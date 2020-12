Es 2020 y Xiaomi saca pecho metiendo más bloatware en sus smartphones: preinstalará la app de BBVA seas o no cliente

Xiaomi lleva años ofreciendo smartphones en los que la relación precio/prestaciones es difícilmente igualable, pero aunque en muchas cosas sus dispositivos son notables, en otras la compañía está tomando decisiones cuestionables.

La última de ellas es la preinstalación de la aplicación del BBVA en sus nuevos terminales durante los próximos 12 meses. También algunos modelos anteriores la tendrán a través de futuras actualizaciones OTA, y aunque se podrá desinstalar, la queja es obvia: es 2020 y el problema del bloatware no solo no ha desaparecido sino que parece ir a más.

Más bloatware no, por favor

El BBVA anunciaba hoy esta iniciativa que marca el inicio de un acuerdo con Xiaomi que se prolongará los próximos doce meses. Según dicho acuerdo, "los smartphones que la compañía tecnológica lance en el mercado español durante los próximos doce meses lleven la aplicación de banca móvil de la entidad financiera preinstalada".

Los usuarios, explican en Xiaomi no tendrán "necesidad de descargarla de la Play Store", pero no parecen tener en cuenta que hay muchos usuarios que simplemente no tendrán cuenta en esta entidad bancaria y tendrán en sus dispositivos una aplicación que ocupa espacio y que no van a utilizar probablemente nunca.

La aplicación no solo aparecerá en los smartphones que se lancen en España en los próximos 12 meses, sino también en dispositivos actuales de Xiaomi: el fabricante explica que "los dispositivos de las series Mi Note 10, Redmi Note 9, Redmi Note 8 y Mi 9T así como de Mi 10 Lite, Mi 9 Lite o Redmi 8, entre otros, también dispondrán automáticamente de la aplicación" gracias a una actualización vía OTA.

En todos los casos, eso sí, será posible desinstalar la aplicación si el usuario no desea usarla, pero el problema es que una vez más un fabricante está preinstalando aplicaciones que no aportan nada a la experiencia de usuario y que pueden llegar a perjudicarla.

El bloatware es una condena habitual en los PCs con Windows, pero desde hace tiempo también afecta a los móviles de distintos fabricantes. Xiaomi ya ha sido criticada en el pasado por esa obsesión de meter publicidad en los móviles -hace poco explicábamos cómo eliminar esos anuncios-, y esta nueva decisión no ayuda a mejorar la imagen de este fabricante en este apartado.