Un videojuego está sufriendo el boicot de nacionalistas españoles. El motivo: eres un azteca y matas conquistadores

Hace unos días, Giantscraft presentaba el lanzamiento del título Ecumene Aztec, un videojuego en el que te conviertes en un guerrero azteca durante la época del imperialismo español y luchas contra innumerables conquistadores europeos. El juego, que según sus desarrolladores no pretendía ser político, acabó siendo justo lo contrario, causando el enfado de la comunidad por varios motivos y dando origen a un trolleo masivo por parte de grupos de extrema derecha.

No solo se debe a sus imprecisiones históricas o que parece una imitación algo desfasada del Assassin’s Creed, sino que el hecho de que sólo te permita jugar en el bando de los mesoamericanos y consista en matar a españoles ha hecho que grupos radicales traten de sabotearlo de todas las maneras posibles.

Varios grupos radicales han conseguido robar el sitio web que tiene el nombre del desarrollador del videojuego para luego convertirlo en una página que promueve el imperialismo español y presenta imágenes vinculadas al fascismo y la extrema derecha. Si accedes a la web verás una cita atribuida a Hernán Cortés: uno de los conquistadores responsables de la destrucción de Tenochtitlán y la esclavitud, la Cruz de Borgoña (vinculada al Imperio Español), así como enlaces a una página de 4chan sobre supremacía blanca.

Obviamente, Giantscraft no tiene nada que ver ni está relacionado con este tipo de ideología. De hecho, tal y como informa la cuenta de Instagram de estos grupos extremistas, Giantscraft no había registrado el dominio, así que en cuanto se reveló el videojuego aprovecharon la oportunidad para comprarlo y crear toda la confusión posible para boicotearlo. Ecumenegames.com es la web oficial y, al aparecer, estaba en medio de un cambio de nombre cuando sucedió lo ocurrido.

Tal y como explica The Verge en este artículo, un portavoz de relaciones públicas de la compañía ha confirmado que "desde el anuncio del videojuego han sido atacados por grupos de extrema derecha e incluso han recibido amenazas de muerte" de quienes no toleran que el vídeojuego se base en ensañarse contra las fuerzas españolas del siglo XVI.

¿De qué va el juego exactamente? Se trata de un RPG de supervivencia con una jugabilidad similar a la de Assassin’s Creed. Nuestros compañeros de 3DJuegos han escrito acerca del título. Una aventura en la que en lugar de ser europeos o descendientes de aquellos del viejo continente, nos convertimos en un mesoamericano: un azteca, o mexica, que deberá defender su pueblo del invasor español.

Tal y como explican algunos expertos, el videojuego apuesta por todos los tópicos, una representación poco realista de Tenochtitlan, inconsistencias cronológicas e incluso confunde mayas y aztecas. Eso ha motivado un aluvión de críticas por sus fallos históricos a lo que el estudio ha respondido con cambios notables y nuevas promesas.

The upcoming video game “Ecumene Aztec” depicts Tenochtitlan as a colorless and primitive place. The “Eternals” movie, and TV show “Hernan,” are recent examples of perpetuating that terrible media myth. Here’s a comparison of that TV series’ Tenochtitlan with our webcomic series. https://t.co/ViSqs7Ku8a pic.twitter.com/ws7MYHygcw