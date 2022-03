Estos genetistas quieren librar a nuestros hijos del cáncer, la diabetes o los problemas cardiacos. El problema: quizás sea demasiado pronto

El sueño de poder librar a nuestros hijos de enfermedades como el cáncer, la diabetes o los problemas cardiovasculares está más cerca que nunca. La genética está abriendo puertas que hasta hace pocos años no creíamos posible abrir y la mejor muestra es un método recién publicado para seleccionar el embrión con menos riesgos genéticos e implantarlo mediante un proceso tradicional de fecundación in vitro. Suena genial, fantástico, casi futurista: el problema es que hay demasiadas dudas encima de la mesa y muchos expertos creen que estamos extendiendo cheques que nuestra tecnología aún no puede pagar.

¿Qué se han hecho? La revista 'Nature Medicine' acaba de publicar una metodología de análisis genómico que permitiría predecir el "riesgo genético" de desarrollar 12 enfermedades relativamente comunes (como el cáncer, la diabetes o ciertas enfermedades cardiovasculares). Para ello, los investigadores de MyOme Inc, una compañía que se dedica a realizar análisis de genoma completo, secuenciaron el material genético de diez parejas y 110 embriones fertilizados.

¿Y qué han descubierto? A partir de ahí, generaron un algoritmo para "predecir" las futuras enfermedades de base genética y lo validaron en 10 niños que ya habían nacidos. Según las cifras de los propios investigadores, el precisión en la identificación del genotipo final que supera el 99% para embriones de cinco días. El "cribado genético" en la fecundación in vitro lleva años encima de la mesa, el problema con esto es que se adentra en un terreno bastante pantanoso.

Muchas dudas entre los expertos Porque, como la misma revista se encarga en enfatizar con dos artículos que comentan el descubrimiento, la verdad es que aún hay muchas dudas de que la relación que existe entre tener una determinada variación genética y la inmensa mayoría de las enfermedades. En el fondo, con nuestro nivel de evidencia actual, se trata de tomar decisiones con un profundo impacto en la vida de la gente usando técnicas que son "altamente experimentales" y aún no dan suficientes certezas.

Además, los expertos convocados por 'Nature Medicine' señalan que nos encontramos en una situación que puede “restarle importancia a los determinantes ambientales y sociales de las enfermedades comunes" y, si eso no se tiene en cuenta, puede hacer que muchas personas terminen exponiéndose a más riesgos de los necesarios por una mala comprensión de lo que está detrás de dichas enfermedades.

¿Estamos tratando de ir demasiado prisa?. hasta ahora los "tests genéticos preimplantacionales" estaban reservados para un conjunto muy pequeño y concreto de enfermedades: enfermedades que no solo son muy peligrosas, sino enfermedades que por lo que sabemos están directamente conectadas con la base genética. No se trata de "reducir riesgo", se trata de eliminarlo (cuando se puede). Si metodologías como las que propone el artículo llegan al mainstream de la fecundación in vitro, la situación se complica.

No porque no sea algo que vamos a ver sí o sí en el futuro (de hecho, ya hay pensadores que avisan de que no estamos tan lejos de un mundo en el que el embarazo natural sea rechazado por peligroso); sino porque quizás sea pronto para empezar a tomar decisiones basándonos en nuestro conocimiento del genoma. Tenemos experiencia sobre lo que es hacer las cosas demasiado rápido y la historia nos dice que las prisas no son buenas consejeras.

Imagen | Omar Lopez