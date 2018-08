Revertir la vejez en un laboratorio: consiguen rejuvenecer aspectos celulares clave "inyectando combustible en las mitocondrias"

“A medida que los cuerpos humanos envejecen, acumulan células viajes (senescentes) que no funcionan tan bien como como las células jóvenes” explicaba Lorna Harries, de la Facultad de Medicina de Exeter. De hecho, el problema de estas células no es solo que no funcionen bien, es que dificultan el funcionamiento de las que tienen cerca.

Por eso, durante años, los investigadores han intentado buscar fórmulas para revertir ese proceso. No obstante, es algo que aún queda lejos porque hay muchas partes del envejecimiento celular que no entendemos. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Exeter han conseguido frenar el envejecimiento de algunas células del cuerpo humano.

Otra vía para entender mejor el envejecimiento celular

Como digo, aún no comprendemos muy bien por qué las células envejecen. Durante los últimos años, se han sugerido muchas hipótesis como los daños acumulados en el ADN, la exposición a la inflamación o el daño de los telómeros, las moléculas protectoras que hay al final de los cromosomas.

En este caso, los investigadores realizaron sus experimentos sobre las mitocondrias de las células endoteliales, las células que hacen de pareces de los capilares sanguíneos. En ellas probaron tres compuestos diferentes (AP39, AP123 y RT01) diseñados para administrar selectivamente cantidades muy pequeñas de sulfuro de hidrógeno.

El resultado, según explican los mismos autores, es como si con este sistema se proporcionara “a las mitocondrias […] un combustible alternativo para ayudarlas a funcionar correctamente”. Tras la técnica usada los investigadores comprobaron que las células senescentes (aquellas que se han deteriorado mucho y no han dejado de dividirse) se redujeron hasta el 50%.

También han encontrado algunos factores fundamentales en el proceso de envejecimiento celular. Eso es lo más interesante del trabajo. No tanto su viabilidad directa para ayudarnos a desarrollar tratamientos antidegeneración, como el hecho de que nos permite conocer mejor cómo y por qué envejecen cada una de las células del cuerpo.