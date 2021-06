El ray tracing también llegará a los móviles: AMD llevará RDNA 2 a los chips Exynos de Samsung

Día importante el de hoy para AMD, que ha salido a escena en el Computex para hacer una buena cantidad de anuncios importantes: la inminente llegada de su alternativa a DLSS, RDNA 2 para portátiles, las APU Ryzen 5000 y, curiosamente, la colaboración con Samsung para llevar RDNA 2 a las plataformas móviles Exynos de la compañía coreana.

Lisa Su no ha sido demasiado extensa en su anuncio. Simplemente ha confirmado que "AMD se asocia con Samsung para su SoC Exynos de próxima generación, que contará con una IP [propiedad intelectual] gráfica personalizada basada en la arquitectura AMD RDNA 2 que aporta capacidades de ray tracing y sombreado de velocidad variable a los dispositivos móviles de gama alta". La cosa se pone interesante.

Hasta los móviles tendrán ray tracing

La colaboración entre Samsung y AMD no es exactamente nueva. En 2019 anunciaron un acuerdo de colaboración para llevar las arquitecturas de GPUs de AMD al ecosistema móvil. Eso, en pocas palabras, significa que Samsung dejaría caer las GPUs de ARM para apostar por las soluciones de AMD. Este acuerdo, finalmente, parece estar cerca de dar frutos, ya que todos los móviles Samsung lanzados hasta ahora montan GPUs Mali o Adreno, según tengan procesadores Exynos o Qualcomm.

La llegada de la arquitectura RDNA 2 (que ya conocemos de sobra gracias a las PlayStation 5 y Xbox Series X|S, sin ir más lejos) es una buena noticia para los dispositivos Samsung de gama alta. Ciñéndonos a las palabras de Su, las GPUs AMD permitirán acceder a trazado de rayos y variable rate shading en los juegos para móviles, aunque habrá que ver cuáles son compatibles, cuál es el rendimiento de dichos juegos y si el efecto visual es tan impactante como lo es en consolas o en PC.

Eso no es algo nuevo, todo sea dicho. Hace ya un par de años Huawei y NetEase mostraron una demo de ray tracing en dispositivos móviles en un Kirin 990 y EMUI como sistema operativo, aunque no se ha vuelto a saber de ella desde entonces. El trazado de rayos no es algo precisamente ligero, ya que tiene que hacer muchos cálculos en tiempo real y eso requiere de bastante potencia.

Samsung Galaxy S21 Ultra.

Será interesante ver cómo Samsung y AMD solucionan este problema en los móviles. Para saber más información nos tocará esperar hasta finales de año, cuando se espera que Samsung de más información al respecto. Pero todavía hay más, ya que Samsung no es la única compañía que usará la arquitectura RDNA 2: Tesla también.

Según ha adelantado Lisa Su, "los sistemas de infoentretenimiento de nuevo diseño de los Tesla Model S y Model X cuentan con una APU AMD Ryzen Embedded y una GPU basada en la arquitectura AMD RDNA 2 que permite los juegos AAA". Básicamente, Tesla y AMD nos "prometen" jugar en calidad de consola en la pantalla de los coches. De nuevo, habrá que esperar, pero lo que está claro es que AMD está avanzando a pasos agigantados en su misiva de llevar su tecnología a otros sectores.