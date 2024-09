El potasio está resucitando la minería en España pero nadie estaba preparado. China ya lo está aprovechando

La potasa española se descubrió en Súria hace más de 100 años. Pero Iberpotash, la empresa encargada de la extracción de estas sales minerales, ha estado rodeada de polémicas e investigaciones por accidentes laborales. Desde entonces la minería de este material en España no ha tenido gran éxito, aunque sigue siendo muy importante debido a que el potasio es la base para la fabricación de fertilizantes.

Rusia controla la potasa. España se presenta como alternativa. El 20% de la población mundial de potasa pasa por Rusia. Únicamente Canadá tiene más influencia. En Europa, la influencia de Rusia y Bielorrusia es del 54%. Y como ocurre con el gas natural, la guerra de Ucrania ha provocado un problema añadido para la Unión Europea.

Los fertilizantes han aumentado sus precios en un 195%, para superar los 1.100 dólares la tonelada. El interés por buscar alternativas a Rusia para la potasa ha posicionado a España en el mapa.

Mina Muga, el mayor proyecto minero español. A unos 50 kilómetros de Pamplona, el proyecto de Mina Muga se ha convertido en un depósito estratégico para la obtención de potasa. Geoalcali realizó unos estudios en los años 80 pero no será hasta finales de este 2024 o principios de 2025 cuando se pondrá en marcha la construcción con el objetivo de producir hasta un millón de toneladas de potasa al año.

No es una cantidad baladí. Equivale a un tercio del volumen que Europa importa de Rusia. Una cantidad suficiente como para abastecer por si solo a todo el mercado de España y Francia.

Según estiman desde Geoalcali, Muga supondrá la creación de unos 800 puestos de trabajo directo. La extracción de potasa se espera que podría comenzar entre 2026 y principios de 2027.

100 millones no eran suficientes. La empresa Geoalcali, filial de la australiana Highfield Resources Ltd, ha invertido hasta la fecha más de 100 millones de euros en conseguir los permisos para avanzar en la construcción, pero no eran suficientes para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso como Mina Muga, que prevé tener una vida útil de unos 30 años y tener un ebitda de 340 millones de euros.

"Nadie en España tiene la capacidad financiera y de conocimiento del negocio para hacer este acuerdo estratégico, por el sector, por el perfil... Hay que buscar unos perfiles muy particulares", explica Ignacio Salazar, CEO de Highfield Resources.

China al rescate. La solución ha llegado de China. Tres empresas chinas: Yankuang Energy Group, Beijing Energy International Holding y Singapore Taizhong Global Development han acordado invertir 90, 50 y 30 millones respectivamente en Mina Muga, que se suman a 50 millones de dólares conseguidos por Highfield en inversores distintos.

En total 220 millones de dólares provenientes de tres empresas chinas especializadas en minería, energía y comercio al por mayor.

Entre el apoyo de los gobiernos... y las dudas hacia China. El Gobierno de Navarra se ha mostrado positivo ante los acuerdos obtenidos con las empresas china para impulsar Mina Muga. "Es la materialización de este tipo de sinergias que son beneficiosas para todas las partes”, explican desde el Ejecutivo foral.

Los acuerdos con China van en la línea de lo buscado por el Gobierno, pero también generan dudas sobre el papel que puede tener China en proyectos estratégicos como la extracción de minerales.

Mina Muga todavía no está autorizada por los reguladores españoles, pero ya están más cerca de los 450 millones de euros necesarios para poner en marcha el proyecto. Una extracción de potasa necesaria para eliminar la dependencia con Rusia en algo tan básico como la producción de fertilizantes. Pero de unas manos, pasamos a otras.

Imagen | Sergey Mikhalenko / Shutterstock

