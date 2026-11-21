26.353 bolígrafos publicitarios clasificados. Ni plumas ni estilográficas, solo bolis. Ninguno de lujo (bueno, sólo uno) ni reliquias de coleccionista. Juan Carlos Fernández Peñín es un gijonés (Asturias) de 61 años que trabaja como gruista y ha convertido su garaje en un archivo de la publicidad en tinta. Colecciona bolis, miles de ellos. Y su colección ya ha dado la vuelta a medio mundo hispanohablante, incluida la prensa uruguaya.

Cómo empezó. Todos tenemos un cajón con bolígrafos de dudosa procedencia: el del banco o del partido político de turno, el de la ferretería o quizá el de algún hotel en el que dormimos allá por 2009. Lo normal es dejar que mueran de agotamiento. Juan Carlos prefirió guardarlos. Primero fueron los de los cajones y los que le regalaban en las cafeterías. Después, unos 90. Luego, 400. Más tarde, 2.000. Cuando en casa ya no cabía ni un bolígrafo más, la colección se mudó al garaje, donde siguió. Sus recuerdos en formato Bic ya superan los 25.000 ejemplares.

Afición de invierno. Lleva unos 25 años con ello, lo que sale a casi tres bolígrafos al día, todos los días, durante un cuarto de siglo. Los dedica, sobre todo, a los meses de frío. Según contó en la entrevista con la prensa asturiana, cuando los días se ponen tristes, él se refugia en el garaje a ordenar. La versión analógica de pasar una tarde de domingo con el Excel.

El sistema. Aquí es donde el hobby pasa a ser gestión documental: cada bolígrafo pasa primero por un control de calidad básico. Después entra en una hoja de cálculo con su color, su forma, su tipo de tinta y sus inscripciones. Después, se reparte entre 20 categorías según el negocio que anuncian: marcas de motor, alimentación, bancos, comercios, instituciones, telefonía, sindicatos...

Cuando acumula unos 80 de un mismo grupo, los fotografía y los sube a su blog, Los bolígrafos de Juan Carlos, una web de estética espartana que parece anclada en los 2000 y que cumple su función a la perfección. En resumen, cada pieza tiene más metadatos que la mayoría de nuestras fotos de vacaciones.

Dónde los caza. Su coto son las ferias. Va a la Feria de Muestras de Asturias y a Fitur, en Madrid, donde puede volver con entre 150 y 200 bolígrafos en una sola jornada. A ese ritmo, su colección equivale a unas 130 jornadas de Fitur como mínimo. Además, intercambia con coleccionistas de varias provincias y países, y hay un grupo de WhatsApp dedicado a la causa, cuyo nivel de debate seguramente supera a los chats de grupos de padres. Hasta varias farmacias de Gijón le guardan ejemplares, algo que no se puede decir de casi ningún otro hobby.

Las piezas raras. En el garaje hay bolígrafos que son también trincheta, encendedor, cinta métrica o linterna, y uno diseñado para escribir en el espacio. Tiene incluso un Waterman valorado en unos 80 euros. Pero cuando le piden favorito, elige el Bic de toda la vida, la tortilla de patata de los plumillas. Tras 26.000 ejemplares, vuelve a lo básico.

Normal: que el Bic sirve para algo más que para firmar un recibo lo llevan demostrando artistas de todo tipo: Magritte eligió el azul para un autorretrato, Giacometti el negro para sus bocetos, y la propia marca ha reunido una colección de unas 250 obras. En España, el jienense Juan Francisco Casas saca retratos hiperrealistas de dos metros con tres o cuatro bolígrafos azules, y el vigués Marcos Míguez Puhínger empleó 185 horas en una sola pieza a bolígrafo. Hasta la estudiante de Bellas Artes Noa Vaz se hizo viral este año con su retrato en Bic de las vecinas de ‘Aquí no hay quien viva’.

¿Seguirá? Eso parece. Sigue inventariando y entre 5.000 y 6.000 bolígrafos esperan turno, así que la colección podría superar los 31.000. Habrá que ver cuántos son realmente distintos, porque el récord de un solo repetido empieza a ser frágil. No lo ve como una inversión ni un negocio: apenas compró cuatro o cinco en todos estos años, y para él el valor está en el tiempo que le dedica. Le entretiene y le hace feliz, para qué más. La escritura seguirá su curso, pase el tiempo que pase.

Imágenes | Blog de 'Los bolígrafos de Juan Carlos'

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