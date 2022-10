La detección de accidentes del iPhone y el Apple Watch tiene un enemigo sorpresa: las montañas rusas

Una de las novedades del iPhone 14 es la detección de accidentes, una opción que ya estaba disponible en algunos modelos del Apple Watch y que permite que si se produce ese evento, el reloj o el móvil llamen automáticamente a los servicios de emergencias a no ser que el usuario cancele la llamada.

La opción es interesante, pero ha surgido un problema. Se están produciendo falsos positivos, y la culpa la tienen las montañas rusas de los parques de atracciones. Apple ni confirma ni niega el problema.

En las últimas semanas, parques de atracciones como el de Kings Island o Dollywood han notado una tendencia creciente en sus clientes: aquellos que tienen un iPhone 14 o tenían ya un Apple Watch con esa opción están llamando al servicio de emergencias sin querer.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying:



“The owner of this iPhone was in a severe car crash...”



Except, the owner was just on a roller coaster.



🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGz