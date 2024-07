En su obsesión por las luces de Navidad, Vigo está llegando al extremo del absurdo: empezar a colgarlas en julio

Julio es tiempo de sombrillas, bañadores, terraceo relajado y largas tardes de chapuzones. O de árboles y luces de Navidad si de lo que hablamos es de Vigo, la ciudad que hace años se lanzó a una alocada carrera para convertirse en el adalid de las fiestas. Con el verano recién estrenado su Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para lograr "la mejor Navidad de este planeta", al decir de su alcalde, Abel Caballero. Y no se ha limitado a las palabras. El Gobierno Local acaba de aprobar la ambiciosa programación para la edición 2024-2025 y el regidor ya advierte que entre julio y agosto los operarios empezarán a instalar el alumbrado.

Además de turistas cargados con sombrillas y maletas, en breve por las calles del centro de Vigo podrán verse operarios cargados con guirnaldas navideñas.

Verano, tiempo de Navidad. Suena a oxímoron, pero en Vigo, la ciudad que lleva años empeñada en convertirse en la capital mundial de las fiestas, Navidad y verano no son incompatibles. Al contrario. Para el encendido oficial del alumbrado habrá que esperar seguramente hasta bien entrado noviembre, pero eso no quita que el Ayuntamiento haya movido ya ficha para empezar a instalar la decoración. Lo ha hecho en los despachos. Y no tardará en hacerlo también en las calles.

Con las luces a cuestas en julio. Aunque Vigo disfruta estos días de sol y sus termómetros llegarán a tontear con los 30º, en no mucho tiempo podremos ver por sus calles a operarios instalando soportes y alumbrado para la decoración de Navidad. Lo confirmaba ayer Caballero durante una entrevista en el programa 'La Hora de La 1'. "Vamos a empezar a montar las luces de Navidad dentro de unas semanas y toda España lo va a ver", explica un exultante Caballero.

"En otras ciudades se iluminan 20, 30 [calles]… Nosotros iluminamos 500. Y por cierto, tenemos 300 peticiones de calles más de vecinos y vecinas para iluminar. En algún momento del mes de julio o agosto arrancaremos con el montaje y os invitaremos", replicaba el alcalde ante el asombro de los presentadores.

Una tradición estival. No será la primera vez. El 2 de agosto de 2022, con el termómetro rozando los 30º, Caballero ya posó en el centro de la ciudad delante de varias guirnaldas para dar por inaugurada la instalación del alumbrado navideño. En otras ocasiones los trabajos han arrancado a a lo largo de septiembre.

Lo cierto es que la Navidad olívica tiene un vínculo especial con el verano. El pistoletazo de salida al fenómeno mediático de las fiestas olívicas, el momento en el que Caballero logró viralizarse y captar la atención de medios de todo el país, fue una rueda de prensa que ofreció el 12 de septiembre de 2018 para anunciar el gran despliegue de leds y que Vigo ofrecería "las Navidades 'top' de este planeta".

"Iré a ver al ministro de Innovación, que saben ustedes que fue astronauta, y le preguntaré cómo se ven las luces de Vigo desde el satélite, desde arriba, desde aquella zona", bromeó en referencia al por entonces ministro Pedro Duque. Sus comentarios, los desafíos lanzados a ciudades como Nueva York, Londres, Tokio o París y su insistencia en que Vigo acoge "las Navidades 'top'", han ayudado a que las fiestas olívicas alcancen una popularidad notable en apenas seis años.

¿Y este año? Otra de las claves es que la ciudad se ha propuesto que su despliegue de ornamentos sea cada vez más ambicioso. Si en aquel lejano 2018 sumaban nueve millones de led, en 2019 eran ya 10, 11 en 2020 y 11,5 millones la pasada edición. Caballero insiste en que las Navidades será "aún más importantes que las del año pasado". Y para demostrarlo hace solo unos días, después de que la Junta de Gobierno Local diese su OK a la programación de la edición de 2024-2025, se dedicó a desgranar algunas de las cifras del alarde ornamental.

Vigo contará con 11,5 millones de led en 420 calles y plazas, 1.259 arcos ornamentales, 2.674 motivos decorativos, 2.518 árboles y ambientará mercados, plazas, rotondas, cruces, pérgolas y esculturas. La lista sigue con "el árbol gigante de Navidad" y "15 elementos lumínicos 3D", adelantan desde el Consistorio. Al avanzar las cifras Caballero se enorgulleció de que Vigo haya ayudado, en su opinión, a "recuperar la celebración de las Navidades en España".

Navidad, negocio y polémica. Vigo ha logrado dar tal visibilidad a sus Navidades que han acabado convirtiéndose en un efectivo gancho turístico. De las 33.613 pernoctaciones en negocios hoteleros registradas por el INE en diciembre de 2012 se pasó durante el mismo mes de 2022 a 101.532, con 58.000 visitantes. El incremento es notable y lo reconocen los propios hosteleros, aunque Caballero va más allá y ha llegado a asegurar en Fitur que la Navidad atrae a Vigo tres millones de visitantes, más de diez veces la población empadronada en el municipio.

A lo largo de los últimos años y a medida que la celebración ganaba fama, el Ayuntamiento ha tenido que lidiar con críticas por los problemas de tráfico, el ruido y las aglomeraciones generadas durante las Navidades. En junio el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia daba de hecho la razón a una vecina que se quejaba de las molestias que soporta. Caballero ha garantizado que se prestará atención a la acústica, "cuidando" que los espectáculos "cumplan taxativamente el límite que marca la ley", y que el Ayuntamiento estudiará el tráfico para facilitar su fluidez.

