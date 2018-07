Ciudadanos quiere penas de cárcel para combatir la pseudociencia y "no dejar desamparados a los enfermos graves"

"La vida es un bien supremo. El código penal debe de proteger a los ciudadanos de quienes, en estos casos, de especial gravedad, no tienen escrúpulos en ponerla en riesgo", así defendía Francisco Igea, portavoz de Sanidad de Ciudadanos en el Congreso la iniciativa que acaban de proponer para combatir las pseudociencias.

Y es que, esta misma mañana, Ciudadanos ha presentado una Propuesta de Ley Orgánica para reformar el Código Penal y penar su promoción con hasta 4 años de cárcel. La reforma permitiría llevar a la cárcel a quienes, difundiendo información falsa sobre tratamientos pseudocientíficos, lleven a abandonar tratamientos avalados a pacientes con enfermedades graves.

Reforma del artículo artículo 362 del Código Penal

"Necesitamos reformas en el Código Penal para no dejar desamparados a enfermos graves e impedir que recurran a las pseudoterapias", ha explicado Igea. La propuesta, que se lleva esperando desde hace tiempo, se presenta se presenta una semana después de conocer la muerte de una joven en Girona por un cáncer que solo ha sido "tratado" por un curandero.

La propuesta quiere imponer penas de prisión de entre seis meses y cuatro años "a quien difunda públicamente información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales, que alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos contrastados, siempre que aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta".

Desde Ciudadanos se muestran optimistas con la propuesta y creen que la combativa posición del nuevo gobierno facilitará la aprobación de la reforma. Fuentes del Partido Socialista han explicado a Xataka que, aunque no se ha discutido aún la propuesta de Ciudadanos, la voluntad del Gobierno es combatir la pseudociencia con todas las herramientas que dispone.