengamos a mano.

No son dispositivos para todo el mundo, pero es una apuesta que sirve para que la compañía pueda tantear el terreno en este segmento.

Una de las preguntas que reservé al personal de TCL fue si este modo afectaría a la batería del terminal. Desde la compañía me confirmaron que, si bien el modo Ink paper no contribuye demasiado a ahorrar en batería, en Max Ink sí lo hace, pues además de transformar la pantalla en blanco y limpiar de aplicaciones la interfaz, también pone el dispositivo en modo ahorro de batería. De esta forma, si solo nos limitamos a leer, desde TCL garantizan un máximo de hasta 7 días de lectura, hasta 26 días en Standby y ‘lectura ininterrumpida’ para una batería con capacidad de 5.010 mAh (y carga rápida de 33 W). Su panel mate se puede aprovechar además con un lápiz que puede adquirirse como accesorio independiente.

En todo lo demás, un dispositivo con Android 14 con pequeños sacrificios

La toma de contacto de estos dispositivos ha sido agradable en un primer momento, pues es fácil que sus modos de ‘tinta electrónica’ logren cautivar a un público que siempre ha optado por un libro electrónico en vez de una tablet para leer por el tema de no estar durante horas frente a una pantalla iluminada. Las tablets y móviles NXTPAPER de TCL hacen de puente en este sentido, unificando la experiencia de la lectura con las características ampliadas e inteligentes de los dispositivos móviles y tablets.

Sin embargo, tampoco hay que olvidar que, independientemente de estas características, nos encontramos con un terminal Android de gama media que, por el precio al que sale a la venta, sacrifica algunas de las ventajas que ofrecen otros terminales dentro del mismo (e inferior) rango de precios.

No olvidamos el jack para auriculares, ese gran desconocido hoy día

Estos nuevos dispositivos cuentan con Android 14 de serie, con un total de hasta dos actualizaciones de versión. TCL aquí ofrece una capa de personalización sin demasiadas florituras y ágil, similar a otras como HyperOS de Xiaomi. A falta de comprobar la versión que salga a las tiendas oficialmente, cabe mencionar que también se trata de una capa atosigada con bloatware, conteniendo aplicaciones y elementos que seguramente querremos borrar del dispositivo.

Por otro lado, el dispositivo va alimentado con un chip MediaTek Dimensity 6300 de 6 nm, basado en una arquitectura ARM Cortex-A55 de ocho núcleos, con dos de ellos a 2,4 GHz y seis a 2,0 GHz. Esta CPU va acompañada con una GPU Mali-G57 MC2. Este chipset es el que podemos encontrar en varios móviles de gama media de fabricantes como Oppo, Realme o Vivo, por lo que disponemos de un chipset sobrado para prácticamente cualquier gestión que realicemos con nuestros dispositivos móviles y más que suficiente (con algunos peros), cuando se trata de ejecutar juegos y tareas que requieran de más recursos.

Y ya que hemos mencionado los juegos, hubo una pregunta que no pude evitar hacer, y era referente a ejecutar videojuegos con el modo Ink Paper activado. Y es que a pesar de que no nos sea de gran utilidad, sí, podemos jugar a juegos, e incluso ver vídeos con el modo de tinta electrónica activada, lo que significa que todo lo veremos en blanco y negro. La conversación en torno a ello acabó siendo más cachondeo que otra cosa, porque poca gente que tenga este dispositivo jugará o reproducirá vídeos con el modo de tinta electrónica activado. Sin embargo, me alegró saber que era posible, al menos por alimentar mi curiosidad.

A falta de probar las cámaras en profundidad, el rendimiento de éstas y su procesado de imagen es el esperado en este rango de precios. El TCL 50 Pro ofrece un sensor principal de 108 megapíxeles con una distancia focal de f/1.8 y un sensor gran angular de 8 megapíxeles con distancia focal f/2.2 de 120º. Además, el dispositivo cuenta con un macro de 2 megapíxeles f/2.4, todo empaquetado en un trío circular que acompaña al flash en la parte posterior del dispositivo.

En lo que respecta a la cámara frontal, nos encontramos con un sensor de 32 megapíxeles con una distancia focal de f/2.0 y con capacidad para vídeo a 1080p y 30 fotogramas por segundo, tanto en la cámara principal como en la de selfie. Lo dicho, un rendimiento sin excesivas ambiciones en este sentido, sino más bien para acompañar a todas las características del dispositivo para, al menos, equilibrar la balanza.

El TCL 50 estándar cuenta con las mismas características en cámaras a excepción de la selfie, reduciendo en resolución de 32 a 8 megapíxeles.

El dispositivo definitivo para los amantes de la lectura de bolsillo

Está claro que los TCL 50 y 50 Pro con tecnología NXTPAPER no son dispositivos para todo el mundo, pero es una apuesta que sirve para que la compañía pueda tantear el terreno en este segmento y darle la posibilidad al usuario de dejar atrás esa reticencia recurrente a leer en el teléfono móvil (o en la tablet). Estos terminales son un ejemplo más de cómo integrar tecnología en el hábito diario de muchas personas, en este caso la lectura. El interruptor para cambiar de modo es todo un acierto, y desde TCL ya están experimentando con la posibilidad de que los usuarios puedan personalizar sus funciones para realizar otro tipo de tareas.

