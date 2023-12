Un niño recoge mil firmas para que Apple cambie el emoji de empollón. Tiene un argumento sólido: su propio aspecto

Teddy Cottle usa gafas desde que tenía dos años. Ahora tiene 10 y está recogiendo firmas para que Apple cambie el emoji de empollón. Dice que es "ofensivo e insultante" para personas como él, y no le voy a quitar la razón: ¿por qué seguimos encasillando a los niños con gafas y paletas grandes en el estereotipo de nerd?

"Estoy molesto y enfadado por el emoji de empollón", escribió el niño en una petición online que han firmado más de 1400 personas. "Creo que es ofensivo e insultante para todas aquellas personas en el mundo que usan gafas, y me preocupa que las personas que se ponen gafas por primera vez piensen que van a parecer conejos o ratas".

Teddy señaló a Apple por su diseño (denominado 'nerd emoji' en inglés) y le sugirió que lo cambiara por un "emoji de genio". Incluso dibujó un diseño alternativo que adjuntó a la petición.

Alumno de quinto año en la escuela primaria de Sonning Common (al oeste de Londres), Teddy explicó a un periódico local que lo había ayudado su mejor amigo Toby, de nueve años. Pero fue su profesora de francés, la señora Baillie, quien lo animó a crear una petición online.

