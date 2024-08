El sindicato policial SUP cree que los agentes han perdido autoridad. Así que ha fichado a Desokupa para que los entrene

La formación de la Policía Nacional se ha colado en el centro de una encendida polémica que ya ha llevado a mover ficha al Ministerio de Interior. El motivo no es tanto el contenido de la formación en sí —sobre el que no ha trascendido gran cosa de momento— como su contexto, quién la imparte y qué argumentario utilizan sus promotores. El motivo: el Sindicato Unificado de Policía (USP) acaba de anunciar un curso de "defensa personal" abierto a 30.000 agentes que se impartirá de la mano de "Club Desokupa", una entidad encabezada por el líder de la polémica empresa homónima que se dedicada al desalojo de viviendas okupadas.

El Gobierno ya ha advertido que mirará el acuerdo con lupa.

¿Qué ha pasado? Que el SUP y Desokupa han firmado un convenio para impartir un curso de defensa personal a agentes de la Policía Nacional. El anuncio lo lanzaron ambas organizaciones a través de las redes con vídeo incluido en el que se ve a Daniel Esteve, líder de Desokupa, y Mónica Gracia, la secretaria general del SUP. Durante la presentación ambas partes insistieron en dos ideas: la primera, que gracias al sindicato policial el curso se dirigirá a hasta 30.000 policías de España; la segunda, que será además "homologado y baremable".

¿Y de qué va el curso? Durante la presentación Mónica Gracia y Daniel Esteve se limitaron a dejar un par de pinceladas, aunque sugerentes. Los cursos serán de "defensa personal muy real", en palabras del líder de Desokupa, y en ellos podrán participar hasta 500 policías de forma simultánea con 18 formadores. "Vamos a enseñar a defenderse tanto a civiles como en este caso policías", subrayó.

Más clara fue Gracia, quien celebró la firma del acuerdo como "un momento histórico" para la organización sindical que dirige. "Esto es un plus, un más a más. Tenemos un problema en las calles. Hay una violencia desmedida, la autoridad se ha perdido, los compañeros cada vez están más en riesgo y lo que queremos con esto es que se sientan más seguros", argumentó la secretaria general del SUP.

¿Qué es Desokupa? El acuerdo se publicó ayer y no tardado en viralizarse y colarse en el centro de una intensa polémica sobre la que ya se ha pronunciado la propia Policía Nacional e incluso Interior. El motivo: en gran medida la polémica que acompaña al propio Esteve y Desokupa, una organización que saltó a la fama hace ya años por dedicarse a desalojar viviendas okupadas en España.

En su página web la empresa asegura que está especializada en "recuperar inmuebles mediante mediación con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos" Afirma además que ha participado en más de 7.000 desalojos "con éxito" desde 2016. En la web aporta información también sobre el club Desokupa, un "curso online y presencial de defensa personal con beneficios para aquellos que enfrentan problemas específicos de okupación ilegal".

¿Por qué es polémica? Además de por su actividad principal, a lo largo de los últimos meses Desokupa se ha colado de forma deliberada en el centro de varias polémicas igual de mediáticas. Por ejemplo, el año pasado la empresa desplegó varias lonas en Madrid con mensajes provocadores dirigidos al Gobierno.

A finales de 2023 colgó una con el lema "Seguiremos… limpiando las calles!" en la que podía verse a Irene Montero, Ione Belarra, Monedero y, como imagen central, a Carles Puigdemont con un traje de presidiario. Meses antes había desplegado ya otra en la que se veía a Esteve y Pedro Sánchez con rostro compungido junto a otro eslogan igual de rotundo: "Tú a Marruecos. ¡Desokupa a la Moncloa!"

La polémica con Llados. Otra de sus polémicas más sonadas la protagonizó hace apenas dos meses, cuando Esteve vía X, también con un vídeo, anunció su intención de querellarse contra el famoso influencer Llados "por varios delitos", incluida la estafa y vejaciones. Hoy volvía a recurrir a su perfil de X para defender el acuerdo con el USP e insistía en que Club Desokupa "no tiene nada que ver con la empresa Desokupa”. "Es una herramienta de marketing para hacer branding".

Bajo la lupa del Gobierno. Desde el Interior no han tardado en valorar el acuerdo entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía. El departamento encabezado por el ministro Fernando Grande-Marlaska ha aclarado que los cursos de defensa no serán homologables y subraya que "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de la Policía (DGP)". No solo eso.

El Gobierno avanza que estudiará la posibilidad de abrir un expediente para comprobar si el convenio quebranta los valores democráticos e impugnarlo. Su anuncio ha abierto a su vez otro debate. En las últimas horas Macarena Olona ha cuestionado por ejemplo la potestad del Estado para tumbar el pacto. Más lejos ha ido incluso Sumar, que exige directamente ilegalizar a la organización Desokupa.

Ni homologable, ni baremable. La Policía Nacional ha tomado también la palabra para aclarar que la formación que se imparta durante el curso del SUP y Desokupa no será homologable ni baremable, a diferencia de lo defendido por ambas organizaciones. "No cuenta con ningún respaldo por parte de la DGP".

La Policía Nacional subraya además que de "la formación y especialización" de los agentes se encarga una división específica del cuerpo y pone en valor el avance en formación que se dio en los últimos años, con la creación del Centro Universitario de la Policía Nacional, cuyos estatutos se aprobaron hace dos años.

El SUP reconoce que la formación de los agentes nacionales "corresponde exclusivamente a la DGP" e insiste en que el objetivo de los cursos es aportar una formación "extracurricular" a sus afiliados. "No entendemos muy bien el origen de la confusión generada en el día de hoy, ya que ni el Club Desokupa ni este sindicato han querido dar a entender que la DGP o la División de Formación y los excelentes profesionales que la integran tenían algo que ver con esta oferta complementaria".

