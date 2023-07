La muerte por éxito de Criminología: hay tanta gente estudiando la carrera que no hay empleo ni para la mitad

El género "true crime" vive un boom en las plataformas de streaming. Cada vez más series y películas basadas en crímenes reales llenan los catálogos de Netflix, Amazon Prime o HBO . Desde la viralizada Dahmer hasta la increíble y oscura Mindhunters : meterse en la mente del asesino se ha convertido en un pasatiempo de miles de personas. Y paralelamente a este fenómeno (y no por casualidad), otro boom ha tenido lugar en la docencia: los matriculados en el grado de criminología.

El auge de estas películas y series sobre homicidios ha hecho (en parte) que esta sea una de las carreras más solicitadas hoy por los jóvenes. Sin embargo, la oferta es tan grande que las salidas laborales no acompañan: solo hay trabajo para la mitad.

La tendencia. El grado se está convirtiendo en uno de las más demandados por los estudiantes españoles en la actualidad. Los datos lo demuestran: ha duplicado sus matriculaciones en siete años y ya suma los mismos que Periodismo y Sociología juntos. En el curso 2015-2016 había 10.100 estudiantes en toda España. Ahora la cifra es el doble: 21.100.

Según datos de Emagister , en la plataforma el grado fue el tercero más demandado en 2020, por detrás del de Psicología y Enseñanza Primaria. Por estos motivos la nota de corte para acceder a estos estudios sigue subiendo: en la Universidad Complutense de Madrid ya se pide un un 11,9 sobre 14.

No hay trabajo para todos. Pero claro, con tantos graduados, es difícil lograr una empleabilidad total con no muchas ofertas laborales. De hecho, sólo el 19,9% de los graduados en Criminología están actualmente trabajando de ello y el 33,9% en puestos relacionado con la profesión, según el Estudio de Salidas Profesionales 2023 , elaborado por el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid (CPCM).

El estudio también revela que apenas el 27% ha trabajado como criminólogo alguna vez. Abel González, vicedecano del CPCM, explicaba en este artículo de EL PAÍS que la oferta universitaria es "desmesurada" y que la inserción laboral les "preocupa".

Una creencia equivocada. Por otro lado, hay mucha desinformación sobre la labor que ejercen los criminólogos y criminólogas. Y es que hay que tener claro que lo que pasa en las películas y series como CSI no se ajusta para nada a lo que viven estos profesionales en su día a día de la vida real.

Sólo hace falta ver el plan de estudios, que en su primer curso incorpora materias como: Psicología básica, Introducción al Derecho, Medicina Legal y Forense, Sociología o Ciencias de datos. De hecho, ahora se están incluyendo más asignaturas relacionadas con la tecnología y la ciberseguridad , donde hay más posibilidades de empleo.

¿De qué están trabajando? Según el estudio , la mayoría de graduados en criminología han seguido el camino de la docencia, convirtiéndose en profesores de esta asignatura. Y sobre todo en asesoría criminológica , prevención del fraude empresarial y en peritajes. Pero también trabajan como criminólogos en seguridad privada, violencia de género, ciberdelincuencia, prevención en colegios, delincuencia juvenil, atención a víctimas, centros de menores, servicios sociales de Ayuntamientos, prevención de riesgos laborales o en el ámbito penitenciario.

Aún así, no se arrepienten. Pese a que las cifras de empleabilidad no son esperanzadoras, muchos estudiantes siguen eligiendo este grado en España. De hecho, aunque según el INE , el 38% de los solicitantes de empleo con titulación universitaria se arrepienten de su grado elegido, no lo hacen los criminólogos.

Más de uno de cada tres estudiantes de grado en 2014 afirmaba cinco años después que o bien habría preferido estudiar otra carrera o bien directamente se arrepiente de haber ido a la universidad . Las que más son Periodismo (87%), Sociología (72%), Arte (72%), Comunicación (64%) y Magisterio (61%). Pero no es el caso de la Criminología, que junto con Ingeniería Informática registra el número de menos arrepentidos.

La carrera con menos oferta laboral. Y tampoco es ni mucho menos la carrera con menos salidas laborales. Tal y como hemos comentado en Magnet, hay carreras que se llevan la medalla de paro. Y el oro lo tiene Filosofía. Menos de uno de cada cinco alumnos que se ha graduado en los últimos cinco años en esta carrera no ha encontrado un trabajo relacionado con sus estudios, según el estudio Jóvenes universitarios y empleabilidad, cualificación, profesiones en auge y transición laboral , realizado por CEU y Randstad research con datos del INE .

¿Y la que más perspectivas laborales tiene? Si Filosofía es la última, la que lidera la empleabilidad ahora mismo es Ingeniería Electrónica. La diferencia entre ambas es enorme: 18,4% de paro vs 0,9% tras cinco años desde su graduación. Otra titulación con buenas salidas es medicina. Y, como comentábamos en este artículo , la gallina de los huevos de oro de las ingenierías que, por desconocimiento del alumnado, cada año pierde más matriculados pese a su empleabilidad de casi el 100%: ingeniería agrónoma.

Imagen: Pexels

