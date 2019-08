Se reporta la primera muerte relacionada con el cigarrillo electrónico mientras la cifra de hospitalizados llega a 193

La semana pasada se encendieron las alertas después de que el Centro de Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos confirmara la presencia de una misteriosa enfermedad pulmonar que parece estar relacionada con el uso de los cigarrillos electrónicos. En ese entonces, el CDC confirmó que seguían investigando las causas de este padecimiento, que en ese momento ya tenía casi 100 personas hospitalizadas en cinco estados del país.

Durante el fin de semana, funcionarios del Departamento de Salud Pública de Illinois (IDPH), en Estados Unidos, reportaron la primera muerte de un paciente con una "enfermedad respiratoria severa" aparentemente ligada al uso de cigarrillos electrónicos. Ahora el CDC confirmó el hecho mencionado que se trata de la primera muerte relacionada con esta enfermedad.

Las cifras de enfermos se duplicaron en sólo una semana

El CDC no dio mayores detalles de la persona fallecida, pero sí actualizó la información al mencionar que hasta el fin de semana se reportaron 193 casos de personas hospitalizadas con problemas pulmonares agudos, donde el único factor común es el uso de cigarrillos electrónicos. Estos casos están presentes en 22 estados del país.

De acuerdo a la investigación del CDC, aún en curso, no hay novedades ya que no se ha detectado ninguna sustancia o partícula que vincule todos estos casos. Se dice que algunos pacientes reportan el uso de productos que contienen tetrahidrocannabinol (THC), pero no es generalizado y no se puede determinar que esta sustancia sea la causante, según el CDC.

En todos los casos, el CDC informa que los síntomas son los mismos con un inicio gradual de dificultad para respirar, falta de aliento y/o dolor en el pecho antes de la hospitalización. En algunos pacientes hay reportes de enfermedades gastrointestinales de leves a moderadas, donde se incluye vómito, diarrea y fatiga.

Tras la muerte del paciente en Illinois, Robert Redfield, director del CDC, mencionó que están trabajando con varias agencias estatales para investigar cada uno de los casos, esto mientras ya se refiere a la situación como un "brote en curso".

"Esta trágica muerte en Illinois refuerza los graves riesgos asociados con los productos de cigarrillos electrónicos. El vapeo expone a los usuarios a muchas sustancias para las cuales tenemos poca información sobre los daños relacionados, donde se incluyen sabores, nicotina, cannabinoides y solventes. El CDC ha estado advirtiendo sobre los peligros identificados y potenciales de los cigarrillos electrónicos y el vapeo desde que aparecieron por primera vez estos dispositivos. Los cigarrillos electrónicos no son seguros para jóvenes, adultos jóvenes, mujeres embarazadas o adultos que actualmente no usan productos de tabaco".

Por su parte, el IDPH, donde ocurrió la muerte, ha sido el primer departamento en dar detalles de sus pacientes relacionados con esta enfermedad, donde hasta el fin de semana se contabilizaban 22 hospitalizados de entre 17 y 38 años, todos con la presencia de problemas pulmonares agudos.