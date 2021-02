España ya tiene 200.000 dosis de la vacuna que acaba frenar Sudáfrica por sospechar que "no funciona contra la nueva variante": qué sabemos y cómo nos afectará

Las primeras 196.800 dosis de la vacuna de Oxford y AstraZeneca llegaron a España el sábado pasado y, mientras escribo estas líneas, están camino de las comunidades y ciudades autónomas. La semana pasada el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud optó por destinarlas a los profesionales sanitarios y sociosanitarios (de entre 18 y 55 años) que no hubieran sido considerados hasta el momento como "de primera línea".

Sin embargo, ayer por la noche Sudáfrica frenó la vacuna en el país tras un nuevo análisis que sugería que el inyectable brindaba una protección mínima contra la variante que circula por el país (y es dominante en varias regiones del mismo). Si como sospechamos, hay casos autóctonos de esta variante desde hace días en España ¿en qué situación queda la estrategia del Ministerio de Sanidad y las comunidades?

¿Qué ha pasado en Sudáfrica?

No ha debido ser una decisión fácil: la semana pasada Sudáfrica ya había recibido más de un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, la aparición de un análisis de los resultados de la vacuna que mostraba que podría no proteger frente a la variante B.1.351 ha supuesto un frenazo en seco.

No obstante, el problema es más intrincado de lo que parece porque cuando nos acercamos al estudio en cuestión vemos que, tanto por tamaño muestral (N=39) y la edad de los participantes (muy jóvenes) como por diseño metodológico, no permite ver con claridad la efectividad de la vacuna. Es decir, las autoridades sudafricanas han frenado la vacuna preventivamente: a la espera de que haya resultados concluyentes en un sentido u otro.

La prudencia, en un contexto tan complejo, es una buena noticia. Sobre todo, porque la mayoría de vacunas han mostrado una menor eficacia con la variante B.1.351 y las autoridades sudafricanas son muy conscientes de que tienen que administrar muy bien las pocas armas que tienen o la condianza del público en las vacunas podría venirse abajo.

¿En qué situación queda el resto del mundo? ¿Qué ocurre en España?

Esta quizás sea la pregunta más relevante a este lado del ecuador. Queramos o no, la "cepa sudafricana" está moviéndose por todo el mundo y, de hecho, la semana pasada se encontró el segundo caso en España. Un segundo caso que, a diferencia del anterior (un ingeniero navail que acababa de regresar de Sudáfrica) no tiene aparentemente ninguna conexión epidemiológica con el país del cabo. Es decir, todo parece indicar que la variante B.1.351 ya circula por España.

¿Tiene sentido iniciar las vacunaciones de AstraZeneca en personal tan sensible como "el sanitario y sociosanitario de segunda línea" sin conocer la efectividad real frente a una cepa que ya circula por el país? La respuesta es, como viene siendo habitual durante la pandemia, compleja. A nivel comunitario, la Agencia Europea del Medicmaento revisó los ensayos clínicos sudafricanos y el "consenso generalizado" es que las únicas restricciones a la vacuna de Oxford sean por edad. Es cierto que los estudios sudafricanos son preocupantes, pero también es cierto que son bastante endebles metodológicamente hablando.

Es decir, todos estamos de acuerdo necesitamos mejores análisis, pero no saber cuando llegarán no puede ser una excusa. No debemos olvidar que la "amenaza de las variantes" (es decir, la posibilidad de que el virus mute y convierta en inefectivas las vacunas) es una amenaza cierta. El nudo del debate es cómo actuar.

Porque, aunque cada vez sabemos más de las nuevas variantes, los sistemas de salud son conscientes de la posibilidad de que la pandemia vuelva a coger fuerza a lomos de una cepa nueva. En este sentido, este caso es el primero de una serie de casos que presumiblemente ocurrirán pronto y que van a testar la capacidad de nuestros países para luchar contra el virus (pese a que mute).

Desde Xataka hemos contactado con el Ministerio de Sanidad y nos han comunicado que, por el momento, no hay novedades con respecto a lo decidido por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de la semana pasada. También han asegurado que las vacunas cuentan con el aval de la Agencia Europea del Medicamento, que "desde el Ministerio están atentos a toda la nueva información que aparece sobre el coronavirus y las vacunas" y que, sonsecuentemente, no descartan cambios si fuera necesario. Estaremos atentos en los próximos días.

