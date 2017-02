Este sensor puede detectar la gripe con un solo soplido

Parece un alcoholímetro como los que usan los agentes de policía por medio mundo, pero en realidad es un dispositivo para monitorizar el aliento que es capaz de detectar el virus de la gripe con una sola exhalación.

Según publica la revista Sensors, basta con soplar una sola vez para obtener un diagnóstico fiable basado en los cambios metabólicos que produce la gripe en el cuerpo humano. Este tipo de sensores baratos, capaces de detectar enfermedades como el asma, la diabetes o la gripe, amenazan con 'democratizar' los diagnósticos. No sé a vosotros, pero a mi este cacharro me ha quitado el aliento.

"Sople hasta que le diga que pare"

EL dispositivo ha sido diseñado por Pelagia Gouma y su equipo del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de Texas en Arlington. Aunque, como decía, tiene la forma de un alcoholímetro, utiliza sensores fabricados a base de semiconductores como los que se usan en los detectores de humo domésticos.

Eso permite un sistema barato y eficiente para identificar los biomarcadores relacionados con el virus de la gripe. "Hasta ahora la única manera de detectar los biomarcadores en el aliento de una persona era a través de equipos muy caros. Este sensor es interesante porque no sólo es barato, sino que es fácil de usar", explicaba la profesora Gouma.

¿Tiene alguna aplicación real?

No se puede negar que el sensor es curioso. No obstante, no tengo claro que sea demasiado útil. Los investigadores sugieren que este tipo de pruebas tempranas pueden ayudar a controlar mejor las epidemias, aunque yo soy escéptico en este punto.

Como ocurre con los terremotos, las predicciones ya están hechas: ya sabemos que el próximo año habrá una epidemia de gripe estacional entre finales de diciembre y principios de febrero. Y otra exactamente igual el año próximo y otra el siguiente. Sin embargo, las medidas que se podrían tomar no se toman.

Eso sí, hay una aplicación que sí puede ser útil. Es bastante habitual que los pacientes no sepan hasta bastante avanzada la enfermedad si los síntomas son de la gripe o de un simple resfriado. En pacientes de riesgo, una gripe avanzada puede ser un peligro importante y, en ese sentido, este test podría ayudar a mejorar tanto el diagnóstico como el tratamiento.