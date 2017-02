El LG G6 pierde la modularidad en el camino, pero gana la resistencia al agua

Otra especificación estrella que le podemos apuntar al LG G6: será resistente al agua, y es que no nos lo pueden dejar más claro con el último vídeo que ha compartido la compañía coreana. LG sigue a lo suyo, contando una cosita nueva cada día.

El vídeo es corto y no enseña nada especial del aspecto del terminal, pero dice bastante tanto en su contenido como en su título: “water resistant” y una piscina. Es un paso importante en el catálogo LG, ya que la referencia en el mercado Android - Samsung - lleva tiempo ofreciendo este capacidad.

¿Qué capacidad de resistencia? Pues sobre eso no sabemos nada, pero entendemos que estará a nivel de los competidores, cumpliendo al menos con la certificación IPx7: como un iPhone 7 o un Samsung Galaxy de nueva hornada. Como sorpresa estaría bien que fuera un grado superior, pero esto creo que ya sería demasiado pedir.

Además de resistente, el cuerpo del LG G6 será completamente metálico





Dejar a un lado la modularidad le permite a LG crear teléfonos más resistentes

Como comentario final sobre el vídeo, pues que de nuevo nos vuelven a pintar una silueta muy panorámica del teléfono, quieren que nos quede claro que esa nueva proporción de pantalla - 18:9 - va a ser un aspecto distintivo en su teléfono. Su tamaño, 5,7 pulgadas.

El otro apartado importante de este teléfono serán sus cámaras, ayer os adelantábamos que vuelve a apostar por la configuración de doble cámara a la espalda: 13 megapíxeles en cada sensor, y uno de las ópticas será gran angular, con 125 grados.

Terminamos con el repaso recordando que este LG G6 no va a contar con lo último en hardware de Qualcomm, el Snapdragon 835 se lo queda casi en exclusiva el Galaxy S8 de Samsung. Aquí nos contentamos con un 821, que visto lo visto en las últimas evoluciones de Qualcomm, tampoco es algo que me quite el sueño.