El Gobierno quiere adelantar la edad de jubilación en dos supuestos: trabajos con muchas bajas y con mucha mortalidad

Por primera vez en décadas la edad de jubilación habitual en España ha superado los 65 años. Si querías jubilarte en 2024 debes haber cumplido los 66 años y 6 meses si no has cumplido los 38 años cotizados. No obstante, el Gobierno ha planteado una excepción para que los empleados de profesiones con mayores índices de mortalidad o un mayor número de bajas puedan acceder a una jubilación anticipada sin penalización.

El Secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha entregado a los agentes sociales un borrador inicial con la propuesta que servirá como punto de partida de la mesa de negociación sobre las pensiones con representación de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.

El principal objetivo de esta propuesta que se incluirá en un fututo Real decreto es establecer consensos en los indicadores para la revisión de coeficientes reductores de la edad de jubilación en actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, según ha comunicado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Negociar qué profesiones son peligrosas y cuáles no

Estos indicadores permitirán determinar qué profesiones y puestos podrán solicitar la jubilación anticipada antes de los 66 años y 6 meses (o 65 años si se han cotizado más de 38 años) que se establece en 2024 como edad de jubilación legal en 2024, sin que ese adelanto implique penalización en la pensión de jubilación.

Según publica El País, que ha tenido acceso a ese borrador, el ministerio propone tres índices para considerar que un puesto cumple con las condiciones permitidas para la jubilación anticipada:

Dividir el gasto total en bajas de un determinado grupo de edad y género concreto, en un periodo determinado, aplicado sobre la suma de las bases de cotización devengadas en ese tiempo. Ese cálculo arrojaría un valor de estimación del coste de las bajas para un determinado segmento.

Dividir el número de bajas del mismo grupo de observación entre el conjunto de trabajadores expuestos al riesgo. Este valor daría una estimación del riesgo al que se encuentra expuesto un determinado perfil profesional.

Dividir el número de fallecimientos registrado entre el total de trabajadores catalogados en esa actividad, y multiplicar por mil ese resultado. Eso arrojaría un indicador de mortalidad para la actividad.

No obstante, también existen otras profesiones en las que, aunque no haya un exceso de mortalidad, la edad dejubilación legal podría ser excesiva. Para determinar la jubilación anticipada en esos casos, el ministerio propone la creación de un grupo de trabajo para evaluar las circunstancias propias de cada sector.

Este grupo de trabajo estaría formado por representantes del Ministerio de Seguridad Social, Transformación Digital, Función Pública e Inspección de trabajo, junto a asociaciones empresariales y sindicales.

Para evitar que el acceso a la jubilación anticipada de estos colectivos desequilibre las ya delicadas cuentas de la hucha de las pensiones en España, esta medida vendrá acompañada por un incremento en los coeficientes de la cotización de estas profesiones, que correrán a cargo de las empresas y empleados, o de los profesionales autónomos. Este cambio progresivo en el cálculo de sus cuotas se reflejará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado anual.

Hasta ahora, solo ocho colectivos podían acceder a jubilaciones anticipadas de forma explícita en la Ley de la Seguridad Social: trabajadores incluidos en Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones, cuerpo de la Ertzaintza y policías locales.

A cada una de estas categorías profesionales se le asigna un coeficiente diferente en función de su peligrosidad. Este indicador establece a qué edad pueden acceder a la jubilación anticipada teniendo en cuenta los años cotizados en esa profesión sin que implique penalización en el cálculo de su pensión de jubilación.

Imagen | Pexels (Milton Moreira)