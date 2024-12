Las tradicionales listas de regalos navideños se está sofisticando en TikTok: la Gen Z las hace con Power Point y Canva

Una tradición navideña que llevamos practicando desde niños, con las tradicionales cartas dirigidas a los Reyes o Papá Noel está adquiriendo nuevas formas, como es natural. En Tik Tok, los usuarios más jóvenes están siguiendo un meme que consiste en presentar sus listas de regalos, como siempre se ha hecho, pero presentadas de formas mucho más innovadoras, hasta el punto de que la propia lista es un regalo para el que la ve.

Más de 200.000. El hashtag #christmaswishlist ha sido empleado en casi 200.000 ocasiones. No es la única red social donde cada vez se usa más: en Pinterest, las búsquedas de "shopping wish list" se han disparado un 950% con respecto al año pasado. Y no solo se trata de cómo se plasma en redes sociales, sino de los métodos para comunicar el contenido de las listas a los interesados, es decir, a quienes tienen que regalar.

Generación Z, sin complejos. Los nativos digitales han naturalizado la comunicación de las listas de regalos que quizás generaciones anteriores no mostraban con tanta alegría por una cuestión de pudor. Este artículo de The Guardian analiza la costumbre y la contrapone entre distintas generaciones, comparando los tabúes a la hora de hacer públicas las listas de regalos: hay estudios que demuestran que "la gente en general, de forma poco sorprendente, aprecia los regalos que solicita explícitamente", más que las sorpresas. En el mismo artículo, el analista cultural Casey Lewis afirma que “entiendo que hay preocupaciones capitalistas y de consumo, pero para mí es muy divertido ver lo que la gente quiere”, y ha obervado que el estigma en torno a las listas ha desaparecido para los zetas... algo que se va contagiando a generaciones anteriores.

La wishlist, mejorada. Como es lógico, los miembros de la Gen Z usan todo tipo de herramientas para potenciar sus listas. Lo mejor es ver que por mucha tecnología a la última que inyecten, nadie está libre del pecado de los visuales recargados, y nos vamos a encontrar, con pantallas o sin ella, nuestra buena ración de villancicos inhumanos, gifs hardcore y estética de tarjeta navideña de todo a cien.

Powerpoints: Como este, este, este o este. Por supuesto, infinitos placeres culpables: contemplar los tamaños de las teles donde se muestran las presentaciones, los ordenadores o los precios de los regalos son el auténtico obsequio que vamos a recibir quienes vemos las listas.

Canva o Pinterest: Muy similar a los Powerpoints (como se ve aquí o aquí), pero aquí abundan los tutoriales, debido a que en la popular y asequible web de diseño abundan las plantillas temáticas. La sección Shuffles de Pinterest hace la misma función.

Giftful: Una aplicación que está cogiendo mucha tracción es ésta que sirve para hacer wishlists de regalos deseados, básicamente una lista de deseos como las que tiendas digitales tipo Amazon llevan incluyendo desde el principio de los tiempos, pero con enlaces de compra a todo tipo de tiendas.

Ideas para wishlists. Por supuesto, no todo son ideas para wishlists propias, sino también para quienes no saben qué regalar. Un simple vistazo por el hashtag wishlists proporcionará una buena cantidad de ideas para los despistados y despistadas que lo dejan todo para el último momento, así como una sartenada de publicidad de todo tipo (obvia, encubierta e involuntaria).

