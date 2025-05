Llevamos años tratando de recuperar la concentración usando ruido blanco. Estos investigadores creen que estamos autosaboteándonos

En 1984, el director alemán Philip Gröning escribió al prior de la Gran Cartuja solicitándole permiso para grabar una película sobre sobre la aislada y solitaria vida de los monjes cartujos en el corazón de los Alpes franceses. Es decir, sobre el gran silencio. Los monjes le dijeron que tenían que pensarlo y se lo pensaron durante 16 años.

Lo dejó todo registrado en 'Into the Great Silence' y cada vez que me cruzo con la película pienso en lo mismo: que ese profundo y denso silencio es una especie en peligro de extinción.

En el mundo moderno solo podemos usar la cancelación de ruido y, si acaso, ponernos ruido blanco, rosa o marrón. O eso creíamos.

¿Pero realmente sirve para algo? Eso es lo que se han preguntado Joel T. Nigg y sus colegas de la Oregon Health & Science University. En un reciente artículo han sistematizado todo lo que se sabe hasta el momento y, aunque hay buenas noticias, sus conclusiones son todo un jarro de agua fría.

Para empezar porque, aunque es un tema del que se habla mucho, no hay investigación de calidad que lo fundamente. El equipo de Nigg solo encontró 13 estudios útiles (con 335 participantes en total). La muestra era limitada, pero suficiente para explorar cómo los diferentes tipos de ruidos afectan a la atención y la función cognitiva en niños y adultos jóvenes.

¿Y qué han descubierto? Efectivamente, tal y como pensábamos, "el ruido blanco y rosa mejoran el rendimiento en tareas que requieren atención para quienes presentan síntomas de TDAH". Por ir a los datos, encontraron "un efecto positivo pequeño pero significativo (mejora de entre el 8 % y el 10 %) en la atención y la función ejecutiva" de estas personas. Además, los resultados son sorprendentemente consistentes.

De hecho, según parece, aquellos que no estaban medicados, obtenían mejores resultados.

¿Cuál es el problema, entonces? Que el efecto es inverso en el caso de las personas que no tenían TDAH. "En este caso, el ruido blanco y rosa afectó negativamente al rendimiento en la tarea", explicaba Emily Reynolds.

Un aviso a navegantes. Por que por un lado, es una buena muestra de que, a menudo, la información que obtenemos por internet, del boca a boca e, incluso, de fuentes teóricamente fiables. La evidencia disponible en estos campos suele ser mucho más anecdótica de lo que nos gustaría confesar.

No obstante, tampoco debemos exagerar las conclusiones de este trabajo. Al fin y al cabo, como los mismos autores decían, la investigación es escasa y no tan buena como necesitaríamos. Eso nos permite sacar algunas conclusiones, descartar algunas cosas; pero no desbrozar todo el terreno de juego.

¿Entonces... debemos dejar de ponernos ruido blanco? Como mínimo deberíamos repensarlo si lo que queremos es concentrarnos. Puede servir para otras cosas y, quién sabe, puede haber casos que sean mejor que la alternativa (escuchar músuca, tener la tele de fondo...); pero en términos generales, parece que habría que repensarlo un poco.

Imagen | Icons8 Team

En Xataka | Cuatro expertos explican cómo es en realidad tener una buena noche de sueño: dormir "de un tirón” es un mito