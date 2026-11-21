En el Caribe está la isla Montserrat y allí hay un volcán llamado Soufrière Hills. Pues bien, bajo ese volcán hay algo que podría ser un depósito de fluidos calientes cargados de metales. ¿Podría? Sí, porque a ciencia cierta, no lo sabemos: nadie lo ha perforado y por supuesto, tampoco lo ha tocado. La Universidad de Oxford lo ha "visto" analizando terremotos.

El hallazgo. El equipo de investigación ha reconstruido una imagen en 3D del interior del volcán a partir de cómo viajan las ondas P y S de los terremotos. Estas se propagan a diferente velocidad en función del material que atraviesan. Así encontraron un potencial tesoro: un reservorio de magma que parece rico en metales. Tiene una anchura de 1-1,5 kilómetros y está a unos dos kilómetros de profundidad.

Esa salmuera caliente concentrada en sales y con capacidad para transportar metales es, según el equipo, un ejemplo de depósito de material en proceso de formación, es decir, antes de que los materiales se vuelvan sólidos y se conviertan en yacimientos como los que se explotan después.

Por qué importa. Como explica el equipo, "los volcanes no solo son fuentes de energía geotérmica, sino que también contienen metales necesarios para las tecnologías modernas y la transición de carbono". Hablamos de metales críticos necesarios para paneles solares, aerogeneradores o los vehículos eléctricos, y bajo los volcanes pueden concentrarse en salmueras magmáticas.

El principal problema es encontrarlos: perforar cerca de un volcán activo es caro y peligroso. Ahí es donde esta investigación es clave: la imagen sísmica pasiva ofrece resolución suficiente para detectarlos minimizando los riesgos.

La búsqueda del tesoro. Oxford lleva años con esta idea entre ceja y ceja: ya en 2021 el mismo grupo propuso que la salmuera atrapada bajo volcanes es un "mineral líquido" con metales como oro, cobre y litio. De hecho, en Montserrat un sondeo previo ya había encontrado restos de estos fluidos en cristales de cuarzo a 1.480 metros a partir de una muestra de testigo, pero ahora los han visto a mayor escala y sin necesidad de perforar nada. Para descubrirlo, esta vez han empleado datos de 1.039 sismos registrados entre 1996 y 2007 por el Observatorio Vulcanológico de Montserrat.

Las incógnitas. La sísmica ha detectado que hay algo, pero no mide cuánto metal hay, de qué tipo y en qué proporciones: para eso hacen falta otras técnicas e idealmente, perforar. Por otro lado, que el volcán tenga actividad hace que cualquier extracción y las infraestructuras montadas para tal fin, sean arriesgadas. Por eso, a día de hoy este estudio tiene más interés científico por la técnica en sí que económico: tal y como está todo, en la actualidad esa sopa de metales difícilmente se va a poder aprovechar.

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