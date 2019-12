Apple prepara cinco iPhone para 2020, cuatro de ellos con paneles OLED y 5G, según Ming-Chi Kuo

Aunque los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max llevan relativamente poco en el mercado, las filtraciones relacionadas con los iPhone del año 2020 no se han hecho de rogar. La última llega de la mano del analista Ming-Chi Kuo, uno de los "filtradores" más reputados del sector Apple con un importante historial de aciertos en su haber. Este afirma que en 2020 no habrá tres iPhone como lleva ocurriendo desde el lanzamiento del iPhone X, sino cinco.

De acuerdo a Kuo, el catálogo de Apple quedaría compuesto por cuatro terminales que seguirían la senda marcada por el iPhone X en materia de diseño, además de por un quinto terminal que, por la imagen que publican en MacRumors, tendría un diseño similar al iPhone 8. Esto es algo que resulta familiar, puesto que en octubre de este año Kuo daba a conocer este dato diciendo que tendría el procesador A13 Bionic y que vendría a ser un sucesor espiritual del iPhone SE.

Cinco tamaños y hasta tres cámaras

En la nota informativa de TF International Securities, Kuo afirma que el iPhone más pequeño tendrá 3 GB de RAM, una pantalla LCD de 4,7 pulgadas y una sola cámara trasera. El diseño sería parecido a los modelos más antiguos de iPhone, es decir, con marcos superiores e inferiores y Touch ID en este último. Le seguiría un iPhone algo más grande con dos cámaras, una pantalla de 5,4 pulgadas y panel OLED, que aparentemente sería más pequeño que el actual iPhone 11, cuya pantalla asciende a 5,8 pulgadas.

Los modelos intermedios, posibles sucesores del iPhone 11 Pro, serían ambos de 6,1 pulgadas, en ambos casos con paneles OLED. ¿Dónde está la diferencia? En el número de cámaras de la parte trasera. Uno de ellos, desliza Kuo, tendrá dos cámaras (como el iPhone 11), mientras que el segundo tendrá tres lente y un sensor ToF. Recordemos que la configuración de los iPhone actuales es de angular normal y telefoto o angular normal, telefoto y gran angular, según sea el iPhone 11 o el iPhone 11 Pro.

Según Kuo, los cuatro iPhone con pantalla OLED tendrán 5G

El quinto es un iPhone con una pantalla OLED de 6,7 pulgadas (0,2 pulgadas más grande que el iPhone 11 Pro Max). Este también contará, siempre según Kuo, con una triple cámara trasera y ToF. Algo que comparten todos los iPhone OLED es que serán 5G, aunque no queda claro si será compatibles con Sub-6 o con Sub-6 y mmWave. En ese sentido, el CEO de Qualcomm ya ha asegurado que su principal prioridad es el iPhone con 5G lo antes posible.

Por último, aunque no por ello menos importante, Kuo también ha adelantado lo que, según él, podemos esperar para 2021. El analista afirma que dentro de dos años tendremos un iPhone SE2 Plus con un tamaño de pantalla de 5,5 o 6,1 pulgadas y, como se lleva rumoreando desde hace tiempo, modelos de gama alta sin puerto Lightning. No es la primera vez que se habla de que Apple dejaría su conector propio para optar por el puerto USB tipo C (como en el iPad Pro), así que la puerta queda abierta. Sea como fuere, de momento son solo filtraciones, así que habrá que esperar.

