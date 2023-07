La última tendencia en TikTok son los NPC. Y está dejando en calderilla el dinero que reparte Twitch

Los gurús en esto de las redes sociales y la creación de contenidos han repetido hasta la saciedad que en TikTok es muy complicado obtener una monetización directa. Sin embargo, un grupo de tictokers ha encontrado una inquietante forma de obtener miles de dólares por solo unas horas de transmisión en vivo, con un porcentaje de beneficio mucho mayor que en YouTube, Twitch e incluso Kick.

¿Qué es la tendencia NPC? Los personajes NPC (Non Playable Character) o Personaje no jugable son unos personajes integrados en los videojuegos que interactúan con los jugadores con frases limitadas y reacciones asignadas para compartir instrucciones en misiones, obtener pistas, etc. La última tendencia de TikTok es imitar el comportamiento robótico y repetitivo de estos personajes en retransmisiones en vivo que pueden durar horas.

Retransmisiones muy rentables. La clave de esta tendencia es que los streamers mantienen el “carácter” y los movimientos del personaje dándole un aire claramente artificial y robótico. Únicamente reaccionan con frases cortas y repetitivas cuando los espectadores de los directos les envían stickers y regalos a modo de recompensa, que se traduce en dinero contante y sonante para el creador.

Los streamers de Twitch se sacan un sobresueldo en TikTok. La tendencia de los NPC se ha hecho tan viral y rentable que incluso estrellas de Twitch como Kai Cenat con 6,2 millones de seguidores en Twitch y 6,8 millones en TikTok la han seguido. La popular estrella de Twitch hizo un vídeo mostrando cómo retransmitía en vivo durante una hora este tipo de contenido convirtiéndose en un personaje de videojuego. Al final del vídeo, el propio streamer muestra su sorpresa con los resultados: casi 6.000 dólares por una hora de retransmisión.

No es para todos. Lo sentimos, no todos los usuarios de TikTok pueden acceder a ingresos de cuatro cifras por hora. Para empezar, los creadores deben contar con una base por encima de los 10.000 seguidores, para acceder al fondo de monetización para creadores y contar con la fidelidad de los espectadores, algo con lo que ya cuentan estas estrellas de Twitch.

De no ser rentable a ofrecer más dinero que otras plataformas. La evolución de TikTok como red social para creadores de contenido está siendo cuanto menos peculiar. Ha pasado de ser un mero escaparate para que las marcas promocionen sus productos a través de influencers, a que los creadores de contenido obtengan una ganancia directa.

Esto ha sido posible tras la integración de los Coins o Monedas de TikTok, con las que los espectadores pueden comprar stickers y regalos para premiar a directamente a sus creadores de contenido sin que la plataforma se lleve el 30% o el 50% como sucede en Twitch. Por ese motivo, los directos en esta red social se están haciendo más atractivos para los creadores de contenido que las transmisiones en otras plataformas.

Tendencias polémicas. Más allá de lo inquietante que resulta ver a una persona moverse y actuar con la mirada perdida imitando a un personaje secundario del GTA o Los Sims, hay voces que apuntan el carácter sexualizado, fetichista y deshumanizadorde la tendencia.

La plataforma prohíbe de forma expresa el contenido sexual, pero con esta tendencia se incita a la acción del creador a cambio de pequeñas cantidades de dinero, generando el condicionamiento de control y poder sobre esa persona acercándose al comportamiento de otras plataformas más explícitas como OnlyFans.