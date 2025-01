Lograr los propósitos de Año Nuevo es más sencillo en invierno que en verano: el clima conspira para que lo consigas

Los propósitos de Año Nuevo son, en la mayoría de las ocasiones, una declaración de intenciones más que una determinación real. Así lo demuestra un estudio que asegura que el 91% de los estadounidenses no cumple sus propósitos de Año Nuevo. Aun así, es una tradición que nos resistimos a abandonar.

Tal y como publicaba The New York Times, uno de los retos a los que se enfrentan quienes quieren llevar a buen término esos propósitos es que dispones de un margen relativamente corto para conseguirlo. En solo unos meses comenzará el buen tiempo, el calor, las terracitas, las tapas acompañadas de una cerveza bien fría…y claro, la tentación es enorme y la carne es débil. Sin un sistema que consolide esos hábitos, el éxito queda comprometido.

Winter Arc o arco de invierno es una nueva tendencia que está arrasando en TikTok, y se cuestiona que el 1 de enero sea la mejor fecha para comenzar cualquier nuevo propósito para el año. La tendencia propone adelantar unos de meses los propósitos para el nuevo año, y aprovechar el frío y las condiciones de luz del invierno, que no invitan a muchas distracciones, para interiorizar los nuevos hábitos de cara al nuevo año.

El invierno se hace tendencia

Basta hacer una sencilla búsqueda con la etiqueta #winterarc en TikTok para que aparezcan miles de vídeos de usuarios. Estos vídeos muestran cómo están aprovechando los fríos y oscuros meses de invierno –que no invitan a socializar al aire libre—, para hacer más ejercicio, estudiar nuevos idiomas o adquirir hábitos más saludables. Nada que no le hayas pedido al Año Nuevo mientras intentabas no atragantarte con la última uva de la suerte.

La idea principal de esta propuesta es aprovechar los días más cortos y las agendas con menos eventos sociales para consolidar nuevos hábitos que duren más allá del mes de febrero. De ese modo, cuando llegue el buen tiempo, el hábito ya estará más integrado en tu rutina y no en fase de consolidación como sucedería si comienzas en enero.

Liv Jordan, una creadora de contenido sobre rutinas de ejercicio y bienestar en TikTok, aseguraba en uno de sus vídeos que este planteamiento "me ayudó a crear un sentido de rutina", ya que le resultaba más sencillo alcanzar los objetivos marcados por no tener tantas distracciones que la alejen de ellos.

El concepto no es nuevo, pero se ha viralizado gracias a cuentas de bienestar como la de Carly Berges, cuyo video explicando el Winter Arc ha acumulado ya más de 4,7 millones de visualizaciones.

El frío y las pocas horas de luz como aliados

Dejando a un lado el componente viral y los retos personales recurrentes en los videos que se adhieren a esta tendencia, la propuesta tiene una base razonable que puede resultar muy útil para ayudarte a adquirir tus propios hábitos.

Una de las ventajas, por ejemplo, es que durante el invierno hay menos horas de luz, por lo que te permite enfocarte en aspectos tan importantes como adoptar una mejor rutina de sueño, acostándote más pronto y levantándote más temprano. De hecho, la ciencia nos dice que los humanos tendemos a "hibernar" y somos más propensos a dormir más en invierno. Miel sobre hojuelas.

Otra de las ventajas de enfocarse en alcanzar nuevos objetivos durante el invierno es evitar caer en procesos de astenia emocional que, según el Instituto Nacional de Salud Mental de EEUU, se intensifica durante el invierno, provocando estados de tristeza y cuadros de Trastorno Afectivo Estacional. Según un estudio de la Universidad del Sur de California, empezar un nuevo hábito es motivador e ilusionante, lo cual hará que tu estado de ánimo también mejore debido al incremento en los niveles de serotonina y dopamina.

Con temperaturas gélidas al otro lado de la puerta no tendrás la tentación de dejar para luego lo que sea que te propongas hacer, y te resultará más sencillo dar ese primer paso para iniciar la "Energía de activación" que necesitas para afrontar una tarea. Es un "contrato de Ulises" en el que el invierno conspira a tu favor y te hace más apetecible taparte con la manta y leer cada día un capítulo (o dos) de un libro para iniciarte en el hábito de la lectura, o hace que no sea tan pesado ir al gimnasio.

El único inconveniente del Winter Arc, es que tu propósito de Año Nuevo sea comenzar a nadar en aguas abiertas. En ese caso, mejor espera a tener un clima que invite a hacerlo.

En Xataka | El sencillo hábito que aporta un sorprendente impacto en la productividad: ordenar el espacio de trabajo antes de empezar

Imagen | Unsplash (Paola Chaaya)